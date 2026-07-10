Universal Breakout Study 是一款专为 MetaTrader 5 设计的、以研究为导向的专家顾问，旨在分析和优化区间突破策略。它提供了灵活的参数测试、快速的优化功能，以及一个结构化的框架，用于利用历史数据和前瞻性测试来验证交易思路。

用于测试“内部K线”延续假说的专家顾问（EA）。该EA在检测到有效的“内部K线”形态后，会沿主K线方向下达挂单，并提供ATR和形态质量过滤器作为可选功能。

该专家顾问将基于ADX的趋势强度过滤器与EMA回调入场技术相结合，并利用ATR进行动态止损和止盈设置。它专为交易单一品种而设计，每次仅持有一笔仓位。