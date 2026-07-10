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Multi Forex Scanner MT5 - MetaTrader 5脚本
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- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
“多货币对扫描器”指标是我开发的一个指标，因为我想节省寻找优质交易货币对的时间。
这是基于MT4原版指标移植到MT5的版本。
它会在“行情观察”窗口中显示可交易的货币对列表。如果您希望隐藏任何货币对，只需在“行情观察”中将其隐藏即可。
希望它能对您有所帮助。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/73845
Geometric signal validation for indicator signals
一个用于对指示信号进行几何信号验证的状态机Universal Breakout Study
Universal Breakout Study 是一款专为 MetaTrader 5 设计的、以研究为导向的专家顾问，旨在分析和优化区间突破策略。它提供了灵活的参数测试、快速的优化功能，以及一个结构化的框架，用于利用历史数据和前瞻性测试来验证交易思路。
002 - Inside Bar
用于测试“内部K线”延续假说的专家顾问（EA）。该EA在检测到有效的“内部K线”形态后，会沿主K线方向下达挂单，并提供ATR和形态质量过滤器作为可选功能。ADX Trend Pullback EA
该专家顾问将基于ADX的趋势强度过滤器与EMA回调入场技术相结合，并利用ATR进行动态止损和止盈设置。它专为交易单一品种而设计，每次仅持有一笔仓位。