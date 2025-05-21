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RSI 发散 - MetaTrader 5脚本

Francisco Gomes Da Silva
Francisco Gomes Da Silva

Francisco Gomes Da Silva

4.7 (203)
Welcome to my profile, I am a developer of systems and currently I am working only with the language of the metatrade, but I have as goal to create script for tradingview too
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该指标是指标Divergence DeMarker 的分叉


Criação deste Indicador: versão 1.00


更新至 2.00 版 ，同时修复了缓冲区 3 中的序列比对错误


由MetaQuotes Ltd译自葡萄牙语
原代码： https://www.mql5.com/pt/code/58104

CTsLogger 是一款简单灵活的记录系统 CTsLogger 是一款简单灵活的记录系统

可记录单个模块或代码段的日志记录器

CTsLogger - Simple and Flexible Logger CTsLogger - Simple and Flexible Logger

可记录特定模块或代码段的日志记录器

Uniformity Factor Indicator Uniformity Factor Indicator

这是一个简单的分析（非信号、一次性计算）指标，可以测试价格时间序列是否代表 "随机漫步"，特别是高斯 "随机漫步 "的假设。这有助于将价格增量转化为均匀分布、更稳定、更可预测的时间序列（至少在波动性方面）。

蜡烛过滤器 蜡烛过滤器

蜡烛过滤指标是一种可定制的工具，用于根据特定条件过滤和突出显示图表上的蜡烛。它允许交易者只显示感兴趣的蜡烛，如看涨蜡烛、看跌蜡烛、十字蜡烛或同时显示所有蜡烛。此外，该指标还能完全控制蜡烛的颜色和图表背景，提供清晰、可调整的视觉体验。