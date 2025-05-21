请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
该指标是指标Divergence DeMarker 的分叉
Criação deste Indicador: versão 1.00
更新至 2.00 版 ，同时修复了缓冲区 3 中的序列比对错误
由MetaQuotes Ltd译自葡萄牙语
原代码： https://www.mql5.com/pt/code/58104
CTsLogger 是一款简单灵活的记录系统
可记录单个模块或代码段的日志记录器CTsLogger - Simple and Flexible Logger
可记录特定模块或代码段的日志记录器
Uniformity Factor Indicator
这是一个简单的分析（非信号、一次性计算）指标，可以测试价格时间序列是否代表 "随机漫步"，特别是高斯 "随机漫步 "的假设。这有助于将价格增量转化为均匀分布、更稳定、更可预测的时间序列（至少在波动性方面）。蜡烛过滤器
蜡烛过滤指标是一种可定制的工具，用于根据特定条件过滤和突出显示图表上的蜡烛。它允许交易者只显示感兴趣的蜡烛，如看涨蜡烛、看跌蜡烛、十字蜡烛或同时显示所有蜡烛。此外，该指标还能完全控制蜡烛的颜色和图表背景，提供清晰、可调整的视觉体验。