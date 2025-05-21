这是一个简单的分析（非信号、一次性计算）指标，可以测试价格时间序列是否代表 "随机漫步"，特别是高斯 "随机漫步 "的假设。这有助于将价格增量转化为均匀分布、更稳定、更可预测的时间序列（至少在波动性方面）。

蜡烛过滤指标是一种可定制的工具，用于根据特定条件过滤和突出显示图表上的蜡烛。它允许交易者只显示感兴趣的蜡烛，如看涨蜡烛、看跌蜡烛、十字蜡烛或同时显示所有蜡烛。此外，该指标还能完全控制蜡烛的颜色和图表背景，提供清晰、可调整的视觉体验。