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蜡烛过滤器 - MetaTrader 5脚本

Gustavo Franthesco Kerntopf
Gustavo Franthesco Kerntopf

Gustavo Franthesco Kerntopf

  • Professor / Diretor escolar 在  Prefeitura Municiapl de São José
  • 巴西
  • 2002
Professor de Ciências na rede fundamental de ensino e trader desde 2019.
7 代码 1 主题 6 评论
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主要功能

蜡烛图过滤：

该指标允许您只显示符合特定标准的蜡烛图：

  1. 看涨：只显示看涨蜡烛图。
  2. 看跌： 只显示看跌蜡烛图。
  3. Doji：只显示 Doji 蜡烛。
  4. 全部： 显示所有蜡烛及其各自的颜色。

    十字烛检测：

    十字烛的检测基于可配置的阈值（"InpDojiThreshold"），该阈值定义了蜡烛体与其总范围之间的比率。这保证了识别中性蜡烛的准确性。

    蜡烛过滤： 自定义颜色

    交易者可为每种类型的蜡烛定义自定义颜色：

    - 看涨：默认颜色为绿色 (`clrForestGreen`)。
    - 看跌：默认颜色为深红色 (`clrDarkRed`)。
    - Doji: 默认颜色为金色 (`clrGold`)。
    - Bottom: 默认颜色为黑色 (`clrBlack`)。

    图表清理：

    该指标删除图表中不必要的视觉元素，如网格、成交量和周期分隔符，以方便进行视觉分析。

    工作原理:

    1. 初始化 (`OnInit`)：

    映射缓冲区以存储 OHLC 值（开盘价、最高价、最低价、收盘价）和相应的颜色。
    自定义颜色分配给指标的颜色指数。
    删除不必要的视觉元素，清理图表。

    2.主要计算 (`OnCalculate`)

    对于图表上的每根蜡烛，指标都会检查其是否符合所选标准（`InpCandleShow`）。
    不符合标准的蜡烛以背景色 (`InpBackgroundColor`) 显示。
    符合标准的蜡烛则以自定义颜色显示。

    3.注销 (`OnDeinit`)：

    删除指标时，将恢复原始图表设置，确保交易环境恢复到初始状态。

    使用示例：

    • 趋势分析：
    将 "InpCandleShow "设置为 "ShowBullish "或 "ShowBearish"，以便只关注显示上升趋势或下降趋势的蜡烛图。

    • 识别中性区域：

      使用 `ShowDoji` 来突出显示中性蜡烛图，并识别可能的反转或盘整点。
    • 全面可视化：
    选择 "ShowAllCandle"（显示所有蜡烛图），以各自的颜色显示所有蜡烛图，从而概览市场行为。
    已实施的改进
    • 精确的十字星检测：使用可配置的阈值（"InpDojiThreshold"）确保只有真正中性的蜡烛才会被归类为十字星。
    • 完全自定义：交易者可完全控制图表的颜色和背景。
    • 自动清理：指标自动删除不必要的视觉元素，提高图表的可读性。



    由MetaQuotes Ltd译自葡萄牙语
    原代码： https://www.mql5.com/pt/code/58516

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    这是一个简单的分析（非信号、一次性计算）指标，可以测试价格时间序列是否代表 "随机漫步"，特别是高斯 "随机漫步 "的假设。这有助于将价格增量转化为均匀分布、更稳定、更可预测的时间序列（至少在波动性方面）。

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    Volume MA with candle color tracking Volume MA with candle color tracking

    纯股票成交量移动平均线，柱状图跟踪看涨/看跌蜡烛颜色