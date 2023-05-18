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Laguerre filter - no gamma with arrow - MetaTrader 5脚本
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EA实用框架
官方给的实例代码中，涉及到比较复杂的类封装。 这里给出一个比较简单容易上手的EA框架Color OsMA
彩色OsMA指标，在系统单色的OsMA基础上增加了色彩显示，默认情况下OsMA递增显示绿色，OsMA递减显示红色。
Moving Average-RMA 相对移动平均线
Relative Moving Average (RMA) is a variant of EMA the factor is 1/period检查是否有新柱产生
作用是检查是否产生新柱 这是一个类文件，可作为类使用，也可以复制到EA或脚本中使用