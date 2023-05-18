官方给的实例代码中，涉及到比较复杂的类封装。 这里给出一个比较简单容易上手的EA框架

彩色OsMA指标，在系统单色的OsMA基础上增加了色彩显示，默认情况下OsMA递增显示绿色，OsMA递减显示红色。