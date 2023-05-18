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Laguerre filter - no gamma with arrow - MetaTrader 5脚本

mladenfx@gmail.com
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Zhang Geng Wang
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在拉盖尔过滤器 - no gamma 基础上增加了买卖信号指示。


原版 拉盖尔过滤器 - no gamma链接

https://www.mql5.com/zh/code/22555 

    EA实用框架 EA实用框架

    官方给的实例代码中，涉及到比较复杂的类封装。 这里给出一个比较简单容易上手的EA框架

    Color OsMA Color OsMA

    彩色OsMA指标，在系统单色的OsMA基础上增加了色彩显示，默认情况下OsMA递增显示绿色，OsMA递减显示红色。

    Moving Average-RMA 相对移动平均线 Moving Average-RMA 相对移动平均线

    Relative Moving Average (RMA) is a variant of EMA the factor is 1/period

    检查是否有新柱产生 检查是否有新柱产生

    作用是检查是否产生新柱 这是一个类文件，可作为类使用，也可以复制到EA或脚本中使用