无论是进行策略分析，还是进行交易系统设计，时间是一个非常重要的参照因素，特别是在进行历史数据回溯验证的时候，如果想快速定位到某个时间点，就需要找到一个办法在行情图表上进行明显的标记，比如在什么时间点出现了亏损、什么时间点出现了盈利，使用按时间标记功能，就可以快速标记所有位置，便于统计、分析。在这个例子中，我们运用的是画竖线的方式，并区分不同颜色的线，来实现需求。

这是mt4 转 mt5的 剩余时间的指标，分享大家

三條平均線完全按照高低排列後 可視為趨勢成形 在形態被破壞後 不再繪出影線 在沒有影線的條件下 視為不確定期間

自定义交易品种，可通过CustomRatesReplace新增或修改K线，频繁调用增加会导致磁盘空间快速占满，可通过此脚本快速压缩K线。