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MT5一键开仓 - MetaTrader 5脚本

Ziheng Zhuang
Ziheng Zhuang

Ziheng Zhuang

4.9 (127)
本人：2007年10月开始外汇交易并编写MT4/5的各种小程序，C/C++编程与外汇投机爱好者。
邮箱：admin@fxmeter.com
商品目录： https://www.mql5.com/zh/users/fxmeter/seller
1.货币相对强弱指标：
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MT5一键开仓脚本。包含两个脚本，一键开多单和一键开空单。可以设置魔术数，手数，止损点数，止盈点数，注释。

参数如下：

input ulong  Magic      = 123;      //魔术数
input double Lots       = 0.1;      //手数
input ulong  StopLoss   = 0;        //止损点数
input ulong  TakeProfit = 0;        //止盈点数
input string Comms      = "";       //单子注释

加载到图表后，可以输入参数，如下图：


要确保菜单栏的按钮"算法交易"是绿色的, 和脚本上勾选了"允许算法交易", 如下图:




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这是mt4 转 mt5的 剩余时间的指标，分享大家

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