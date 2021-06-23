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mt5剩余时间的指标 - MetaTrader 5脚本

Tiecheng Fu
Tiecheng Fu

Tiecheng Fu

4.1 (12)
崇尚EA交易，快乐交易，10多年交易经历的职业草根，编程只是交易必备的基本技能，同时也是个人爱好 。
发布了一些自己正在使用或比较满意的作品，欢迎同道的量化交易者进行点评和探讨！
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    按时间标记位置脚本 按时间标记位置脚本

    无论是进行策略分析，还是进行交易系统设计，时间是一个非常重要的参照因素，特别是在进行历史数据回溯验证的时候，如果想快速定位到某个时间点，就需要找到一个办法在行情图表上进行明显的标记，比如在什么时间点出现了亏损、什么时间点出现了盈利，使用按时间标记功能，就可以快速标记所有位置，便于统计、分析。在这个例子中，我们运用的是画竖线的方式，并区分不同颜色的线，来实现需求。

    按价格标记位置脚本 按价格标记位置脚本

    价格是行情分析的重要参照因素，尤其是以支撑阻力位为核心的交易系统中，寻找合适的进场和出场价格位置是首要任务。那么按价格标记出这些参照位置就对分析、统计有实际意义。

    MT5一键开仓 MT5一键开仓

    MT5一键开仓脚本。包含两个脚本，一键开多单和一键开空单。可以设置魔术数，手数，止损点数，止盈点数，注释。

    三條平均移動線交叉顯示 Tri MA Corss 三條平均移動線交叉顯示 Tri MA Corss

    三條平均線完全按照高低排列後 可視為趨勢成形 在形態被破壞後 不再繪出影線 在沒有影線的條件下 視為不確定期間