无论是进行策略分析，还是进行交易系统设计，时间是一个非常重要的参照因素，特别是在进行历史数据回溯验证的时候，如果想快速定位到某个时间点，就需要找到一个办法在行情图表上进行明显的标记，比如在什么时间点出现了亏损、什么时间点出现了盈利，使用按时间标记功能，就可以快速标记所有位置，便于统计、分析。在这个例子中，我们运用的是画竖线的方式，并区分不同颜色的线，来实现需求。

价格是行情分析的重要参照因素，尤其是以支撑阻力位为核心的交易系统中，寻找合适的进场和出场价格位置是首要任务。那么按价格标记出这些参照位置就对分析、统计有实际意义。