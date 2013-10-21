MQL5 向导 可创建现成的交易程序，此程序基于客户端附带的 标准类库 (参见 在 MQL5 向导中创建现成交易程序 具体内容)。它可以快速验证您的交易想法，所有您需要做的就是创建您自己的交易信号类。这个类的结构及用例可参阅文章 MQL5 向导：如何创建交易信号模块。

通常做法如下：交易信号子类由 CExpertSignal衍生出来，之后，必须用您自己的方法重写类中的 LongCondition() 和 ShortCondition() 虚方法。

有本书 "Strategies of best traders（交易者最佳策略）" （俄语版），书中论述了许多交易策略，我们将注意力集中在反转 K 线形态上，并用 Stochastic, CCI, MFI 和 RSI 振荡指标来确认。



最佳途径是创建分离的子类，此类由 CExpertSignal 中衍生，用于检查 K 线的形态结构。用于验证 K 线形态生成的交易信号，写一个 CCandlePattern 的衍生子类就足够了，并加入必要的特性（如，振荡指标确认）。

此处我们讨论的信号，基于 "早晨之星 / 黄昏之星" ("早晨十字星 / 黄昏十字星") 反转 K 线形态，确认则依赖 MFI 指标。这个交易信号模块基于 CCandlePattern 类，这是一个利用 K 线形态创建交易信号的简单例子。

1. 1."早晨之星" 和 "黄昏之星" 反转 K 线形态



1.1. 早晨之星

这个形态表明下降趋势的反转, 它由三根 K 线组成 (图例. 1)。在一根长阴之后，紧随一根实体长度很短的 K 线（阴线或阳线不重要），且整个短实体部分都低于长阴线实体。实体部分较短，说明多空力量均衡，市场趋势即将变化。

第三根 K 线为阳线，其实体部分，不能与第二根的实体部分有重叠，且收盘价在第一根阴线的实体部分内。完整形态如图例 1。



如果第二根 K 线看上去像十字星，则形态称为 "早晨十字星"。





图例. 1. "早晨之星" 和 "早晨十字星" 形态



识别 "早晨之星" 形态已经在 CCandlePattern 类的 CheckPatternMorningStar() 方法中实现：

bool CCandlePattern::CheckPatternMorningStar() { if ((Open( 3 )-Close( 3 )>AvgBody( 1 )) && ( MathAbs (Close( 2 )-Open( 2 ))<AvgBody( 1 )* 0.5 ) && (Close( 2 )<Close( 3 )) && (Open( 2 )<Open( 3 )) && (Close( 1 )>MidOpenClose( 3 ))) return ( true ); return ( false ); } bool CCandlePattern::CheckPatternMorningDoji() { if ((Open( 3 )-Close( 3 )>AvgBody( 1 )) && (AvgBody( 2 )<AvgBody( 1 )* 0.1 ) && (Close( 2 )<Close( 3 )) && (Open( 2 )<Open( 3 )) && (Open( 1 )>Close( 2 )) && (Close( 1 )>Close( 2 ))) return ( true ); return ( false ); }

此 CCandlePattern 类的 CheckCandlestickPattern(CANDLE_PATTERN_MORNING_STAR) 和 CheckCandlestickPattern(CANDLE_PATTERN_MORNING_DOJI) 方法用于检查 "早晨之星" 和 "早晨十字星" 形态的形状。

1.2. 黄昏之星

这个形态表明上升趋势的反转, 它由三根 K 线组成 (图例. 2)。在一根长阳之后，紧随一根实体长度很短的 K 线（阴线或阳线不重要），且整个短实体部分都高于长阳线实体。实体部分较短，说明多空力量均衡，市场趋势即将变化。

第三根 K 线为阴线，其实体部分，不能与第二根的实体部分有重叠，且收盘价在第一根阳线的实体部分内。完整形态如图例 2。



如果第二根 K 线看上去像十字星，则形态称为 "黄昏十字星"。





图例. 2. "黄昏之星" 和 "黄昏十字星" 形态



这里有一些方法用于识别 "黄昏之星" 和 "黄昏十字星" 形态:

bool CCandlePattern::CheckPatternEveningStar() { if ((Close( 3 )-Open( 3 )>AvgBody( 1 )) && ( MathAbs (Close( 2 )-Open( 2 ))<AvgBody( 1 )* 0.5 ) && (Close( 2 )>Close( 3 )) && (Open( 2 )>Open( 3 )) && (Close( 1 )<MidOpenClose( 3 ))) return ( true ); return ( false ); } bool CCandlePattern::CheckPatternEveningDoji() { if ((Close( 3 )-Open( 3 )>AvgBody( 1 )) && (AvgBody( 2 )<AvgBody( 1 )* 0.1 ) && (Close( 2 )>Close( 3 )) && (Open( 2 )>Open( 3 )) && (Open( 1 )<Close( 2 )) && (Close( 1 )<Close( 2 ))) return ( true ); return ( false ); }

此 CCandlePattern 类的 CheckCandlestickPattern(CANDLE_PATTERN_EVENING_STAR) 和 CheckCandlestickPattern(CANDLE_PATTERN_EVENING_DOJI) 方法用于检查 "黄昏之星" 和 "黄昏十字星" 形态的形状。

2. MFI 指标确认交易信号

采用交易信号来开多单或空单，必须用 MFI 指标来确认。MFI 指标的数值必须低于 40 (对于多单) 或大于 60 (对于空单)。

已建仓位的平仓同样依靠 MFI 指标。可分 2 种情况完成：



如果 MFI 已经到达反向临界水平 (70 为多单 ，以及 30 为空单) 如果反转信号未被确认 (当 MFI 指标到达如下水平：30 为多单，以及 70 为空单)





图例 3. "黄昏之星" 形态，由 MFI 指标确认

int CMS_ES_MFI::LongCondition() - 检测开多单条件 (返回 80) 以及平空仓 (返回 40);



int CMS_ES_MFI::ShortCondition() - 检测开空单条件 (返回 80) 以及平多仓 (返回 40)。

2.1. 开多单/平空仓

这个 "早晨之星" 形态的形状必须由 MFI 指标确认： MFi(1)<40 (最后完整的 MFI 指标数值必须小于 40)。 空单必须被平仓如果 MFI 指标上穿临界水平 (70 或 30)。

int CMS_ES_MFI::LongCondition() { int result= 0 ; int idx =StartIndex(); if (CheckCandlestickPattern(CANDLE_PATTERN_MORNING_STAR) && (MFI( 1 )< 40 )) result= 80 ; if (((MFI( 1 )> 30 ) && (MFI( 2 )< 30 )) || ((MFI( 1 )> 70 ) && (MFI( 2 )< 70 ))) result= 40 ; return (result); }





2.2. 开空单/平多仓

这个 "黄昏之星" 形态的形状必须由 MFI 指标确认： MFI(1)>60 (最后完整的 MFI 指标数值必须大于 60)。 多单必须被平仓如果 MFI 指标已经向上穿越临界水平 (70 或 30)。

int CMS_ES_MFI::ShortCondition() { int result= 0 ; int idx =StartIndex(); if (CheckCandlestickPattern(CANDLE_PATTERN_EVENING_STAR) && (MFI( 1 )> 60 )) result= 80 ; if (((MFI( 1 )> 70 ) && (MFI( 2 )< 70 )) || ((MFI( 1 )< 30 ) && (MFI( 2 )> 30 ))) result= 40 ; return (result); }

2.3. 使用 MQL5 向导创建交易程序

这个 CMS_ES_MFI 类没有包含在标准类库中，若要使用它，必须下载 ams_es_mfi.mqh 文件（参见附件）并且保存至 客户端目录\MQL5\Include\Expert\Signal\MySignals。同样处理 acandlepatterns.mqh 文件。重启 MetaEditor 代码编辑器之后，您就可以在 MQL5 向导中使用它们了。



为创建交易程序，启动 MQL5 向导：







图例. 4. 使用 MQL5 向导创建交易程序

为交易程序起个特别名称：







图例. 5. 交易程序的一般属性

之后我们要选择交易信号将会使用的模块。





图例. 6. 交易程序的信号属性

在我们的案例中，我们仅使用交易信号的一个模块。



加入 "基于 早晨之星 / 黄昏之星 信号，由 MFI 指标确认" 信号模块：







图例. 7. 交易程序的信号属性

交易信号模块被加入：







图例. 8. 交易程序的信号属性

您可以选择任何移动属性，但是我们选择 "不使用移动止损"：







图例. 9. 交易程序的移动属性



关注资金管理属性，我们将使用 "固定手数交易"：







图例. 10. 交易程序的资金管理属性



通过点击 "完成" 按钮，我们将会得到生成的交易程序代码，名为 Expert_AMS_ES_MFI.mq5，它会被保存在 客户端目录\MQL5\Experts\。

交易程序生成的省缺输入参数：

input int Signal_ThresholdOpen = 10 ; input int Signal_ThresholdClose = 10 ; input double Signal_PriceLevel = 0.0 ; input double Signal_StopLevel = 50.0 ; input double Signal_TakeLevel = 50.0 ;

必须替换为：



input int Signal_ThresholdOpen = 40 ; input int Signal_ThresholdClose = 20 ; input double Signal_PriceLevel = 0.0 ; input double Signal_StopLevel = 0.0 ; input double Signal_TakeLevel = 0.0 ;

这个 Signal_ThresholdOpen/Signal_ThresholdClose 输入参数允许设置特殊的开、平单阀值。

在交易信号类 LongCondition() 和 ShortCondition() 方法的代码中，我们有固定的阀值：

开单: 80;

平仓: 40。



由 MQL5 向导生成的交易程序使用交易信号模块的 "投票数" 来决定开、平单。主模块（作为容器，它由所有添加模块组成）的表决功能也被使用，但它的 LongCondition() 和 ShortCondition() 方法永远返回 0。

这个主模块的投票结果也被用于对 "投票数" 进行平均。在我们的例子中我们已有: 主模块 + 1 个交易信号模块，所以我们在设置阀值时，将此事实加入。因为这个事实，用于开、平单的阀值必须设为 40=(0+80)/2 和 20=(0+40)/2。

Signal_StopLevel 和 Signal_TakeLevel 输入参数的值设为 0，它意味着无需止盈、止损，仅当平仓条件为真时才会平仓。

2.4. 历史回测结果



我们来讨论交易程序基于历史数据的回测 (EURUSD H1, 测试周期: 2010.01.01-2011.03.16, PeriodMFI=49, MA_period=3)。

创建交易程序时我们采用固定手数 (固定交易手数, 0.1), 移动止损算法未采用 (不使用移动止损)。





图例. 11. 交易程序的测试结果，基于 早晨之星 / 黄昏之星 + MFI

最佳输入参数集合可借助 MetaTrader 5 客户端的 策略测试员 发现。

由 MQL5 向导创建的交易程序代码，附加在 expert_ams_es_mfi.mq5。