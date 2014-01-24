此 InTradePanel 交易面板用于手工交易。





图例 1. 控制面板项目 (模式 1).



控制面板项目

1. 显示/隐藏 面板按钮。

2. 允许/禁止声音 当止盈或挂单成交。

3. 发送电子邮件 当止盈或挂单成交。

4. 订单类型:



"b" - 市场价买,

"s" - 市场价卖

"bs" - 高买挂单

"ss" - 低卖挂单

"bl" - 低买挂单

"sl" - 高卖挂单

"bsl" - 双向买挂单

"ssl" - 双向卖挂单。

5. 订单放置按钮 (卖/买)。

6. 交易量。

7. 止损 (点数)。

8. 止盈 (点数)。



两种模式支持:



模式 1 (图例. 1) - 开仓并带上指定止损和止盈位 (点数)。

模式 2 (图例. 2) - 放置订单带有止损和止盈位, 依据水平线位置。



模式 1 用于市价成交单。

模式 2 用于挂单。在此模式, 放置订单按钮替代了 "卖" 和 "买" 按钮显示。指定价位, 止盈位和止损位均在图表中显示。通过移动线, 您可以改变订单参数:

图例 2. 模式 2 (双向买挂单被选择)



线

橙色线 - 止损位 (所有订单类型颜色相同)。

- 止损位 (所有订单类型颜色相同)。 绿色线 - 止盈位 (所有订单类型颜色相同)。

- 止盈位 (所有订单类型颜色相同)。 亮蓝色 - 买挂单的颜色。

- 买挂单的颜色。 粉色线 - 卖挂单的颜色。

- 卖挂单的颜色。 蓝色线 - 低买成交位。

- 低买成交位。 红色线 - 双向挂单变为高买挂单成交位。

- 双向挂单变为高买挂单成交位。 垂直线 - 订单过期时间。若线位于左边, 订单过期时间无用。



交易量



最小交易量值 (位置。6 在图例. 1) 设置, 当您按 "交易量" 标签时。如果开仓, 它将设置持仓量以简化平仓。



止损和止盈



止损和止盈位以点数定义。如果您不想使用 SL/TP, 将它们设为 0。点击 "sl"/"tp" 按钮设置最小允许的 sl 和 tp。

程序检查止损和止盈值, 无效值会以红色显示:



图例 3. 无效止损和止盈值

在挂单模式 (模式 2) 止损和止盈值依据止损和止盈线。

这个 EA 保存最后使用的订单交易量, 止损和止盈位 (对应每个符号) 以及当重启客户端以后加载它们。



面板移动



交易面板可以改变位置。

为了移动面板您需要点击面板 (灰色) 并移动面板至图表的任意位置。所有控件 (按钮, 编辑, 标签) 将被隐藏 (图例. 4) 并且会在双击后恢复。





图例 4. 面板移动



面板位置会为每个图表保存, 并在客户端重启之后恢复。



其它功能



止损和止盈也可以指定为点差。如果您在数值之后输入 "s", 它意味着止损/止盈指定为点差。如果您输入 "s", 您将会看到点差。

对于 "m", 有相同的行为。在此情况下 SL/TP 指定为最小止损位。如果您输入 "t", 程序将显示当前 H4 柱线经过的时间。其它命令 "t2", "t3", "t4", "t6", "t8", "t12" 对应 H2, H3, H4, H6, H8, H12 时间帧. 如果您输入"d", 您将看到当前日期和周内的天数。



安装



展开文件至客户端文件夹。文件 CIntegerTradePanel.mqh 将出现在 MQL5/Include 文件夹中, 而 eInTradePanel.mq5 将出现在 MQL5/Experts 文件夹中。经过编译 eInTradePanel.mq5 之后, 您可以启动这个 EA。







建议

