iDeMarkerSign_HTF_Signal - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
指标 iDeMarkerSign_HTF_Signal 显示趋势方向或 iDeMarkerSign 指标在收盘柱线上生成的信号，绘制彩色的趋势方向或交易方向的图形对象。它也可触发提示并播放声音信号。

当在选择的柱线上趋势继续时, 指标以右箭头图形对象报警, 颜色对应趋势方向。当在选择的柱线上趋势继续时, 指标显示对角线箭头。它的颜色与方向对应于交易方向。

所有输入参数可分为三大组:

  1. 指标 iDeMarkerSign 的输入参数: 
    //+------------------------------------------------+ 
//| 指标输入参数                                    |
//+------------------------------------------------+ 
input string Symbol_="";                               // 金融工具
input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H4;             // 指标计算的时间帧
uint ATR_Period=14;
input uint iDeMarkerPeriod=14;
input double UpLevel=0.7;                              // 超买级别
input double DnLevel=0.3;                              // 超卖级别

  2. iDeMarkerSign_HTF_Signal 指标所需要的可视化输入参数:
    //---- 指标显示设置
input uint SignalBar=0;                                // 获取信号的柱线号码 (0 - 当前柱线)
input string Symbols_Sirname=INDICATOR_NAME"_Label_";  // 指标标签名
input color Upsymbol_Color=clrAqua;                    // 上行符号颜色
input color Dnsymbol_Color=clrOrange;                  // 下跌符号颜色
input color IndName_Color=clrDarkOrchid;               // 指标名颜色
input uint Symbols_Size=60;                            // 信号符号大小
input uint Font_Size=10;                               // 指标名字体大小
input int X_1=5;                                       // 水平名称位移
input int Y_1=-15;                                     // 垂直名称位移
input bool ShowIndName=true;                           // 指标名显示
input ENUM_BASE_CORNER  WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER; // 显示品种的角落
input uint X_=0;                                       // 水平位移
input uint Y_=20;                                      // 垂直位移

  3. 指标 iDeMarkerSign_HTF_Signal 所需的生成警报和声音信号的输入参数:
    //---- 提示设置
input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound;  // 指标触发选项
input uint AlertCount=0;                     // 提示次数

如果在同一图表上使用若干 iDeMarkerSign_HTF_Signal 指标, 每个指标应有自己的 Symbols_Sirname (指标标签名) 字符串值。

此指标需要编译的指标文件 iDeMarkerSign.mq5。将它放置在<客户端数据文件夹>\MQL5\Indicators\ 中。

图例.1. iDeMarkerSign_HTF_Signal. 趋势持续信号

图例.2. 指标 iDeMarkerSign_HTF_Signal交易信号

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/15797

iStochKomposter_HTF_Signal iStochKomposter_HTF_Signal

指标 iStochKomposter_HTF_Signal 显示趋势方向或 iStochKomposter 指标在收盘柱线上生成的信号，绘制彩色的趋势方向或交易方向的图形对象。它也可触发提示并播放声音信号。

iMFISign_HTF_Signal iMFISign_HTF_Signal

指标 iMFISign_HTF_Signal 显示趋势方向或 iMFISign 指标在收盘柱线上生成的信号，绘制彩色的趋势方向或交易方向的图形对象。它也可触发提示并播放声音信号。

Exp_iDeMarkerSign Exp_iDeMarkerSign

基于 iDeMarkerSign 指标信号的交易系统。

iWPRSign_HTF_Signal iWPRSign_HTF_Signal

指标 iWPRSign_HTF_Signal 显示趋势方向或 iWPRSign 指标在收盘柱线上生成的信号，绘制彩色的趋势方向或交易方向的图形对象。它也可触发提示并播放声音信号。