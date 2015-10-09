请观看如何免费下载自动交易
指标 ExtremLine 在输入参数中有时间帧选项。
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指标图表周期 (时间帧)
此指标需要 ExtremLine.mq5 的指标编译文件。将它放置在<客户端数据文件夹>\MQL5\Indicators\ 中。
图例.1. ExtremLine_HTF 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/13619
Exp_Ergodic_Ticks_Volume_OSMA
此 Exp_Ergodic_Ticks_Volume_OSMA EA 基于 Ergodic_Ticks_Volume_OSMA 振荡器的方向反转。Ergodic_Ticks_Volume_OSMA_HTF
指标 Ergodic_Ticks_Volume_OSMA 在输入参数中有时间帧选项。
Exp_Fast2
这款 Exp_Fast2 EA 基于 Fast2 指标生成的信号。FatlSatlOsma_HTF
指标 FatlSatlOsma 在输入参数中有时间帧选项。