Apple Pay + 虚拟货币 = 纸币消亡的前奏？

电子支付日渐崛起，老百姓生活里的主要支付手段离现金支票越来越远——颠覆性的改变正在发生，现金、支票、信用卡、借记卡都会成为历史。之所以推出 Apple Pay，不就是苹果以行动说明：它坚信消费者想要更便捷的支付方式么？说回来，很多做支付的公司也期望支付形式出现进化式飞跃，而苹果好用的移动设备为它赢得了移动市场的主导地位，也为它开展移动支付带来了得天独厚的优势。借助移动设备来切入支付，有不少现成案例，比如：日、韩消费者早就习惯用手机支付了。

支付战略及咨询公司 Glenbrook Partners 表示，消费者对新支付机制的接受度主要取决于俩方面：便利性和/或（可感知到的）经济获益的大幅提升。在这两方面，Apple Pay 树大根深——苹果和主要的发卡组织，还有银行关系不错，Apple Pay 成功概率很高。与比特币类似，一旦人们越过认知学习曲线阶段，这种支付手段就能变得比其它支付方法更方便。

另一方面，经济获益可能一时半会儿还看不到。同比特币类比，Apple Pay 的安全性也很棒——Apply Pay 在网络内部署了标记信息，所以与现金一样，它是最安全的个人支付方式（之一）。Apple Pay 能让移动支付无处不在——目前，已有22万商家签约加入支持 Apple Pay 的阵营，合全美商家的 5-10%。值得指出的是，同 Apple Pay 合作的12家银行，负责全美 83% 的信用卡支出，跟苹果合作的1.4万商家发行的借记卡就更牛逼了。Y 世代被认为是借记卡世代，但愿苹果也能覆盖这块市场。

比特币的优势呢？它扎根于互联网，存活于互联网。消费者只要有移动设备，就能便捷、以极地的成本进行支付。而苹果将让消费者进一步养成这种习惯，同时确保消费者选择支付方式时，将安全作为主要考量——最近银行、商家的支付信息被频繁入侵。比特币作为支付网络，目前在全球化设计、负担能力、安全性方面还有提高的空间。Apple Pay 将成为移动支付发展的带头大哥——比特币的发展，也会因此受益。有的人觉得 Apple Pay ＝ 比特币的威胁。不是这样，相反，Apple Pay 将实现虚拟货币发展的大飞跃，成为虚拟货币行业翘首以盼的 Killer App。说到虚拟货币，它不占你口袋的一分一厘，不给你增加无谓的负担，你也不用担心它会不会从口袋里掉来；它不需要你懈怠纸质文件，它支持在线支付。对于那些漫不经心的旁观者而言，与纸币相比，虚拟货币的其它优点可能不是特明显——我是说，更低的转账费 ＋ 没有中央发行机构——用户无需忠于某个特定的银行系统。要知道，历史在不断教育我们，有的传统银行系统挺让人失望的。

依照旧金山联邦储备银行的2014年现金使用报告：在美国，25美元以下的零售支付中，现金仍占主导。在 P2P 转账，以及礼品、食物、交通、娱乐等支出上，借记卡的使用越来越频繁——使用现金可能并不是因为缺乏其他支付手段。上述的这些交易，其平均规模相对更小，现金成为支付手段首选或次选是因为在这些支出领域中，小规模交易占主导。结论呢？商家、零售商通过设定最低消费或含税来提价，鼓励在小额交易中用现金——毕竟，交易越小，信用卡、借记卡对利润的侵蚀也就越高。随着比特币的进一步发展，还有接下来 Apple Pay 的成长，现金使用会越来越少。政府会用物质刺激来鼓励虚拟货币的使用——嗯，是不是和你看到的某些打压虚拟货币的新闻不太一样？——原因很简单：政府能更容易获取交易信息。Blocktrail、Coinalytics 等比特币分析初创公司已经拿到了融资，协助人们更好地理解比特币世界。这和观察、研究传统银行系统是异曲同工，同样有益的。在改变消费者感知、低价支付的进程中，Apple Pay + 虚拟货币将扮演关键角色。整个行业很快会认识到这点，从中获益。

纸币的存在，已进入倒计时了。