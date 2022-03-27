GoodMorningEA用户手册

中文版



基于v1.99

1.如何购买EA



请参考文章《如何从 METATRADER 市场购买自动交易以及如何安装》，如果有任何问题，建议先阅读一下。

产品购买地址：

MT4： https://www.mql5.com/zh/market/product/75480

MT5： https://www.mql5.com/zh/market/product/75773

2.如何安装EA

2.1.打开EA交易开关

MT4



方式一：

在工具栏上点击“自动交易”按钮。





方式二：

选择工具->选项->EA交易->启用EA交易系统





MT5



方式一：

在工具栏上点击“算法交易”按钮。





方式二：

选择工具->选项->EA交易->允许算法交易









2.2. 在MT4/5平台上安装EA



打开你的MT4/MT5客户端，在平台左侧的导航器面板下找到EA部分，单击加号，可用的EA应该会在那里列出。单击您想要安装的EA，并将其拖到您平台上的一个图表上。GoodMornigEA可以只打开一张图表运行多个品种，建议使用GBPUSD。





2.3.调整参数



完成2.2后，将出现一个弹出框，显示您的EA的设置。请确保所有的设置和警报都是正确的，然后单击“确定”。

以下是Full Auto Trade Mode运行的一个低风险的设置参数的例子:









2.4.确保EA加载成功



MT4







加载成功后，图表右上方EA后出现笑脸。









MT5



加载成功后，图表右上方EA后出现蓝色帽子。





3.EA参数列表



3.1. Strategy Settings



策略设置

3.1.1. Strategy select

有两种运行策略可供选择，Basic基础策略和Smooth平滑策略。两者的区别在于：Smooth策略是在Basic策略的基础上通过优化算法进化而来。相比较于基础策略，Smooth策略的结果更为稳定，盈亏比更优秀，回撤更小。

Smooth策略是默认和推荐的策略。

3.1.2. Full Auto Trade(FAT)

全自动交易模式，这是我们独创的交易模式。您是否会对应该选择哪些货币对感到困扰？我们帮您解决了这个问题。打开全自动交易模式，从1月到12月，EA将自动匹配当月表现最佳的货币对。

使用全自动模式时，在货币对列表中无须填写，保持为空。

关于FAT的一些基本问题

3.1.3.Symbols list

当全自动模式为关闭时：

将EA加载到当前图表，即运行当前图表的货币对；

在Symbols list填写不同的货币对，以逗号隔开，即可实现一张图表运行多个品种。

例子：GBPUSD,EURUSD,EURCHF,USDCHF

3.1.4.Max Symbols at a time

允许同时交易的最大品种数；同一品种下的一多一空两张订单仍为一个品种。

3.1.5.Lot-sizing Method

根据您希望承担的风险选择手数方法：

Fixed lot将会使用“Fixed lot”参数中的参数作为每一单的固定手数；

Auto lot将会以”Auto lot(balance based)”参数中的金额为基数（以余额为基础，非净值），以“Fixed lot”中的参数为分母，计算每一单的手数；

Mixed lot 是一种混合手数，它的基础是Auto lot，当使用Auto lot而产生亏损时，余额将变小，但此时手数将不会变小，将维持之前使用过的最大手数继续交易，是一种风险较高的方式；

Bet lot是一种最具风险的计算方式，在结束一次亏损的订单后，所使用的手数会变成之前的2倍（不推荐）。

3.1.6.Filter

趋势过滤器，GoodMorning是在市场最静默的时候找到价格运行的规律进行交易，而当趋势非常强烈时，并不适合进行交易。趋势过滤器有5个等级，从1-5代表过滤的水平，1代表最严格的过滤，5代表几乎不过滤。2是推荐的过滤水平。

3.1.7.Stoploss in pips

固定的止损级别。

3.1.8.Limit Extra Point

在挂单时可对位置进行额外的加点，以获得与别人不同的交易，加点越多，则打开的交易越少。

建议保持为0.

3.1.9.Max Floating Drawdown

如果订单的浮动亏损超过了指定的值，EA将强制平仓。小数代表百分比，如1代表100%。

3.1.10. Maximum Slippage in pips

成交时最大允许的滑点





3.2.Basic Strategy Setting



基础策略设置

Miximum TakeProfit - 最大止盈点数

Minimum TakeProfti - 最小止盈点数，在交易结束时保本平仓时止盈的点数

*仅对Basic策略生效，使用Smooth策略时该处参数无效





3.3.Time Settings



时间设置

3.3.1． GMT(Only work in backtest)

平台所使用的时区时间，回测默认使用 GMT+2，大多数平台使用此 GMT 时间。此选项只在回测中生效。实盘中采用GMT自动检测，无需手动设置。

3.3.2.Hours to Stop Trading

停止交易时间，从挂单开始的时间开始计算，持有订单的最大时间。超过这个时间，所有订单将强制平仓。

3.3.3.Trade on Friday

周五是否进行交易，持仓度过周末被视为一个较高风险的行为，周五不进行交易将减少此类风险。

3.3.4.Trade on Monday

对于夜间头皮类的策略来说，周一也是一个较高风险的日期，周一不进行交易将减少此类风险。





3.4 ． Other Settings



其他参数

3.4.1.TradeComment

EA订单显示的评论。

3.4.2.MagicNumber

唯一的 EA编号，通常不需要改变它。





4.一些常见的问题



4.1. 我需要分散在几个平台交易吗？

使用几家经纪商来分散投资，将会帮助你在整体上取得平稳的结果。如果你的订单大小大于0.8-1，你将会在大多数经纪商那里经历明显的滑点。在这种情况下，您可以降低风险或将存款分散到多个帐户/经纪商。但是：所有这些经纪人都需要在夜间有良好的交易条件。如果你需要具体的建议，请亲自写信给我。

可以在同一个账户上运行多个GoodMorningEA吗？

如果您想在一个账户上运行多个EA，例如不同的SL、结束时间、手数等，您需要为EA设置不同的Magic Number。否则，EA的不同实例将会相互冲突。如第一个EA设置Magic Number = 1，第二个EA设置Magic Number = 2，以此类推。

手数怎样设置才合理？

请始终注意风险！任何人都不能避免DD，风险总会发生，而我们需要为风险做好准备。你始终需要考虑到这一点，并且只考虑你可以承担的风险。在我的交易系统中，每大于或等于100美元下0.01手被认为是低风险；每99至50每元下0.01手被认为是中风险；每49至30美元下0.01手被认为是高风险；每20美元下0.01手被认为是极端风险。善于使用回测，对交易手数、最大交易品种数限制进行测试，会找到自己所能承受的风险水平。

4.4.每个品种及全部品种的表现如何？

以下为2016-2022年各品种的单独表现：

以下为 2016-2022年全部品种的表现：





4.5.全品种和Full Auto Trade(FAT)的表现对比

4.5.1.2016-2022年总盈利对比

All pairs:

各月份的表现：

FAT： 各月份的表现： 4.5.2.关键参数对比 All paris FAT Lot-size Fiexed 0.01 Fiexed 0.01 Total Profit 5775.11 3183.71 Profit Factor 2.78 4.85 Win Percentage 85.12% 85.15% Drawdown $76.77 $16.33 %DD 33.90% 4.67% Win/loss rio 0.48 0.83 Stagnation in days 78 28













