多数华尔街公司预测美联储明年首次升息不迟于6月

路透纽约10月3日 - 周五公布的路透调查显示，绝大多数华尔街顶级债券交易商仍预期，美联储明年开始升息的时间将不迟于6月，并认为一旦开始收紧政策，美联储行动可能较市场预期更为积极，而债市则低估了这种风险。

调查发现，受访的19家一级交易商中，15家认为美联储可能在明年6月首次升息。

在9月稍早进行的调查中，17家交易商中有九家做出这样的预测。最新的调查结果还显示，这些交易商的分析师们预计美联储升息时，可能会较周五的 美国短期利率期货价格暗示的更为积极。周五的联邦基金期货合约暗示，2015年6月升息的机率为39%，7月升息的机率为66%。

所有22家一级交易商中有19家参与了本次调查。

对美联储可能在明年6月前升息的预测，是在周五的非农就业报告公布后做出的。报告显示9月美国雇主招聘步伐加快，失业率降至六年低点。

美国劳工部公布，9月非农就业岗位增加24.8万个，失业率降0.2个百分点至5.9%，为2008年7月以来最低。

“今天的就业报告将会促使美联储修改，至少是微调首次升息的前瞻性指引，”BMO Capital驻多伦多的资深分析师Sal Guatieri表示。

美联储在9月17日的政策会议之后再度承诺，将在结束购债后“相当长一段时间内”保持超低利率，不过亦表明当开始升息后步伐可能快于预期。

在本次调查中，16家回覆以下问题的华尔街公司中，有13家认为债券市场低估了美联储较预期更为积极升息的风险。仅有一家交易商认为债市高估了央行[微博]积极升息的风险。

“市场过于乐观，没有听从美联储中长期的指引，”Scotia Economics的副总裁Derek Holt表示。

他补充道，“美联储的中性利率指引为3.25%-4.25%，远高过目前美债收益率曲线所反应的预期，因此我不认同央行官员必须为当前市况负责的论点。”

**2015年底时联邦基金利率料为1%**

18家一级交易商平均预测，到2015年底时联邦基金利率为1%，联邦公开市场委员会(FOMC)9月会议时委员们平均预测为1.38%。

17家一级交易商平均预测，到2016年底时联邦基金利率为2.5%，FOMC在9月会议时平均预测为2.88%。

13家一级交易商平均预测，到2017年底时联邦基金利率为3.25%，FOMC在9月会议时平均预测为3.75%。