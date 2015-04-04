外资出现撤华潮？危言耸听！

继此前松下、夏普、佳能等日本公司也相继决定或表示考虑关闭在中国的工厂后，最近日本西铁城又宣布关闭在中国工厂，解散员工。对于由此引发媒体对外资是否会大批撤离中国的担忧，日本经济学家认为，这是一国经济发展到一定程度，产业升级换代的必然，是一种正常的企业行为，不必过于介意。美国专家认为，“外资撤离”是伪命题，中国未来仍将是全球最重要的外资投资地。

事实上，春天伊始，日本和韩国均传出重量级汽车企业在中国新设工厂的消息。日媒3日称丰田公司计划在中国和墨西哥分别新建工厂，合计投资13亿美元。韩联社3日报道，现代汽车公司在中国设立的第四家工厂开始动工。

联合国最新调研报告表明，2014年，中国仍是全球范围内对外直接投资最具吸引力的经济体。

这些都是正常的生意经

外企在中国有撤有进

最近日本西铁城宣布关闭在中国工厂，解散员工。此前，松下、夏普、TDK、佳能、大金、无印良品等公司也相继决定或表示考虑关闭部分国外工厂，利用国内现有产能或新增设备扩大国内生产。

但日本企业也并不是只从中国撤资。日本《日经产业新闻》日报3日报道，日本丰田汽车工业公司计划在中国和墨西哥分别新建工厂，合计投资13亿美元。这是丰田5年来首笔重要投资。报道说，中国新厂将设在广东省广州市，预计年产10万辆汽车。丰田一名女发言人拒绝评论上述报道，称“事情还未决定”。

韩联社3日报道，韩国现代汽车公司在中国设立的第四家工厂开始动工。这家工厂位于河北省沧州市，预计初期年产量20万辆汽车。

苏格兰皇家银行2月份宣布了大规模收缩业务的决定。在亚太地区，该集团将出售或关闭包括中国大陆、中国香港、澳大利亚、印度、韩国和马来西亚等国家和地区在内的业务。

银行发言人在接受记者采访时表示，退出中国市场和中国市场前景以及中国经济无关。这是一个全球范围的退出，涉及绝大部分北美和亚太区市场以及全部非洲和中东市场，是集团在金融危机后回归本土市场的战略组成部分之一。而中国业务本身在2014年实际上实现稳步上升，甚至取得了历史最好业绩。

对隶属欧莱雅的卡尼尔品牌撤出中国，法国OC&C战略咨询公司合伙人弗雷德里克·费萨尔日前也表示说，卡尼尔撤出中国是正常的商业策略调整。该品牌是法国欧莱雅集团旗下的平价护肤品牌，在这个领域，中国本土品牌表现出更强的竞争力，卡尼尔最终撤出中国，是欧莱雅为了集中精力发展其优势品牌、提高企业盈利和效率的选择，与对中国市场前景的信心毫无关系。

美专家：外资撤离中国是伪命题

投资战略调整不改对中国市场信心

美国智库战略与国际问题研究中心中国问题专家甘思德表示，“外资撤离”中国其实是伪命题。

美国智库战略与国际问题研究中心近日发布的一份研究报告指出，在未来数十年内，中国对美国经济增长和繁荣的影响没有哪个国家可以比拟。甘思德强调，很多美国企业仍继续选择投资中国，这是因为他们看重中国市场，想要更加接近客户。因此，考虑到中国的市场潜力及重要性，不太可能出现外资大规模撤离中国现象。

日本经济学家加藤义喜也指出，在日本从中国撤资的行业中，主要是从事纺织服装、轻工和家用电器等低端或劳动密集型行业。不仅如此，决定从中国撤资的绝大部分日本企业，并不是真正撤离而是调整，只撤走部分竞争能力弱、盈利能力差的部门，没有哪家大企业表明彻底放弃中国市场。西铁城公司虽然宣布关闭在中国的工厂，但否定放弃中国市场。

“别搞错，中国市场将长期处于棋盘中心，不下决心开拓中国市场者长远必将付出惨重代价，”费萨尔说，OC&C的研究报告显示，中国经济转型将在四个方面为跨国企业创造更多机遇，一是国内消费快速增长，二是城镇化进程继续推进，三是第三产业迅猛发展，四是可持续发展理念指导下的新能源需求。

联合国贸易和发展会议发布的最新调研报告表明，2014年，中国仍是全球范围内对外国直接投资最具吸引力的经济体。受全球经济疲软、政策不确定性和地缘政治风险等影响，2014年全球外国直接投资较2013年下降8%，降至1.26万亿美元，但同期中国吸引的外国直接投资增长约3%，达到1280亿美元，成为全球外国直接投资第一大接收国。