印度要成全球经济增速的王者？

当下全球央行降息成风，仅年初至今，全球实行降息和宽松政策的国家央行已接近20家，覆盖全球50%以上的人口。





在此背景下，印度央行两度意外降息，以期刺激经济增长，实现通胀目标。同时，印度政府和央行近日动作频频，公布新财年财政预算案并对当前的货币政策进行结构性调整，致力于实现8%的经济增长目标，并期待成为2015年全球经济增长最快的国家。



两个月内二度降息



昨日，印度央行意外宣布下调回购利率25个基点，至7.5%。同时，降低逆回购利率25个基点，至6.5%，并维持现金存款准备金率(CRR)4%不变。



这是今年以来印度央行第二次宣布降息。1月15日，印度央行毫无征兆将回购利率下调25个基点至7.75%，这也是该行自2013年5月来的首次降息。



印度央行方面表示，两次降息的主要动机均为了刺激经济增长，同时预防通胀率过快的放缓迹象。

分析人士指出，昨日的降息决定让市场感到十分意外，因为就在3月3日，印度央行行长拉格拉迈·拉詹(Raghuram Rajan)还在讲话中表示，印度央行不会过快降息，这或将引起资本突然的大量流出，还可能导致高通胀。“寻求进一步的货币政策调整取决于经济数据，而本次利率决议是由数据决定的。”拉詹解对于此次意外降息的决定解释道。在全球经济增速放缓，国际原油价格持续低位震荡的背景下，此前一直受高通胀困扰的印度央行开始担心通胀率下降速度过快而带来的风险。印度商业银行首席经济学家Subhada Rao表示，预计印度央行2016年1月达到6%的通胀目标或难以达成。“我们预计的基本降息目标是50个基点。但如果大宗商品价格继续维持低位，还有再多降25个基点的空间。” Subhada Rao说道。而摩根士丹利亚洲经济学家Chetan Ahya则预计印度央行的降息幅度或许更大。他表示：“我们仍然认为，印度央行到2015年底将下调基准利率125个基点。随着新预算的出炉，投资者的目光将转向政府更为关键的新政策改革”。实际上，昨日降息的并非只有印度央行，波兰央行也意外调降关键利率50个基点至历史低点1.50%。此前市场预期降息25个基点。今年1月瑞士央行意外降息并放弃欧元对瑞郎汇率下限之后，波兰央行行长Marek Belka曾表示，波兰有降息空间，但最好等外汇市场企稳之后再做决定。市场动荡之际不是降息的好时候。而自去年以来，全球已经有超过 20 家央行宣布降息来应对油价暴跌后面临的经济风险。仅2015年至今，已经包括瑞士央行、加拿大央行、新加坡央行、丹麦央行等加入降息大军，其中丹麦央行更是连续4次降息。值得注意的是，2月28日，中国央行也在不到4个月内，二度宣布降息，上一次降息时间为去年的11月21日。20多年首次引入通胀目标业内人士认为，近日印度央行与财政部对于货币政策进行的结构性改革，或称为推动印度央行此次意外降息的重要原因。3月3日，印度央行与印度财政部公布了印度经济开放20多年来动作最大的货币政策调整。此次调整中，印度央行与财政部一致决定首次引入通胀目标，将货币政策目标主要目标设定为维持物价稳定，同时兼顾经济增长。具体目标为，印度央行将首先确保通胀率在2016年1月前下降至6%以下，同时在2017年3月的财年结束时，使通胀目标达到4%，上下波动两个百分点。2013年底时，印度的通货膨胀率曾一度高达15%，促使印度政府和央行更加关注通过货币政策来大幅压低通胀率，在一系列加息措施以及能源和粮食价格大幅下跌的影响下，2014年印度通胀率逐渐回落。最新数据显示，今年2月份，印度居民消费价格指数(CPI)为5.11%，这也是连续第四个月CPI低于6%，去年12月的CPI为4.28%，创下近5年的新低。在此次引入通胀目标之前，印度央行一直以经济增长速度、汇率和银行体系流动性等多项指标作为货币政策行动指导。“新的架构将令印度央行的政策决定更加接近于某些西方大型经济体的模式。例如，目前货币政策将以通胀为唯一的重点，正如美联储以控制通胀和失业率为使命”。孟买证券公司Anand Rathi Securities的首席经济学家Sujan Hajra说道。新的货币政策虽然以通胀目标为“标杆”，但仍然由印度央行行长来决定为实现这一目标而需要采取的最合适的措施。如果通胀目标未能达成，印度央行需要向政府汇报原因，并汇报该行计划采取的补救措施。值得注意的是，尽管印度目前同世界大部分国家一样，面临着通胀放缓的风险，但印度政府对于该国的经济增长前景仍充满信心。3月3日，据外媒报道，印度政府公布的最新规划中称，预计2015年印度GDP增长率将超过8%，并在随后几年突破10%。印度政府在经济调查报告中称：“印度已处于一个"最佳击球点"，这在世界各国的历史上都相当少见，这将使印度最终踏上一个两位数的中期增长轨道。这种势头将使印度达到基本目标，即让所有现存的贫困和弱势群体"擦去眼泪"，并为日益增加的年轻人和中产阶级提供机会，使雄心勃勃的印度发挥出无限潜力。”此外，2月28日，印度财政部长杰特利(Arun Jaitley)公布了印度总理莫迪(Narendra Modi)上任以来的首份财政预算案，宣布将斥资113亿美元投资基建项目，包括兴建公路、改善铁路系统、港口及卫生设备，同时削减部分税收，吸引国内外投资，刺激增长。