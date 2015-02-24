1/3以上的美国人有财务危机

银行利率网站（Bankrate.com）2月23日发布的一项调查报告显示，大多数的美国人在理财方面仍然欠缺未雨绸缪的规划，手头上没有足够或甚至没有应急的资金，遇到突发状况时，可运用的资金严重不足，尤其是二次世界大战后出生的X世代。

美国有线电视公司（CNBC）援引Bankrate的调查结果称，超过1/3的美国人的生活存在财务危机中，其中约24%的美国人信用卡债务（简称：卡债）高于应急储蓄，其余约13%虽然没有信用卡债务，但也没有应急储蓄。

年龄在30到49岁的X世代受访者，卡债高于应急储蓄资金的比例约32%。根据Bankrate的首席金融分析师布赖德（Greg McBride）的分析，X世代通常需要负担较重的家计，包括子女、宠物、汽车、房贷、学费等等，是美国人财务状况捉襟见肘的典型代表。

该调查显示，退休人士是表现最佳的群组，仅14%的受访人卡债高于应急储蓄。至于1980年至2000年出生的千禧世代（Millennials），即年龄在18到29岁的受访者，仅1/5的受访人卡债高于应急储蓄。推测其原因，布赖德认为或许是因为他们还不到需要负担沉重家计的时候，或者财务规划因金融危机的教训而有所改变。

虽然美国人的财务状况仍普遍不佳，但报导说，与前一年的调查结果相较，大部份的受访者认为财务状况较前一年为佳，58%的受访者应急储蓄高于卡债，前一年这个比例仅51%。

不过，接受Bankrate本项调查的受访者可能过于乐观。根据受雇者福利研究机构（Employee Benefit Research Institute）2014年所做的“退休信心调查”（Retirement Confidence Survey）显示，60%的美国雇员的储蓄及投资金额低于2万5千美元，不足1千美元的比例高达36%，较2013年增加8%。