迪士尼来了，哪些个股会直接受益？

上海迪士尼首期占地390公顷，将是世界上第三大迪士尼公园，也是迪士尼在亚洲最大的迪士尼主题乐园，上海迪士尼在建的40万平方米的人工湖将成为迪士尼史上最大的水景平台，而上海迪士尼的公主城堡也将是世界上最高的一座。

上海迪士尼在国有资源与资金总投入上至少将达到3000亿元以上，在建成投入后，迪士尼项目将为上海带来至少336亿元的经济增量，也将使带动不少相关上市公司受益。

相关上市公司的主要受益路径来自于以下个方面：

(1)从全球经验来看，迪士尼乐园拥有可观的经济效益，关联公司可获得较好的投资收益;

(2)从迪士尼经济辐射角度看，出资股东的本地企业将受益于客流量的大幅增加;

(3)从战略合作或特许授权角度看，拥有与迪士尼优先合作的先天条件;

(4)从资本市场角度看，将大幅提升上市公司的市场关注度。

我们从以下三条主线选择受益公司：

1.存在股权关联的公司

上海迪士尼是由中国上海申迪集团与美国迪士尼公司双方共同投资三家合资公司来进行项目实施，三家合资公司包括上海国际主题乐园有限公司、上海国际主题乐园配套设施有限公司、以及上海国际主题乐园和度假区管理有限公司。其中，中美双方在主题乐园公司与配套设施公司中的持股比例分别为57%和43%，在管理公司中的持股比例分别为30%和70%。

中方代表上海申迪集团是由上海陆家嘴集团(股权占比45%)、上海锦江国际集团(股权占比25%)、上海文广集团(股权占比20%)以及上海百联集团(股权占比10%)共同出资成立。

这样，存在股权关联关系的公司主要为中方股东上海申迪集团四大出资方上海陆家嘴集团、上海锦江国际集团、上海文广集团以及上海百联集团旗下所属的上市公司。这些上市公司会在上海迪士尼的发展过程中得到优先照顾。

上海陆家嘴集团：四大核心板块包括城市建设板块、商业地产板块、金融投资板块和旅游会展板块。其中商业地产板块是以陆家嘴(600663)股份公司为核心子公司。旅游会展板块以上海申迪集团和展览公司为核心代表企业。

上海锦江国际集团：中国规模最大的综合性旅游企业集团之一，拥有酒店、客运物流和旅游三大核心业务。其中酒店以“锦江酒店”和“锦江股份”为主体，客运物流以“锦江投资”为主体，旅游以“锦江旅游”为主体。目前控股(或间接控股)锦江酒店(2006HK)、锦江股份(600754，900934)、锦江投资(600650，900914)、锦江旅游(900929)4家上市公司。

上海文广集团：根据整合计划，上海文广集团目标整体上市。“迪士尼和SMG在文化的基因里有相似之处。资本方面，我们是上海申迪的第三大股东，拥有申迪集团20%的股权。人流和资源方面，巨大的人流将会给上海区域经济包括SMG业务带来大量互动。另外，迪士尼和SMG在11月21日共同宣布在电视创意、电影制作、营销模式等方面进行合作，未来还会有更深入的合作。”

上海百联集团控股百联股份(A、B股)、联华超市(H股)、上海物贸(A、B股)、第一医药(A股)、复旦微电子(H股)、华岭股份等6家境内外上市公司。拥有以上海为中心、辐射长三角、连接全国20多个省、自治区、直辖市近6000家经营网点，从业员工近20万，是中国最大的国有商贸流通产业集团。

2.直接受益迪士尼乐园经济辐射效应影响的公司

2005年9月12日香港迪士尼开园首日有1.6万名游客蜂拥而至。迪士尼乐园明显地增加了访港游客的人数，带动当地旅游、商业、酒店等相关行业。2005年香港游客创新高，超过2300万人次，同比增长7.1%；酒店在供给量同比增长12%的情况下，平均入住率仍高达86%。

而中信证券预计2016年、2017年、2018年上海迪士尼客流将分别为1800万、2100万、2400万人次，稳定期年客流量达到3000万人次，巨大客流将会使整个酒店业、交通、商业以及周边景区受益。

将从上海迪士尼乐园受益的包括房地产、建筑建材、交通运输等行业公司，受益消费拉动的旅游、商贸零售等行业公司。

上海酒店餐饮业(如锦江乐园、锦江股份、兰生股份)位居首位。以香港为例，迪士尼园区酒店平均入住率在92%左右，高于酒店业平均入住率。

目前，与此概念有关的上市公司包括东方明珠、老凤祥、豫园商城、锦江股份、交运股份、锦江投资、上海机场、上海新梅等。这些公司目前仍难以真正受益，虽然能够间接受益于迪士尼所带来的人流、物流，但是直接受益并非特别明显，相对来说概念性的炒作多于实质受益。

据兴业证券分析，2013年上海全年接待国内外游客逾2.6亿人次，如果2015年上海游客接待人数达到3亿人次，那么2016年迪士尼带来的客流弹性为7%左右。轮渡、游船等交通运输子行业的个股将会受益。其中，东方航空、交运股份将成为最大受益者。

3.迪士尼衍生品相关上市公司

与上海迪士尼或迪士尼公司拥有战略合作或特许经营权的公司，这些公司将借助迪士尼的品牌效应来提升公司的企业形象，成为迪士尼的衍生品。

比如美盛文化，国内最大的动漫服饰生产商之一，服饰产品中50%左右都是经授权的迪士尼服饰。因此，该公司亦是迪士尼产业链中的重要一环。有券商预计，上海迪士尼开业将给公司带来大额订单，年销售增长将超过20%。

此外，相关概念公司还包括迪士尼动画这一块，最早完成布局的是百视通 。早前该公司发布公告称，公司拟与迪士尼合资设立公司，总投资规模预计800万美元(约合4904万元)，其中百视通控股51%，迪士尼持股49%。合资公司的主要业务有两部分：一是百视通和迪士尼将其旗下部分家庭、青少年及卡通等方面内容的新媒体合作咨询权授予合资公司进行运营；二是开展百视通和迪士尼在中国大陆地区的合拍投资、项目管理和全媒体合作的咨询业务。

资本市场相关上市公司的投资热潮往往出现在事件完结前的一年至半年时间内。先期进行大规模的基础设施投资，相关的交通、通讯、环保、场馆建设等投资类上市公司率先受益，随着基建逐渐结束并开始进入运营准备期，相关的运营、旅游、酒店、商贸、零售、广告等消费类上市开始得到重点关注。