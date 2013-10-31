订单策略。多目标 EA 交易
简介
任何交易策略的首要核心元素，就是价格分析以及作为建仓基础的技术指标分析。我们称其为市场分析，即市场中发生的所有事情以及我们无法控制的事情。
此外，策略可能还需要另外一种类型的分析。我们称其为当前交易状况分析。它包括交易仓位状态分析、以及任何可用/缺失的挂单分析（如果用于一个策略之中）。这些分析的结果，可以帮助我们决定是否应该对仓位或订单采取某些动作，比如平仓，移动止损，下挂单或删除挂单等。换言之，这种分析会根据我们（或一个EA交易）所创建的情况以及所使用的策略规则，对我们的市场行为、动作进行研究。
从某种程度上来说，人们通常所说的“跟踪止损”，被认为是交易策略中的第二种元素类型。让我们来看看以下的分析：如果有一个持仓，其利润高于设定值，但没有设置止损，或者设置的止损远远高于当前的价格，就应该移动止损。
跟踪止损是一个非常简单的功能，而且效果很好。此外，它还是一种完全不同的交易策略因素，是一个仓位管理函数。因此，一个交易策略可以包括三种类型的要素：
以其为基础的市场分析和动作。
以其为基础的交易情况和动作分析。
仓位管理。
本文主要介绍一些主动使用挂单的策略（我们称其为订单策略）、用来描述这些策略的一种元语言、以及如何使用一种以这些描述为基础运行的多目标工具（EA 交易）。
订单策略举例
交易通常都从建一个初始仓位开始。可以用多个方法进行：
建一个市场仓位：
在指标显示的方向中建仓。
在 EA 属性窗口中用户选择的方向中建仓。
根据上一个仓位的平仓结果而定。这种仓位并不是一个初始仓位，它可以处于一个中间操作阶段。
两个反向止损订单。当这两个订单中启动了一个，另一个就会被删除。
两个反向限价订单。当这两个订单中启动了一个，另一个就会被删除。
限价订单和止损订单都放在相同的方向。在这个例子中，需要决定订单的方向，如 1。
一旦初始仓位建立，您就可以使用不同的订单策略。
使用限价订单加仓（图 1）
您建立一个初始仓位，用增加的手数大小，在同一个方向设置了一个或多个限价订单。限价订单启动后，就设定了新的限价订单，直到仓位在获利位平仓。当仓位在获利位平仓，剩下的挂单就会被删除。
图 1. 使用限价订单加仓
止损和反转（图 2）
您建立一个初始仓位，在初始仓位的止损位，用增加的手数大小设置反向止损订单。当仓位在止损位平仓，挂单中再次在止损位设置一个新的反向止损订单，直到仓位在获利位平仓。当仓位在获利位平仓，剩下的挂单就会被删除。
图. 2. 止损和反转
金字塔（图 3）
您建立一个初始仓位，如果显示您正在获利，就增加其规模（加仓），移动止损位至盈亏平衡位。如果仓位在获利位平仓，这时候它可能已经达到一个相当大的交易量，因此获利。但是，如果在中间阶段启动止损，就没有盈利。
图 3. 金字塔
再建仓（图 4）。
建一个市场仓位：在止损位平仓，然后用增加的手数大小再次建仓，一直到仓位在获利位平仓。这个策略类似用限价订单加仓。
图. 4. 再建仓
我们也可以将上述所有策略结合起来使用。如果一个仓位显示正在盈利，就适合选择金字塔，如果正在出现亏损，就比较适合限价订单加仓。也就是说，限价订单加仓不必持续进行。比如，您可以首先加仓 3 次，然后进行几次止损和反转，再切换至限价订单加仓等等。
在实际操作中，订单策略的制定非常耗费时间，不仅因为需要很多代码，还因为需要对每一个事例中进行创意思考。让我们试着加快这种策略的编程，方法就是创建一个可以让我们实施任何一种订单策略的多目标 EA 交易。
基础原则
开发订单策略的基础原则，是识别出当前的策略操作阶段，根据这个阶段采取动作。
让我们看看下面这个例子：我们需要建一个市场仓位，也就是说一个买入仓位。一旦仓位建立，就需要设置两个挂单：一个止损单在上，一个限价单在下。开始的时候市场中还没有仓位或订单，因此识别的阶段为初始操作阶段，我们在这个阶段需要建一个仓位。如果存在市场仓位，就意味着这是下一个操作阶段。因此，可以按照下面的方式识别阶段：
没有仓位或订单。需要建仓。
有一个仓位但没有设置订单，需要建立止损单。
有一个仓位和一个止损单，需要建立限价单。
按照这些规则进行的操作是比较可靠的，但还需要三个即时价格：第一个即时价格，是识别出缺少仓位和建立仓位，第二个即时价格，是识别出仓位和缺少订单，第三个即时价格，是识别出仓位和一个订单。这个策略需要同时完成这三个动作。
因此，我们应该试着同时进行所有动作：如果没有仓位或订单，我们就应该建立一个仓位。如果仓位已经成功建立，我们应该发送两个请求，一个设置止损单，一个设置限价单。如果所发送全部设置挂单请求都没有被接受（比如由于连接问题或者缺少价格信息等），但交易情况已经转换到另外一个阶段，我们可以在这个阶段中建仓。这就意味着应该涵盖所有可能的中间阶段：
没有仓位。需要建仓。如果仓位已经成功建立，应该发送止损单和限价单的请求。
有一个仓位但没有挂单，应该发送止损单和限价单的请求。
有一个仓位和一个止损单，但没有限价单。发送限价单请求。
有一个仓位和一个限价单，但没有止损单。发送止损单请求。
请注意，为了识别在指定例子中的阶段，交易情况必须完全符合所提供的识别规则。应该有某些订单组合：只有一个仓位而没有订单，或一个仓位和两个订单 - 不能有其他的方法。这个原则随之而来，就是冗长的策略操作阶段的描述，让这个过程变得非常耗时，因为需要对所有可能的选项进行描述，而事实证明这根本不可行。上述例子的操作规则，可以通过一个略有不同的方式设置：
没有仓位。需要建仓。如果仓位已经成功建立，应该发送止损单和限价单的请求。
有仓位。在这种情况下，市场中应该有两个挂单。检查一下，市场中是否有一个止损单，如果没有，对它进行设置。检查一下，市场中是否有一个限价单，如果没有，对它进行设置。
在这个例子中，我们为识别操作阶段提供了一个最小的规则系列，还对每个交易阶段应该达到的交易情况作出完整描述。
这个规则的应用，需要对仓位自身进行识别，识别出是否是初始仓位，或某个订单是否已经启动。在这些情况下，不需要试图下第二个订单，因为系统正处于一个新的操作阶段。我们还需要对订单进行识别，仓位和订单识别方面的内容将稍后讨论。我们现在先以一个更清晰明了的方式，制定描述订单策略的基本原则。
我们需要一种方法，用尽可能少的信息量描述当前的操作阶段。
每一个操作阶段都必须有一个与该阶段相对应的完整情况描述。
如果在任一指定的阶段需要市场动作（建仓、平仓、加仓、减仓等）或挂单，应该将这个阶段分成两个子阶段：进行市场行为操作之前和之后（这可以让我们能够一次进行所有的动作，重复失败的挂单操作）。
如果在任一指定的阶段需要市场动作（建仓、平仓、加仓、减仓等）或挂单，则应该在成功完成市场行为后，处理挂单。
一个阶段只能对应一个市场动作和任一数量的挂单动作。
订单和仓位识别
可以用几种方式识别订单和仓位：使用订单注释、魔法数字或全球变量。首先是注释方法。使用注释过程中出现的最主要的问题，是注释的长度有限，此外，交易商可能会在注释中加入自己的内容。如果注释中没有足够空间供交易商加入自己的内容，您所写的部分注释可能会被删除。
因此，您应该尽可能用最少的空间写注释，并且想办法将其与交易商可能输入的内容分隔开。每一个订单只需要一个标识符。在实际情况中，可能是 1 或者 2 个图，或者一个字母和 1 个或 2 个图相结合。我们在标识符的末端放置一个标志，即 "="（从未发现交易商在其输入内容中使用这种标记）。因此，我们有最多 4 个字符。为了从一个注释中获得标识符，我们可以使用以下函数：
//+------------------------------------------------------------------+ //| 从aComment字符串中获取标识符的函数 | //+------------------------------------------------------------------+ string GetID(string aComment) { int p =StringFind(aComment,"=",0); // 确定分隔符的位置 string id=StringSubstr(aComment,0,p); // 获取分隔符前的子字符串 return(id); } //+------------------------------------------------------------------+
如果需要任何已知的标识符对仓位或订单进行检查，可以用以下方式进行：
//+------------------------------------------------------------------+ //| 检查已设置标识符的备注 | //+------------------------------------------------------------------+ bool FitsID(string aID,string aComment) { return(StringFind(aComment,aID+"=",0)==0); } //+------------------------------------------------------------------+
订单策略描述元语言
现在，让我们来定义用来描述订单策略的语言。语言应该简洁、清晰、直观，同时还要符合MQL5确保指令快速实施，无需进行不必要的计算。结果是否成功，我将把这个问题留给读者来决定。
策略的描述在一个文本文件中完成。然后在 EA 属性窗口中为这个文本命名，将其与 EA 连接。
文件的一行内容要与一个系统操作阶段相对应。这行内容分成两个域。第一个域包括阶段识别规则。第二个域包括动作列表。用竖线 "|" 将两个域分开。列出识别规则和动作列表项，用分号 ";" 将其分开。
除了指令，每一行的右侧都包括一个注释，用 "#" 与文本的其他内容分隔开，比如：
Nothing | Buy(M1,1,0,0) #If there is no position or order in the market, open a Buy position, mark it with "М1", lot 1, no Stop Loss, no Take Profit.
阶段识别
阶段识别可能需要关于当前市场仓位、挂单或上一次交易的信息。除了仓位状态，可能还需要一些仓位详情，比如价格、盈利、止损值（如果设置了相关信息）。所需要的上次交易信息可能还包括交易结果。对于挂单，可能需要指定其开盘价、止损位、获利位（最有可能需要这些信息的阶段就是执行阶段）。
可以使用交易数据访问指令获得这些信息。在这些指令中，大部分都有两个参数：仓位或订单标识符和参数标识符。如果参数标识符尚未确定，只需检查是否存在由指令和标识符确定的交易对象。
比如，Buy(M1) 指令显示出，必须有一个带有 "M1" 标识符的市场仓位。Buy() 指令自身（或不带有括号的 Buy）意味着必须有一个带标识符的买入仓位。如果您确定了参数标识符，它将显示出参数值，比如 Buy(M1,StopLossInPoints) - 为带有 "M1" 标识符的买入仓位设置的止损点数值。如果未确定标识符 - Buy(,StopLossInPoints)，我们将其视为：带有标识符的买入仓位止损（如果有买入仓位）。
所获得的值可用于描述检查状况，比如 Buy(M1,StopLossInPoints)>=0 - 仓位处于平衡状态。如果没有仓位，或有一个带有不同标识符的仓位，就不会标识出按照那种标识规则方式描述的阶段，也就是说，不需要描述两种情况 - 检查仓位状态和止损值。但是在这个例子中，就需要提前检查是否存在止损 - Buy(M1,StopLossExists); Buy(M1,StopLossInPoints)>=0。
在检查这些值的时候，可以使用各种对照描述：">=", "<=", "==", "!=", ">", "<". 在对照描述右侧的值，可以表述为一个数字，或者用特殊的变量代表：Var1, Var2 ...Var20。在一个数字或一个变量的后面加上一个 "p"，代表这个值还要与点值（_Point 变量）相乘。
或者，在对照表达式的右侧，可能有一个更复杂的计算式描述。可以按照以下的形式：X1*X2+X3*X4（"+" 当然可以用 "-" 替代），而 X1, X2, X3 和 X4 可以是数字、变量或者数据访问指令。以下例子在理论上可以被认为是正确的（如果我们不去看其实际的值)：
-BuyStop(BS1,StopLossInPoints)*-SellLimit(SL1,StopLossInPoints)+-SellStop(SS1,StopLossInPoints)*-BuyLimit(SL1,StopLossInPoints)
表 1 为所有访问指令列表。
表 1 数据访问指令
|索引
|指令
|可能的参数
|目标
|0
|Nothing
|无参数
|市场中没有仓位或挂单
|1
|NoPos
|无参数
|市场中无仓位
|2
|Pending
|对象标识符，订单参数标识符
|已确定带对象标识符的挂单。如果未确定目标标识符，那么无论目标标识符的值如何，已确定挂单。
|3
|Buy
|对象标识符，仓位参数标识符
|已确定带有对象标识符的买入仓位。如果未确定对象标识符，已确定一个买入仓位
|4
|Sell
|对象标识符，仓位参数标识符
|已确定一个带有对象标识符的卖出仓位。如果未确定对象标识符，已确定一个卖出仓位
|5
|BuyStop
|对象标识符，订单参数标识符
|已确定一个带对象标识符的买入止损单。如果对象标识符没有确定，已确定一个买入止损单
|6
|SellStop
|对象标识符，订单参数标识符
|已确定一个带对象标识符的卖出止损单。如果未确定对象标识符，已确定一个卖出止损单
|7
|BuyLimit
|对象标识符，订单参数标识符
|已确定一个带对象标识符的买入限价单。如果对象标识符没有确定，已确定一个买入限价单
|8
|SelLimit
|对象标识符，订单参数标识符
|已确定一个带对象标识符的卖出限价单。如果对象标识符没有确定，已确定一个卖出限价单
|9
|BuyStopLimit
|对象标识符，订单参数标识符
|已确定一个带对象标识符的买入止损限价单。如果对象标识符没有确定，已确定一个买入止损限价单
|10
|SellStopLimit
|对象标识符，订单参数标识符
|已确定一个带对象标识符的卖出止损限价单。如果对象标识符没有确定，那么就是一个卖出止损限价单
|11
|LastDeal
|空，交易参数标识符
|上一个交易
|12
|LastDealBuy
|空，交易参数标识符
|上一个交易是买入交易
|13
|LastDealSell
|空，交易参数标识符
|上一个交易是卖出交易
|14
|NoLastDeal
|无参数
|历史上没有交易数据；如果 EA 交易刚刚开始账户操作，这是必要的。
|15
|SignalOpenBuy
|无参数
|指标发出信号，建一个买入仓位
|16
|SignalOpenSell
|无参数
|指标发出信号，建一个卖出仓位
|17
|SignalCloseBuy
|无参数
|指标发出信号，建一个买入仓位
|18
|SignalCloseSell
|无参数
|指标发出信号，建一个卖出仓位
|19
|UserBuy
|无参数
|用户指令买入
|20
|UserSell
|无参数
|用户指令卖出
|21
|Bid
|无参数
|竞标价格
|22
|Ask
|无参数
|询价
|23
|ThisOpenPrice
|无参数
|已计算参数的订单开盘价。用于挂单的动作指令中，止损限价类型的订单除外。
|24
|ThisOpenPrice1
|无参数
|已计算参数的订单开盘价-1。用于止损限价类型的挂单动作指令
|25
|ThisOpenPrice2
|无参数
|已计算参数的订单开盘价-2。用于准限价类型的挂单动作指令
|26
|LastEADeal
|对象标识符，交易参数标识符
|EA 执行的最后一个交易。在历史中搜索注释中带有 "=" 的最后一个交易，然后用对象标识符进行检查。
|27
|LastEADealBuy
|对象标识符，交易参数标识符
|EA 执行的最后一个交易是一个买入交易。在历史中搜索注释中带有 "=" 的最后一个交易，然后用对象标识符和交易方向进行检查
|28
|LastEADealSell
|对象标识符，交易参数标识符
|EA 执行的最后一个交易是一个卖出交易。在历史中搜索注释中带有 "=" 的最后一个交易，然后用对象标识符和交易方向进行检查
|29
|NoTradeOnBar
|无参数
|在最后一根柱中没有交易
在表 1 中所设置的指令让您可以访问以下类型的交易对象：仓位、订单、交易和即将设置的订单。不同的对象有不同的参数设置。
表 2 中列出了所有的参数标识符以及它们适用的目标类型。
表 2 数据访问标识符。
|索引
|标识符
|目标
|交易对象类型
|0
|ProfitInPoints
|获利点数
|仓位
|1
|ProfitInValute
|存入现金的获利
|仓位，交易
|2
|OpenPrice
|开盘价
|仓位，挂单（止损限价订单除外）
|3
|LastPrice
|价格
|交易
|4
|OpenPrice1
|StopLimit 到 Limit 的交易价格
|StopLimit 类型挂单。当订单转成 Limit，适用于 OpenPrice 标识符
|5
|OpenPrice2
|StopLimit 至仓位交易价格
|StopLimit 类型挂单。当订单转成 Limit，适用于 OpenPrice 标识符
|6
|StopLossValue
|止损值
|仓位，挂单
|7
|TakeProfitValue
|获利值
|仓位，挂单
|8
|StopLossInPoints
|止损点位
|仓位，挂单
|9
|TakeProfitInPoints
|获利点位
|仓位，挂单
|10
|StopLossExists
|存在止损
|仓位，挂单
|11
|TakeProfitExists
|存在获利
|仓位，挂单
|12
|Direction
|方向 1- 买入，-1- 卖出
|仓位，挂单，交易
动作描述
动作包括市场仓位的建仓和平仓、设置、修改和删除挂单、执行管理函数：跟踪止损、盈亏平衡、挂单跟踪止损（任何其他仓位管理函数）。
建仓和设置订单的动作意味着要使用所需要的参数，执行这些动作。发出指令后，会在括号内确定这些参数，通常需要调用函数。标识符是所有指令的第一个参数。在确定参数时，您可以使用数字值、变量以及现有仓位或订单的参数。您还可以使用计算式表达，比如 X1*X2+X3*X4，在阶段辨识部分中对所有动作指令的参数进行改善。
表 3 列出所有动作指令。
表 3. 动作指令
|索引
|指令
|目标
|0
|Buy(ID,Lot,StopLoss,TakeProfit)
|建一个买入仓位
|1
|Sell(ID,Lot,StopLoss,TakeProfit)
|建一个卖出仓位
|2
|Close(ID)
|平一个市场仓位
|3
|BuyStop(ID,Lot,Price,StopLoss,TakeProfit)
|设置一个买入止损订单
|4
|SellStop(ID,Lot,Price,StopLoss,TakeProfit)
|设置一个卖出止损订单
|5
|BuyLimit(ID,Lot,Price,StopLoss,TakeProfit)
|设置一个买入限价订单
|6
|SellLimit(ID,Lot,Price,StopLoss,TakeProfit)
|设置一个卖出限价订单
|7
|BuyStopLimit(ID,Lot,Price1,Price2,StopLoss,TakeProfit)
|设置一个买入止损限价订单
|8
|SellStopLimit(ID,Lot,Price1,Price2,StopLoss,TakeProfit)
|设置一个卖出止损限价订单
|9
|Delete(ID)
|删除一个挂单
|10
|DeleteAll(ID,BuyStop,SellStop,BuyLimit,SellLimit,BuyStopLimit,SellStopLimit)
|删除确定类型的挂单
|11
|Modify(ID,Price1,Price2,StopLoss,TakeProfit)
|仓位或订单修改
|12
|TrailingStop
|跟踪止损函数操作。在 EA 属性窗口中定义函数参数
|13
|BreakEven
|盈亏平衡函数操作。在 EA 属性窗口中定义函数参数
表 4 列出了动作指令参数描述。
表 4. 动作指令参数
|参数
|目标
|ID
|交易目标（仓位、订单）标识符
|Lot
|单位手数大小。可以在 EA 属性窗口中找到定义单位值的手数变量。
|StopLoss
|止损值
|TakeProfit
|获利值
|价格
|挂单值（StopLimit 类型订单除外）
|Price1
|StopLimit 至 Limit 交易价格
|Price2
|StopLimit 至仓位交易价格
现在，让我们在新的元语言中讨论上述订单策略。
元语言订单策略举例
程序列在表格中，包括所有阶段标识和动作指令，读者可以更好地理解和写注释。文件后附有所有程序的文本文件，其格式可以用于 EA 交易。
使用限价订单加仓
将根据用户在属性窗口中确定的方向，建初始仓位。加仓可以最多进行 5 次（限价订单）。市场中只能同时存在 3 个订单。
表 5. 限价订单加仓元程序
|阶段编号
|阶段标识
|动作
|注释
|1
|Nothing
用户买入
|Buy(1,1,0,Ask+Var1p);
BuyLimit(2,2,Buy(1,OpenPrice)-Var2p,0,ThisOpenPrice+Var3p);
BuyLimit(3,4,BuyLimit(2,OpenPrice)-Var2p,0,ThisOpenPrice+Var3p);
BuyLimit(4,8,BuyLimit(3,OpenPrice)-Var2p,0,ThisOpenPrice+Var3p)
|如果市场中没有仓位或订单，在 EA 属性中设置买入方向，我们用一个初始手数建仓。如果仓位成功建立，我们将试着设置 3 个限价订单。也就是说，由于订单价格是根据之前订单的价格来计算，因此，每一个订单若想成功设置，之前必须有一个已设置的订单。
|2
|Buy(1)
|BuyLimit(2,2,Buy(1,OpenPrice)-Var2p,0,ThisOpenPrice+Var3p);
BuyLimit(3,4,BuyLimit(2,OpenPrice)-Var2p,0,ThisOpenPrice+Var3p);
BuyLimit(4,8,BuyLimit(3,OpenPrice)-Var2p,0,ThisOpenPrice+Var3p)
|如果仓位在第 1 阶段成功建立，但是没有设置所有的挂单，接下来要做的就是设置所有的挂单。
|3
|Buy(2)
|BuyLimit(3,4,Buy(2,OpenPrice)-Var2p,0,ThisOpenPrice+Var3p);
BuyLimit(4,8,BuyLimit(3,OpenPrice)-Var2p,0,ThisOpenPrice+Var3p);
BuyLimit(5,16,BuyLimit(4,OpenPrice)-Var2p,0,ThisOpenPrice+Var3p)
|如果第一个限价订单（标识符 2）出现，试着设置另外两个在之前阶段应该设置（但未能设置）的订单，设置一个新订单，确保市场中始终共有3个限价订单。
|4
|Buy(3)
|BuyLimit(4,8,Buy(3,OpenPrice)-Var2p,0,ThisOpenPrice+Var3p);
BuyLimit(5,16,BuyLimit(4,OpenPrice)-Var2p,0,ThisOpenPrice+Var3p);
BuyLimit(6,32,BuyLimit(4,OpenPrice)-Var2p,0,ThisOpenPrice+Var3p)
|另外一个限价订单已经启动，我们必须确保市场中有三个限价订单，就像之前的阶段一样。
|5
|Buy(4)
|BuyLimit(5,16,Buy(4,OpenPrice)-Var2p,0,ThisOpenPrice+Var3p);
BuyLimit(6,32,BuyLimit(5,OpenPrice)-Var2p,0,ThisOpenPrice+Var3p)
|在这个阶段，只有在总订单接近订单最大数量时，才确保有两个挂单的存在。
|6
|Buy(5)
|BuyLimit(6,32,Buy(5,OpenPrice)-Var2p,0,ThisOpenPrice+Var3p)
|这个阶段只有最后一个订单。
|7
|Buy(6)
|修改 (6,,,Buy(6,OpenPrice)-Var4p,)
|如果最后一个订单出现，需要为其设定一个止损位。
|8
|Nothing;
UserSell
|Sell(1,1,0,Var1p); SellLimit(2,2,Sell(1,OpenPrice)+Var2p,0,ThisOpenPrice-Var3p);
SellLimit(3,4,SellLimit(2,OpenPrice)+Var2p,0,ThisOpenPrice-Var3p);
SellLimit(4,8,SellLimit(3,OpenPrice)+Var2p,0,ThisOpenPrice-Var3p)
|与第 1 阶段相同，但是在卖出方向。
|9
|Sell(1)
|SellLimit(2,2,Sell(1,OpenPrice)+Var2p,0,ThisOpenPrice-Var3p);
SellLimit(3,4,SellLimit(2,OpenPrice)+Var2p,0,ThisOpenPrice-Var3p);
SellLimit(4,8,SellLimit(3,OpenPrice)+Var2p,0,ThisOpenPrice-Var3p)
|与第 2 阶段相同，但是在卖出方向。
|10
|Sell(2)
|SellLimit(3,4,Sell(2,OpenPrice)+Var2p,0,Var3);
SellLimit(4,8,SellLimit(3,OpenPrice)+Var2p,0,ThisOpenPrice-Var3p);
SellLimit(5,16,SellLimit(4,OpenPrice)+Var2p,0,ThisOpenPrice-Var3p)
|与第 3 阶段相同，但是在卖出方向。
|11
|Sell(3)
|SellLimit(4,8,Sell(3,OpenPrice)+Var2p,0,Var3);
SellLimit(5,16,SellLimit(4,OpenPrice)+Var2p,0,ThisOpenPrice-Var3p);
SellLimit(6,32,SellLimit(4,OpenPrice)+Var2p,0,ThisOpenPrice-Var3p)
|与第 4 阶段相同，但是在卖出方向。
|12
|Sell(4)
|SellLimit(5,16,Sell(4,OpenPrice)+Var2p,0,Var3);
SellLimit(6,32,SellLimit(5,OpenPrice)+Var2p,0,ThisOpenPrice-Var3p)
|与第 5 阶段相同，但是在卖出方向。
|13
|Sell(5)
|SellLimit(6,32,Sell(5,OpenPrice)+Var2p,0,ThisOpenPrice-Var3p)
|与第 6 阶段相同，但是在卖出方向。
|14
|Sell(6)
|修改(6,,,Sell(6,OpenPrice)+Var4p,)
|与第 7 阶段相同，但是在卖出方向。
|15
|NoPos;
Pending
|DeleteAll(,0,0,1,1,0,0)
|有挂单，但没有仓位。如果仓位获利已启动，就会出现这种情况。在这种情况下，应该删除订单。删除订单后，系统切换至阶段 1 或 9。如果用户在系统操作过程中停止初始方向，就不会有动作。
变量的使用：Var1 - 初始订单获利，Var2 - 根据之前订单的开盘价，设置限价订单，Var3 - 上一个订单的止损。
图5：列出这个元程序的性能。
图. 5. 用限价订单加仓的元程序性能
请注意：买和卖方向的规则将分别介绍。每个挂单位都根据之前订单的位置进行计算。如果某个订单设置失败，就无法设置下一个订单，因为缺少所需要的参数。根据市场仓位的价位计算是错误的方法。在这种情况下，可能会缺少某些订单。
止损和反转
这项工作开始于两个止损挂单。可以有 5 次反转。
图 6：止损和反转元程序
|阶段编号
|阶段标识
|动作
|注释
|1
|Nothing
|BuyStop(1,1,Ask+Var1p,ThisOpenPrice-Var2p,ThisOpenPrice+Var3p);
SellStop(1,1,Bid-Var1p,ThisOpenPrice+Var2p,ThisOpenPrice-Var3p)
|市场中没有仓位或订单，我们试图用标识符 1 设置两个止损单。
|2
|NoPos;
BuyStop(1)
|SellStop(1,1,Bid-Var1p,ThisOpenPrice+Var2p,ThisOpenPrice-Var3p)
|没有仓位，但是有一个带有标识符 1 的买入止损，也就是说，应该有一个带有标识符 1 的卖出止损。
|3
|NoPos;
SellStop(1)
|BuyStop(1,1,Ask+Var1p,ThisOpenPrice-Var2p,ThisOpenPrice+Var3p)
|没有仓位，但是有一个带有标识符 1 的卖出止损，也就是说，应该有一个带有标识符 1 的买入止损。
|4
|Buy(1)
|Delete(1);
SellStop(2,2,Buy(1,StopLossValue),ThisOpenPrice+Var2p,ThisOpenPrice-Var3p)
|市场中有一个带有标识符 1 的买入仓位，在这种情况下，应该没有其他带有标识符 1 的订单，但是应该有带标识符 2 的卖出止损。
|5
|Sell(1)
|Delete(1);
BuyStop(2,2,Sell(1,StopLossValue),ThisOpenPrice-Var2p,ThisOpenPrice+Var3p)
|与阶段 4 相同，但第一个卖出止损已经启动。
|6
|Buy(2)
|SellStop(3,4,Buy(2,StopLossValue),ThisOpenPrice+Var2p,ThisOpenPrice-Var3p)
|第二个买入止损已经出现，因此应该设置第三个卖出止损。
|7
|Sell(2)
|BuyStop(3,4,Sell(2,StopLossValue),ThisOpenPrice-Var2p,ThisOpenPrice+Var3p)
|第二个卖出止损已经出现，因此应该设置第三个买入止损。
|8
|Buy(3)
|SellStop(4,8,Buy(3,StopLossValue),ThisOpenPrice+Var2p,ThisOpenPrice-Var3p)
|第三个买入止损已经出现，因此应该设置第四个卖出止损。
|9
|Sell(3)
|BuyStop(4.8,Sell(3,StopLossValue),ThisOpenPrice-Var2p,ThisOpenPrice+Var3p)
|第三个卖出止损已经出现，因此应该设置第四个买入止损。
|10
|Buy(4)
|SellStop(5.16,Buy(4,StopLossValue),ThisOpenPrice+Var2p,ThisOpenPrice-Var3p)
|第四个买入止损已经出现，因此应该设置第五个卖出止损。
|11
|Sell(4)
|BuyStop(5.16,Sell(4,StopLossValue),ThisOpenPrice-Var2p,ThisOpenPrice+Var3p)
|第四个卖出止损已经出现，因此应该设置第五个买入止损。
|12
|Buy(5)
|SellStop(6.32,Buy(5,StopLossValue),ThisOpenPrice+Var2p,ThisOpenPrice-Var3p)
|第五个买入止损已经出现，因此应该设置第六个卖出止损。
|13
|Sell(5)
|BuyStop(6.32,Sell(5,StopLossValue),ThisOpenPrice-Var2p,ThisOpenPrice+Var3p)
|第五个卖出止损已经出现，因此应该设置第六个买入止损。
|14
|NoPos;
BuyStop(2)
|Delete(2)
|没有仓位，但是我们仍然有买入止损。当仓位在获利位平仓时会出现这种情况。在这种情况下，删除剩下的订单，系统切换至阶段 1。
|15
|NoPos;
SellStop(2)
|Delete(2)
|与阶段 14 相同。
|16
|NoPos;
BuyStop(3)
|Delete(3)
|与阶段 14 相同。
|17
|NoPos;
SellStop(3)
|Delete(3)
|与阶段 14 相同。
|18
|NoPos;
BuyStop(4)
|Delete(4)
|与阶段 14 相同。
|19
|NoPos;
SellStop(4)
|Delete(4)
|与阶段 14 相同。
|20
|NoPos;
BuyStop(5)
|Delete(5)
|与阶段 14 相同。
|21
|NoPos;
SellStop(5)
|Delete(5)
|与阶段 14 相同。
|22
|NoPos;
BuyStop(6)
|Delete(6)
|与阶段 14 相同。
|23
|NoPos;
SellStop(6) |
|Delete(6)
|与阶段 14 相同。
变量的使用：Var1-从当前市场价设置初始订单的位置，Var2-止损，Var3-获利。
图 6：这个表中显示了这个元程序的性能。
图. 6. 止损和反转元程序的性能
金字塔
根据指标信号建初始仓。可以有 5 次加仓。
表 7 金字塔元程序
|阶段编号
|阶段标识
|动作
|注释
|1
|Nothing;
SignalOpenBuy
|Buy(1,1,Ask-Var1p,Ask+Var2p*6)
|市场中没有仓位或订单；我们从指标处获得买入建仓信号，进行建仓。首先在与 Var2p*6 等距离的位置设置获利位，下一步是在 Var2p*5 设置，不断继续，确保获利与价位相同。
|2
|Buy(1);
Buy(1,ProfitInPoints)>=Var3
|Buy(2,1,Ask-Var1p,Ask+Var2p*5)
|有一个买入仓位显示出很好的获利，于是我们加仓。
|3
|Buy(2)
|Modify(2,,,Buy(2,OpenPrice),)
|市场中的仓位有索引 2，显示这个仓位不是初始仓位，肯定已经加仓；止损应该位于盈亏平衡点。
|4
|Buy(2);
Buy(2,ProfitInPoints)>=Var3
|Buy(3,1,Ask-Var1p,Ask+Var2p*4)
|这个仓位再一次盈利，所以我们加仓。
|5
|Buy(3)
|Modify(3,,,Buy(3,OpenPrice),)
|每次当我们加仓，都将止损移动到盈亏平衡。
|6
|Buy(3);
Buy(3,ProfitInPoints)>=Var3
|Buy(4,1,Ask-Var1p,Ask+Var2p*3)
|与阶段 4 相同。
|7
|Buy(4)
|Modify(4,,,Buy(4,OpenPrice),)
|与阶段 5 相同。
|8
|Buy(4);
Buy(4,ProfitInPoints)>=Var3
|Buy(5,1,Ask-Var1p,Ask+Var2p*2)
|与阶段 4 相同。
|9
|Buy(5)
|Modify(5,,,Buy(5,OpenPrice),)
|与阶段 5 相同。
|10
|Buy(5);
Buy(5,ProfitInPoints)>=Var3
|Buy(6,1,Ask-Var1p,Ask+Var2p)
|与阶段 4 相同。
|11
|Buy(6)
|Modify(6,,,Buy(6,OpenPrice),)
|与阶段 5 相同。
|12
|Nothing;
SignalOpenSell
|Sell(1,1,Bid+Var1p,Bid-Var2p*6)
|与阶段 1 相同，但是在一个卖出仓位。
|13
|Sell(1);
Sell(1,ProfitInPoints)>=Var3
|Sell(2,1,Bid+Var1p,Bid-Var2p*5)
|与阶段 2 相同，但是在一个卖出仓位。
|14
|Sell(2)
|Modify(2,,,Sell(2,OpenPrice),)
|与阶段 3 相同，但是在一个卖出仓位。
|15
|Sell(2);
Sell(2,ProfitInPoints)>=Var3
|Sell(3,1,Bid+Var1p,Bid-Var2p*4)
|与阶段 4 相同，但是在一个卖出仓位。
|16
|Sell(3)
|Modify(3,,,Sell(3,OpenPrice),)
|与阶段 5 相同，但是在一个卖出仓位。
|17
|Sell(3);
Sell(3,ProfitInPoints)>=Var3
|Sell(4,1,Bid+Var1p,Bid-Var2p*3)
|与阶段 6 相同，但是在一个卖出仓位。
|18
|Sell(4)
|Modify(4,,,Sell(4,OpenPrice),)
|与阶段 7 相同，但是在一个卖出仓位。
|19
|Sell(4);
Sell(4,ProfitInPoints)>=Var3
|Sell(5,1,Bid+Var1p,Bid-Var2p*2)
|与阶段 8 相同，但是在一个卖出仓位。
|20
|Sell(5)
|Modify(5,,,Sell(5,OpenPrice),)
|与阶段 9 相同，但是在一个卖出仓位。
|21
|Sell(5);
Sell(5,ProfitInPoints)>=Var3
|Sell(6,1,Bid+Var1p,Bid-Var2p)
|与阶段 10 相同，但是在一个卖出仓位。
|22
|Sell(6)
|Modify(6,,,Sell(6,OpenPrice),)
|与阶段 11 相同，但是在一个卖出仓位。
变量的使用：Var1-初始止损，Var2-上一个订单获利，Var3-加仓赢利位，价格止损移至盈亏平衡。
图 7：这个图中显示了这个元程序的性能。
图. 7. 金字塔元程序的性能
再建仓
首先，我们设置两个限价订单。当其中一个启动，另一个就被删除。然后，当止损点出现，就会建一个新仓位，直到它在获利点平仓，或最大数量仓位 (5) 被用尽。
表 8 再建仓元程序
|阶段编号
|阶段标识
|动作
|注释
|1
|Nothing;
NoLastDeal
|BuyLimit(1,1,Ask-Var1p,ThisOpenPrice-Var2p,ThisOpenPrice+Var3p);
SellLimit(1,1,Bid+Var1p,ThisOpenPrice+Var2p,ThisOpenPrice-Var3p)
|市场中没有仓位或订单，账户历史显示该符号没有交易。要这意味着这是系统操作的起点。设置两个限价订单作为初始动作。
|2
|Nothing;
LastDeal(,ProfitInValute)>0
|BuyLimit(1,1,Ask-Var1p,ThisOpenPrice-Var2p,ThisOpenPrice+Var3p);
SellLimit(1,1,Bid+Var1p,ThisOpenPrice+Var2p,ThisOpenPrice-Var3p)
|市场中没有仓位或订单，但是历史显示交易已获利平仓。建议之前阶段已完成，我们需要从头开始，在阶段 1 设置两个限价订单。
|3
|Nothing;
LastEADeal(5)
|BuyLimit(1,1,Ask-Var1p,ThisOpenPrice-Var2p,ThisOpenPrice+Var3p);
SellLimit(1,1,Bid+Var1p,ThisOpenPrice+Var2p,ThisOpenPrice-Var3p)
|市场中没有仓位或订单，但是历史中包含一个带有上一个标识符的交易。在这种情况下，上一个交易所获的利润并不重要，因为那个阶段被认为已经完成。我们从头开始，在阶段 1 设置两个限价订单。
|4
|NoPos;
BuyLimit(1)
|SellLimit(1,1,Bid+Var1p,ThisOpenPrice-Var2p,ThisOpenPrice+Var3p)
|市场中没有仓位，但是我们知道有一个限价订单，这就意味着还应该有第二个。
|5
|NoPos;
SellLimit(1)
|BuyLimit(1,1,Ask-Var1p,ThisOpenPrice+Var2p,ThisOpenPrice-Var3p)
|与阶段 4 相同。
|6
|Buy(1);
SellLimit(1)
|Delete(1)
|有一个带标识符 1 的仓位。这意味着两个限价订单中，有一个已经启动，第二个订单应该删除。
|7
|Sell(1);
BuyLimit(1)
|Delete(1)
|与阶段 6 相同。
|8
|Nothing;
LastDeal(1,ProfitInValute)<=0;
LastEADeal(1,Direction)==1
|Buy(2,2,Ask-Var2p,Ask+Var3p)
|没有仓位，上一交易未获利。检查 EA 交易执行的上一个交易方向。如果是一个买入交易，您需要建的下一个仓位就是一个买入仓位。
|9
|Nothing;
LastDeal(1,ProfitInValute)<=0;
LastEADeal(1,Direction)==-1
|Sell(2,2,Bid+Var2p,Bid-Var3p)
|没有仓位，上一交易未获利。检查 EA 执行的上一个交易方向。如果是一个卖出交易，您需要建的下一个仓位就是一个卖出仓位。
|10
|Nothing;
LastDeal(2,ProfitInValute)<=0;
LastEADeal(2,Direction)==1
|Buy(3,4,Ask-Var2p,Ask+Var3p)
|与阶段 8 相同。
|11
|Nothing;
LastDeal(2,ProfitInValute)<=0;
LastEADeal(2,Direction)==-1
|Sell(3.4,Bid+Var2p,Bid-Var3p)
|与阶段 9 相同。
|12
|Nothing;
LastDeal(3,ProfitInValute)<=0;
LastEADeal(3,Direction)==1
|Buy(4,8,Ask-Var2p,Ask+Var3p)
|与阶段 8 相同。
|13
|Nothing;
LastDeal(3,ProfitInValute)<=0;
LastEADeal(3,Direction)==-1
|Sell(4.8,Bid+Var2p,Bid-Var3p)
|与阶段 9 相同。
|14
|Nothing;
LastDeal(4,ProfitInValute)<=0;
LastEADeal(4,Direction)==1
|Buy(5,16,Ask-Var2p,Ask+Var3p)
|与阶段 8 相同。
|15
|Nothing;
LastDeal(4,ProfitInValute)<=0;
LastEADeal(4,Direction)==-1
|Sell(5.16,Bid+Var2p,Bid-Var3p)
|与阶段 9 相同。
变量的使用：Var1-从市场价设置限价订单的位置，Var2-止损，Var3-获利。
图 8：这个表中显示了这个元程序的性能。
图. 8. 重建仓元程序的性能
下面再向您介绍几个简单的程序，了解交易信号、跟踪止损和盈亏平衡函数的操作。
交易信号
进入和退出以交易信号为基础。
表 9 交易信号元程序
|阶段编号
|阶段标识
|动作
|注释
|1
|Nothing;
SignalOpenBuy;
NoTradeOnBar
|Buy(1,1,0,0)
|市场中没有仓位或订单，但是我们可以看到建买入仓的信号。当前的柱没有交易，我们建一个买入仓。
|2
|Nothing;
SignalOpenSell;
NoTradeOnBar
|Sell(1,1,0,0)
|市场中没有仓位或订单，但是我们可以看到建卖出仓的信号。当前的柱没有交易，我们建一个卖出仓。
|3
|SignalCloseBuy;
Buy(1)
|Close(1);
|有一个买入仓和平仓信号，买入仓平仓。
|4
|SignalCloseSell;
Sell(1)
|Close(1);
|有一个卖出仓和平仓信号，卖出仓平仓。
图9：这个表中显示了这个元程序的性能。
图. 9. 交易信号元程序的性能
带有跟踪止损的交易信号
表 10 带有跟踪止损的交易信号元程序
|阶段编号
|阶段标识
|动作
|注释
|1
|Nothing;
SignalOpenBuy;
NoTradeOnBar
|Buy(1,1,0,0)
|市场中没有仓位或订单，但是我们可以看到建买入仓的信号。当前的柱没有交易，我们建一个买入仓。
|2
|Nothing;
SignalOpenSell;
NoTradeOnBar
|Sell(1,1,0,0)
|市场中没有仓位或订单，但是我们可以看到建卖出仓的信号。当前的柱没有交易，我们建一个卖出仓。
|3
|SignalCloseBuy;
Buy(1)
|Close(1);
|有一个买入仓和平仓信号，买入仓平仓。
|4
|SignalCloseSell;
Sell(1)
|Close(1);
|有一个卖出仓和平仓信号，卖出仓平仓。
|5
|Buy(1)
|TrailingStop
|市场中有一个买入仓，应该启动跟踪止损函数。
|6
|Sell(1)
|TrailingStop
|市场中有一个卖出仓，应该启动跟踪止损函数。
图10：这个图中显示了这个元程序的性能。
图. 10. 带有跟踪止损的交易信号元程序性能
带有盈亏平衡函数的交易信号
图 11. 带有盈亏平衡函数的交易信号
|阶段编号
|阶段标识
|动作
|注释
|1
|Nothing;
SignalOpenBuy;
NoTradeOnBar
|Buy(1,1,0,0)
|市场中没有仓位或订单，但是我们可以看到建买入仓的信号。由于当前柱没有交易，建买入仓。
|2
|Nothing;
SignalOpenSell;
NoTradeOnBar
|Sell(1,1,0,0)
|市场中没有仓位或订单，但是我们可以看到建卖出仓的信号。由于当前柱没有交易，建卖出仓。
|3
|SignalCloseBuy;
Buy(1)
|Close(1);
|有一个买入仓和平仓信号，买入仓平仓。
|4
|SignalCloseSell;
Sell(1)
|Close(1);
|有一个卖出仓和平仓信号，卖出仓平仓。
|5
|Buy(1)
|BreakEven
|市场中有一个买入仓，应该启动盈亏平衡函数。
|6
|Sell(1)
|BreakEven
|市场中有一个卖出仓，应该启动盈亏平衡函数。
图11：这个图中显示了这个元程序的性能。
图. 11. 带盈亏平衡函数的交易信号元程序性能
指令解释
上述构建订单策略的方法，让我们能够更好地了解这些策略，为在 EA 交易中进一步实施这些策略制定计算法，直接解释和遵循这些复杂的规则。eInterpretator Expert Advisor 就是以此为目的创建（见所附文件）。EA 交易的参数和描述见表 12。
表 12. eInterpretator Expert Advisor 参数
|参数
|目标
|手数
|当手数等于 1 时的订单数量。
|UserTradeDir
|用户确定的交易方向（当执行 UserBuy 和 UserSell 指令时，在阶段标识中进行检查）。
|ProgramFileName
|元程序文件名（在账户中运行）。在测试或优化时，元程序应该放在 TesterMetaProgram.txt 文件中
|DeInterpritate
|指令解释反转。在完成的时候，文件夹中将出现带有前缀 "De_" 的文件。您可以看到 EA 如何”理解“ProgramFileName 文件的元程序。
|用户变量
|Var1 - Var20
|用户变量。
|跟踪止损
|TR_ON
|跟踪止损函数启动。
|TR_Start
|跟踪止损开始工作时的仓位盈利点数。
|TR_Level
|跟踪止损位。从现有市场价到跟踪止损之间的点数距离。
|TR_Step
|跟踪止损修改的介入点位。
|盈亏平衡
|BE_ON
|启动盈亏平衡函数。
|BE_Start
|启动盈亏平衡的获利仓位点数。
|BE_Level
|启动盈亏平衡时移动的止损点位。BE_Start-BE_Level 盈利点位为固定的。
|建仓信号
|OS_ON
|启动建仓信号。
|OS_Shift
|进行指标检查的柱：0 - 新，1 - 完成。
|OS_TimeFrame
|指标时间框架。
|OS_MA2FastPeriod
|快速 MA 周期。
|OS_MA2FastShift
|快速 MA 位移。
|OS_MA2FastMethod
|快速 MA 方法。
|OS_MA2FastPrice
|快速 MA 价格。
|OS_MA2SlowPeriod
|缓慢 MA 周期。
|OS_MA2SlowShift
|缓慢 MA 位移。
|OS_MA2SlowMethod
|缓慢 MA 方法。
|OS_MA2SlowPrice
|缓慢 MA 价格。
|平仓信号
|CS_ON
|启动平仓信号。
|CS_Shift
|进行指标检查的柱：0 - 新，1 - 完成。
|CS_TimeFrame
|指标时间框架。
|CS_CCIPeriod
|CCI 周期。
|CS_CCIPrice
|CCI 价格。
|CS_CCILevel
|CCI 上位（买入仓位平仓）。位置向下叉时，会出现买入仓位平仓信号。卖出平仓则正好与之相反。
EA 交易如何运行
首先，EA 会从文件中载入元程序，对其进行检查和分析。如果在元程序中有重大错误，会跳出错误警告。在分析元程序时，EA 会用与文本指令相对应的数字值，填充数据结构，确保 EA 性能的最大化。在成功分析元程序时，以下信息会在日志中出现：“解释初始化完成”。
如果 EA 交易中包括 DeInterpritate 变量，EA 就会运行一个指令的测试反转解释（通过这种方式，如果出现异常停止，就会切断它与图表和 Strategy Tester 中任何测试的联系）。在反转解释的时候，EA 交易会将结构中找到的数字值变成文本指令。尽管文件中的指令进入不同，反转解释元程序会让您更好地了解 EA 如何分析指令。
让我们来看看如何使用元程序文件中以下的字符串：
Buy(6) | Modify(6,,,ThisOpenPrice-Var4p,)
在反转解释之后，字符串如下所示：
Buy(6)==1*1+0*0; | Modify(6,,,ThisOpenPrice()*1-0.0025*1,)
如您所见，一个简单的 Buy(6) 被转变成一个对照描述，右侧包括一个计算式描述 X1*X2+X3*X4，让 1 成为计算结果。在动作域，用数字值代替了用户变量。
个性化 EA 小窍门
在分析阶段和指令执行过程中，有的人可能想要加入自己的指令，并将其他仓位管理函数纳入其中，以此对这个 EA 进行个性化。EA 的结构决定了这种个性化可以非常直接，否则，在 EA 中进行的全部工作就不可能有实际的值。
添加数据指令
在 InforCommand 数组中，可以找到一个获取数据的指令列表。指令按栏排列，每行有 5 个指令，让我们可以轻松计算他们的数量，找到需要添加的指令索引值。
在 InfoCommand 数组中添加指令后，我们在 SetValue() 函数中的切换结构中，添加一个与新指令索引相一致的新事件。为了获得这个值，我们需要首先选择可以从中获得值的对象，只有这样才能获得值。根据获得数据的对象类型，使用不同的函数选择对象。表 13 中列出了这些函数。
表 13. 选择交易对象的 EA 函数
|函数
|目标和参数
|Pos.Select(_Symbol)
|选择仓位。与 PositionSelect() 函数相似的标准级别方法。
|SelectOrder(long aType,string aID,bool & aSelected)
|根据 EA 符号、类型 (aType) 和标识符值 (aID)，选择一个订单的函数。如果已找到并选择了对象，aSelected 参考变量返回 true。
|bool SelectLastDeal(int aType,bool & aSelected)
|根据 EA 符号和类型 (aType)，选择上一个交易的函数。如果已找到并选择了对象，aSelected 参考变量返回 true。
|SelectLastEADeal(int aType,string aID,bool & aSelected)
|根据 EA 信号和类型 (aType)，选择 EA 执行的上一个交易的函数。如果已找到并选择了对象，aSelected 参考变量返回 true。
”上一个交易“和”EA 执行的上一个交易“之间的差别就是：”上一个交易“中包括止损和获利交易。在决定上一个仓位平仓结果时，可能需要”上一个交易“数据。但在判断上一个交易方向或 EA 操作阶段时，可能就需要”EA 执行的上一个交易“信息。
除了交易对象数据，还可以访问市场数据，比如价格等。重要的是，要确保数据可以获得。在选择对象操作之后，我们还要确保对象已经被选择（检查 aSelected)，获得所需要的参数，将其值分配给 Val.Value 变量并返回 true。
表 14 列出了用于获得不同交易目标参数的函数。
表 14. 获得所选交易目标参数的 EA 函数
|函数
|目标和参数
|double SelPosParam(int aIndex)
|设置 aIndex 索引获得仓位函数。
|double SelOrdParam(int aIndex)
|设置 aIndex 索引获得订单函数。
|double SelDealParam(int aIndex)
|设置 aIndex 索引获得交易函数。
在这个函数中传递一个将要获得数据的标识符索引。索引值包括在 Val.InfoIdentifierIndex 变量中。
在添加一个新访问命令时，可能要求您还要添加将要获得的数据标识符，或只添加将要获得的数据标识符。
添加数据标识符
在 InfoIdentifier 数组中包括一个标识符列表。我们需要在数组中添加新标识符，找到它的索引，升级 SelPosParam()、SelOrdParam() 和 SelDealParam() 函数。根据新标识符是否能适用于所有交易对象，升级可能涉及的全部或部分函数。将与新标识符索引对应的新事件，添加在切换结构中，在这个过程中进行函数升级。
添加动作指令
在 ActCommand 数组中添加动作指令。在数组中的指令被安排在一个字符串中，令其更难以找到必要的索引。元素代表一个字符串，因为除了添加一个指令，我们还需要指明其参数和类型的数量。 在 ActCmndPrmCnt 数组中指明参数的数量，在 ActCmndType 数组中可以提供其类型。可能的类型包括：0 - 市场动作，1 - 挂单动作，2 - 仓位管理。
在数组中添加指令后，我们找到 DoAction() 函数，在其转换中添加新函数调用的另一个事件。新函数必须是 bool 类型，如果成功实施则返回 true，如果错误则返回 false。如果不需要检查函数性能，就像在跟踪止损函数中一样，它就会返回 true。
请记住，处理挂单的函数，比如同样设置的函数，需要对订单存在进行初步检查。
修改交易信号函数
在 EA 中获取交易信号的全部工作，都在两个函数中完成（两个平仓信号函数，两个开仓信号函数）。
从EA的 OnInit()函数中调用 CloseSignalsInit() 函数（平仓信号初始化）和 OpenSignalsInit()函数（建仓信号初始化）。这些函数负责加载指标。在每一个即时价格的 OnTick() 函数处调用主要函数 - CloseSignalsMain()（辨识平仓的交易信号）和 OpenSignalsMain()（辨识建仓的交易信号）。
在函数实施之初，应该给 GlobalCloseBuySignal、GlobalCloseSellSignal (signals for closing) 和 GlobalOpenBuySignal、GlobalOpenSellSignal (signals for opening) 分配 false，给相应的指标度数分配 true。
此外，在 EA 的 OnDeinit() 函数中，您需要执行 IndicatorRelease()。
附件
eInterpretator.mq5 - 应该放置在终端数据目录 MQL5/Experts 中的 EA 交易。
LimitAdd.txt - 限价订单加仓元程序。
StopRev.txt - 止损和反转元程序。
Piramiding.txt - 金字塔元程序。
ReOpen.txt.txt - 重建仓元程序。
TradeSignals.txt - 交易信号元程序。
TradeSignalsTR.txt - 带有跟踪止损的交易信号元程序。
TradeSignalsBE.txt - 带有盈亏平衡函数的交易信号元程序。
limitadd.set - 限价订单加仓元程序参数文件。
stoprev.set - 止损和反转参数文件。
piramiding.set - 金字塔参数文件。
piramiding.set - 重建仓参数文件。
tradesignals.set - 交易信号参数文件。
tradesignalstr.set - 带有跟踪止损的交易信号参数文件。
tradesignalsbe.set - 带有盈亏平衡函数的交易信号参数文件。
注：在使用交易信号、跟踪止损和盈亏平衡程序时，EA 属性窗中相应的函数要始终处于启动状态。在 Strategy Tester 中测试策略时，将元文件复制到 TesterMetaProgram.txt 文件中（这样就可以使用远程测试 agents）。将文件放置在终端数据目录 MQL5/Files 中（您可以从以下终端打开：File -> Open Data Folder）。
在 Metalanguage 部分的 Examples of Order Strategies 中，可以找到显示程序性能的图表。所显示的性能根据参数文件中具体的参数而定。已经在过去的几个月中进行了测试（截止日期 2012.08.29），检测内容为 EURUSD H1 和 M1 的 OHLC 模式。.
总结
当您开始设置订单策略的时候，第一个感觉经常是感到困惑 - 应该从何处着手？应该记住哪些规则？如何确定 EA 交易在实际环境中的稳定性？如何在实施交易策略计算式的同时，确保其运行的可靠性？
本文试图帮助那些将其策略进行初始形式化、为开发 EA 交易下订单的开发者和交易人（尽管非常片面），帮助他们理解策略开发的各个步骤，每个步骤所涉及的内容，以及应该考虑哪些方面。eInterpretator Expert Advisor 提供了无数可能性，供用户以最少的时间和经历对其订单策略进行试验。
此外，我在此难以掩饰对 MetaTrader 5 终端的喜爱之情。在 Strategy Tester 中的 eInterpretator Expert Advisor 操作速度完全超乎我的想象。
