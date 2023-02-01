学习如何基于鳄鱼（Alligator）设计交易系统

概述

这是来自我们系列中的一篇新文章，是有关如何基于最流行的技术指标设计交易系统。 在本文中，我们将详细学习有关鳄鱼指标是什么、它衡量什么、我们如何计算它、以及如何读取和运用它。 然后，我们将基于该指标的主要意图，在一些简单策略基础上创建一个交易系统。 我们会通过以下主题涵盖该指标：

我建议您尝试应用自己所学知识，尤其是本文中的代码，来开发您的编程技能，因为这是达成这一开发意图的重要一步。 在本文中，我们将利用内置在 MetaTrader 5 交易终端中的 MQL5（MetaQuotes 语言 5）IDE，如果您不知道如何下载 MetaTrader 5，以及如何使用 MQL5，您可以阅读在 MetaEditor 中编写 MQL5 代码的主题来了解更多信息。

免责声明：所有信息“按原样”提供仅用于教学目的，并非出于交易目的或建议。 这些信息不能保证任何结果。 如果您选择在您的任何交易账户上使用这些材料，您将自行承担风险，您是唯一的责任人。



鳄鱼定义

鳄鱼技术指标是一种趋势跟踪，由比尔·威廉姆斯（Bill Williams）开发。 它所依据的趋势并非来自金融市场金融产品经历年代的大多数时间，它只需要其 15% 到 30% 的时间，而它在窄幅震荡区间消耗了大部分时间，大约花费了 70% 到 85% 的时间。 故此，我们有时出于一段趋势，要么是上升趋势，要么是下降趋势，但大多数时候我们都有范围周期。 如果您想了解有关趋势、它们的类型、以及我们如何识别它们的更多信息，您可以阅读我上一篇文章中的趋势定义主题，它在这种情况下会很实用。 它在计算中用到了一些斐波那契级数，就像我们即将看到的那样，因为它所用到的三个平滑移动平均线，周期分别为一组数字 5、8、13。 正如我们所说，鳄鱼指标由三条平滑移动平均线组成，它们如下：

鳄鱼下颌。

鳄鱼牙齿。

鳄鱼嘴唇。

我们可以按以下步骤手工计算此指标：

鳄鱼下颌 = SMMA (Median price, 13, 8)

鳄鱼牙齿 = SMA (Median price, 8, 5)

鳄鱼嘴唇 = SMMA (Median price, 5, 3)

Median Price = (High + Low)/2

其中:

SMMA = 平滑移动均线

Median price = 数据中位价

High = 最高价

Low = 最低价

在前面的步骤之后，我们就得到了鳄鱼指标，但我们不再需要手工计算它，因为在 MetaTrader 5 终端中将其作为内置指标，我们需要做的就是从可用的技术指标中选择它，如下所示：

打开交易终端时，我们按下插入 --> 指标 --> 比尔·威廉姆斯 --> 鳄鱼。

之后，我们可以找到参数，如下所示：

1 - 鳄鱼下颌周期。

2 - 鳄鱼下颌水平平移。

3 - 鳄鱼牙齿周期。

4 - 鳄鱼牙齿水平偏移。

5 - 鳄鱼嘴唇周期。

6 - 鳄鱼牙齿水平平移。

7 - 平滑周期。

8 - 选用的价格类型。

经由以下窗口，我们可以确定指标的样式：

1 - 下颌线颜色。

2 - 下颌线样式。

3 - 下颌线宽度。

4 - 牙齿线颜色。

5 - 牙齿线样式。

6 - 牙齿线宽度。

7 - 嘴唇线颜色。

8 - 嘴唇线样式。

9 - 嘴唇线宽度。

确定所有参数并按“确定”后，我们可以发现指标加载到图表上，如下所示：

正如我们在上一个图表中所见，我们将指标插入到图表中，并得到三条线：

1 - 鳄鱼嘴唇

2 - 鳄鱼牙齿

3 - 鳄鱼下颌

我们可以简单地观察这些线距价格的相对位置来读取指标。 如果价格高于嘴唇、牙齿，然后是下颌，我们可以说趋势上升。 如果价格低于嘴唇、牙齿，然后是下颌，我们可以说趋势下降。 如果价格在三条线穿行，我们可以说是横盘整理。

鳄鱼策略

在交易中运用鳄鱼指标的方式有很多，但我还需反复提请本主题的简单策略所基于的主要意图旨在教学，您必须在真实账户中使用它们之前对其进行测试，并确保它们有利可图。 您也许会发现上述策略需要优化，这是很正常的，这样做您就能得到最符合您的交易风格的的最佳公式。

基于此策略，我们需要根据特定条件获得看涨和看跌信号。 如果嘴唇值大于牙齿值和下颌值两个值，同时大于牙齿值和下颌值，则为看涨信号。 在其它情况下，如果嘴唇值低于牙齿值和下颌值，同时牙齿值低于下颌值，则为看跌信号。

嘴唇 > 牙齿值，嘴唇 > 下颌值，且牙齿 > 下颌值 --> 看涨 嘴唇 < 牙齿值，嘴唇 < 下颌值，且牙齿<> 下颌值 --> 看跌

基于此策略，我们需要根据嘴唇、牙齿和下颌值之间的交叉来获取买入和卖出信号。 如果嘴唇值大于牙齿值和下颌值，这将是一个买入信号。 在另一种场景下，如果嘴唇值低于牙齿和下颌值，则为卖出信号。

嘴唇 > 牙齿值，嘴唇 > 下颌值 --> 买入 嘴唇 < 牙齿值，嘴唇 < 下颌值 --> 卖出

基于这个策略，我们需要根据嘴唇、牙齿和下颌之间的交叉，然后是收盘价和牙齿价值之间的交叉，来获得买入和卖出信号。 如果嘴唇线低于牙齿和下颌，且收盘价大于牙齿值，这将是一个买入信号。 在其它情况下，如果嘴唇线大于牙齿和下颌，且收盘价低于牙齿值，这将是一个卖出信号。

嘴唇 < 牙齿值，嘴唇 < 下颌值，且收盘价 > 牙齿 --> 买入 嘴唇 < 牙齿值，嘴唇 > 下颌值，且收盘价 < 牙齿 --> 卖出

鳄鱼策略蓝图

现在，我们需要基于上一个主题中拟议的策略创建一个交易系统，为此，我们将设计一个分步蓝图来帮助我们创建这个交易系统。

根据此策略，我们需要创建一个交易系统，基于持续检查以下值来生成看涨或看跌信号：

嘴唇值

牙齿值

下颌值

我们需要交易系统来判定这些值的位置，并基于此生成合适的信号。 如果嘴唇线大于牙齿，嘴唇大于下颌，牙齿线大于下颌，在这种情况下，我们要求交易系统在图表上返回含有以下值的注释：

看涨

下颌值 = n

牙齿 = n

嘴唇值 = n

在另一种情况下，如果嘴唇线低于齿线，嘴唇线低于下颌线，同时牙齿线低于下颌线，在这种情况下，我们要求交易系统在图表上返回含有以下值的注释：

看跌

下颌值 = n

牙齿 = n

嘴唇值 = n

以下是该交易系统的分步蓝图：

根据此策略，我们需要创建一个交易系统，基于持续检查以下值来判定每个值的位置来生成买入或卖出信号：

嘴唇值

牙齿值

下颌值

如果嘴唇线大于牙齿值，同时嘴唇线大于下颚值，在这种情况下，我们要求交易系统在图表上返回含有以下值的注释：

买入

下颌值 = n

牙齿 = n

嘴唇值 = n

在另一种情况下，如果嘴唇线低于牙齿值，同时嘴唇线低于下颌线，我们要求交易系统在图表上返回含有以下值的信号注释：

卖出



下颌值 = n

牙齿 = n

嘴唇值 = n

以下是该交易系统的分步蓝图：

根据此策略，我们需要创建一个交易系统，检查以下值来生成买入和卖出信号，从而判定它们彼此的位置：

嘴唇值

牙齿值

下颌值

收盘价

如果嘴唇值低于牙齿值，嘴唇线低于牙齿线，然后收盘价高于牙齿值，我们要求交易系统在图表上返回含有以下值的信号注释：

买入

嘴唇值 = n

牙齿值 = n

收盘价 = n

下颌值 = n

如果嘴唇线大于齿线，唇线低于下颌线，然后收盘价变为齿值以下，我们要求交易系统在图表上返回含有以下值的信号注释：

卖出

嘴唇值 = n

牙齿值 = n

收盘价 = n

下颌值 = n

以下是该交易系统的分步蓝图：

鳄鱼交易系统

现在，我们将为每个拟议的策略创建一个交易系统，以便在 MetaTrader 5 终端中执行，并可自动生成所需的信号。 首先，我们将创建一个基础交易系统，生成鳄鱼分量值的信号，以便在我们的交易系统中使用。 以下是创建此系统类型的步骤：

创建每个鳄鱼分量值（嘴唇、牙齿、下颚）的数组。

double jawsArray[]; double teethArray[]; double lipsArray[];

调用 "ArraySetAsSeries" 函数设置数据排列顺序。 其参数:

array[]

flag

ArraySetAsSeries (jawsArray, true ); ArraySetAsSeries (teethArray, true ); ArraySetAsSeries (lipsArray, true );

调用 “iAlligator” 函数定义鳄鱼指标句柄： 其参数:

symbol: 我们采用 (_Symbol) 对应当前应用的品种名称。

period: 我们采用 (_Period) 应用当前时间帧。

jaw_period: 确定下颌的计算周期，我们将采用（13）。

jaw_shift: 确定下颌的水平偏移，我们将采用（8）。

teeth_period: 确定牙齿的计算周期，我们将采用（8）。

teeth_shift: 确定牙齿的水平偏移，我们将采用（5）。

lips_period: 确定嘴唇的计算周期，我们将采用（5）。

lips_shift: 确定嘴唇的水平偏移，我们将采用（3）。

ma_method: 确定移动均线类型，我们将采用（MODE_SMA）。

applied_price: 确定价格类型我们将采用 (PRICE_MEDIAN)。

int alligatorDef= iAlligator ( _Symbol , _Period , 13 , 8 , 8 , 5 , 5 , 3 , MODE_SMMA , PRICE_MEDIAN );

调用 “CopyBuffer” 函数定义数据，并存储结果。 其参数:

indicator_handle: 确定指标句柄，我们将采用（allicanDef）。

buffer_num: 确定指标缓冲区数，我们将采用（0 表示下颌）、（1 表示牙齿）和（2 表示嘴唇）。

start_pos: 确定起始位置，我们将采用（0）。

count: 确定要复制的数量，我们将采用（3）。

buffer[]: 确定要复制的目标数组，我们将采用（jawsArray，toothArray，lipsArray）。

CopyBuffer (alligatorDef, 0 , 0 , 3 ,jawsArray); CopyBuffer (alligatorDef, 1 , 0 , 3 ,teethArray); CopyBuffer (alligatorDef, 2 , 0 , 3 ,lipsArray);

获取三个分量的值。

double jawsValue= NormalizeDouble (jawsArray[ 0 ], 5 ); double teethValue= NormalizeDouble (teethArray[ 0 ], 5 ); double lipsValue= NormalizeDouble (lipsArray[ 0 ], 5 );

用指标的三个分量值作为注释。

Comment ( "jawsValue = " ,jawsValue, "

" , "teethValue = " ,teethValue, "

" , "lipsValue = " ,lipsValue);

以下是创建该交易系统的完整代码：

#property copyright "Copyright 2022, MetaQuotes Ltd." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" void OnTick () { double jawsArray[]; double teethArray[]; double lipsArray[]; ArraySetAsSeries (jawsArray, true ); ArraySetAsSeries (teethArray, true ); ArraySetAsSeries (lipsArray, true ); int alligatorDef= iAlligator ( _Symbol , _Period , 13 , 8 , 8 , 5 , 5 , 3 , MODE_SMMA , PRICE_MEDIAN ); CopyBuffer (alligatorDef, 0 , 0 , 3 ,jawsArray); CopyBuffer (alligatorDef, 1 , 0 , 3 ,teethArray); CopyBuffer (alligatorDef, 2 , 0 , 3 ,lipsArray); double jawsValue= NormalizeDouble (jawsArray[ 0 ], 5 ); double teethValue= NormalizeDouble (teethArray[ 0 ], 5 ); double lipsValue= NormalizeDouble (lipsArray[ 0 ], 5 ); Comment ( "jawsValue = " ,jawsValue, "

" , "teethValue = " ,teethValue, "

" , "lipsValue = " ,lipsValue); }

编译此代码后，我们将在智能系统文件夹的导航器中找到它，如下所示：

将其拖放到所需的图表上，我们将找到此 EA 的窗口，如下所示：



在勾选“允许算法交易”旁边的“确定”后，EA 将加载到图表，如下所示：

正如我们在右上角附加的上一张图表中一样，EA 已加载。 现在，我们已准备好接收信号。 以下是来自测试生成的信号的示例。

正如我们在上一张图表中所见，我们在左上角有一个注释，其中包含以下值：

下颌值 = n

牙齿 = n

嘴唇值 = n

我们可以基于此策略创建一个交易系统，与以下完整代码相同：

#property copyright "Copyright 2022, MetaQuotes Ltd." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" void OnTick () { double jawsArray[]; double teethArray[]; double lipsArray[]; ArraySetAsSeries (jawsArray, true ); ArraySetAsSeries (teethArray, true ); ArraySetAsSeries (lipsArray, true ); int alligatorDef= iAlligator ( _Symbol , _Period , 13 , 8 , 8 , 5 , 5 , 3 , MODE_SMMA , PRICE_MEDIAN ); CopyBuffer (alligatorDef, 0 , 0 , 13 ,jawsArray); CopyBuffer (alligatorDef, 1 , 0 , 13 ,teethArray); CopyBuffer (alligatorDef, 2 , 0 , 13 ,lipsArray); double jawsValue= NormalizeDouble (jawsArray[ 0 ], 5 ); double teethValue= NormalizeDouble (teethArray[ 0 ], 5 ); double lipsValue= NormalizeDouble (lipsArray[ 0 ], 5 ); if (lipsValue>teethValue && lipsValue>jawsValue && teethValue>jawsValue) { Comment ( "Bullish" , "

" , "jawsValue = " ,jawsValue, "

" , "teethValue = " ,teethValue, "

" , "lipsValue = " ,lipsValue); } if (lipsValue<teethValue && lipsValue<jawsValue && teethValue<jawsValue) { Comment ( "Bearish" , "

" , "jawsValue = " ,jawsValue, "

" , "teethValue = " ,teethValue, "

" , "lipsValue = " ,lipsValue); } }

代码中的差异。

策略的条件，看涨情况：

if (lipsValue>teethValue && lipsValue>jawsValue && teethValue>jawsValue) { Comment ( "Bullish" , "

" , "jawsValue = " ,jawsValue, "

" , "teethValue = " ,teethValue, "

" , "lipsValue = " ,lipsValue); }

看跌情况：

if (lipsValue<teethValue && lipsValue<jawsValue && teethValue<jawsValue) { Comment ( "Bearish" , "

" , "jawsValue = " ,jawsValue, "

" , "teethValue = " ,teethValue, "

" , "lipsValue = " ,lipsValue); }

编译此代码后，并按照我们学习的方式执行创建的智能系统，我们会发现此 EA 加载到图表上，如下所示：





正如我们在上一个图表中所见，我们将 EA 附加到图表上的右上角，我们已准备好基于此策略获得看涨或看跌信号。以下是这些信号的示例： 下面是这些信号的一些示例。

看涨情况：

正如我们在上一张图表中所见，我们在右上角有一个注释作为信号，含有以下值：

看涨

下颌值 = n

牙齿 = n

嘴唇值 = n

我们有三条线低于价格。 如此，我们得到了一个看涨信号。

看跌情况：

正如我们在上一张图表中所见，我们在右上角有一个注释作为看跌信号，具有以下值：

看跌

下颌值 = n

牙齿 = n

嘴唇值 = n

我们有三条线高于价格。如此，我们得到了看跌信号。

以下代码创建基于此策略的交易系统：

#property copyright "Copyright 2022, MetaQuotes Ltd." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" void OnTick () { double jawsArray[]; double teethArray[]; double lipsArray[]; ArraySetAsSeries (jawsArray, true ); ArraySetAsSeries (teethArray, true ); ArraySetAsSeries (lipsArray, true ); int alligatorDef= iAlligator ( _Symbol , _Period , 13 , 8 , 8 , 5 , 5 , 3 , MODE_SMMA , PRICE_MEDIAN ); CopyBuffer (alligatorDef, 0 , 0 , 13 ,jawsArray); CopyBuffer (alligatorDef, 1 , 0 , 13 ,teethArray); CopyBuffer (alligatorDef, 2 , 0 , 13 ,lipsArray); double jawsValue= NormalizeDouble (jawsArray[ 0 ], 5 ); double teethValue= NormalizeDouble (teethArray[ 0 ], 5 ); double lipsValue= NormalizeDouble (lipsArray[ 0 ], 5 ); if (lipsValue>teethValue && lipsValue>jawsValue) { Comment ( "Buy" , "

" , "jawsValue = " ,jawsValue, "

" , "teethValue = " ,teethValue, "

" , "lipsValue = " ,lipsValue); } if (lipsValue<teethValue && lipsValue<jawsValue) { Comment ( "Sell" , "

" , "jawsValue = " ,jawsValue, "

" , "teethValue = " ,teethValue, "

" , "lipsValue = " ,lipsValue); } }

代码中的差异。

此策略的条件。

买入信号情况：

if (lipsValue>teethValue && lipsValue>jawsValue) { Comment ( "Buy" , "

" , "jawsValue = " ,jawsValue, "

" , "teethValue = " ,teethValue, "

" , "lipsValue = " ,lipsValue); }

卖出信号情况:

if (lipsValue<teethValue && lipsValue<jawsValue) { Comment ( "Sell" , "

" , "jawsValue = " ,jawsValue, "

" , "teethValue = " ,teethValue, "

" , "lipsValue = " ,lipsValue); }

编译此代码，并在交易终端中执行后，我们可以发现它已加载到图表上，如下所示：

我们在上一张图表的右上角看到 EA 已加载，我们已准备好接收基于此策略的买入或卖出信号，以下是测试示例。

买入信号情况：

如我们所见，我们得到的所需信号含有以下值：

买入

下颌值 = n

牙齿 = n

嘴唇值 = n

我们有三条线低于价格。如此，我们得到了买入信号。

卖出信号情况:

我们得到所需的信号含有以下值：

卖出

下颌值 = n

牙齿 = n

嘴唇值 = n

我们有三条线高于价格。如此，我们得到了看涨信号。

以下是基于此策略创建交易系统的完整代码：

#property copyright "Copyright 2022, MetaQuotes Ltd." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" void OnTick () { double jawsArray[]; double teethArray[]; double lipsArray[]; MqlRates pArray[]; ArraySetAsSeries (jawsArray, true ); ArraySetAsSeries (teethArray, true ); ArraySetAsSeries (lipsArray, true ); int Data= CopyRates ( _Symbol , _Period , 0 , 1 ,pArray); int alligatorDef= iAlligator ( _Symbol , _Period , 13 , 8 , 8 , 5 , 5 , 3 , MODE_SMMA , PRICE_MEDIAN ); CopyBuffer (alligatorDef, 0 , 0 , 13 ,jawsArray); CopyBuffer (alligatorDef, 1 , 0 , 13 ,teethArray); CopyBuffer (alligatorDef, 2 , 0 , 13 ,lipsArray); double jawsValue= NormalizeDouble (jawsArray[ 0 ], 5 ); double teethValue= NormalizeDouble (teethArray[ 0 ], 5 ); double lipsValue= NormalizeDouble (lipsArray[ 0 ], 5 ); if (lipsValue<teethValue && lipsValue<jawsValue && pArray[ 0 ].close>teethValue) { Comment ( "Buy" , "

" , "jawsValue = " ,jawsValue, "

" , "teethValue = " ,teethValue, "

" , "closingPrice = " ,pArray[ 0 ].close, "

" , "lipsValue = " ,lipsValue); } if (lipsValue>teethValue && lipsValue>jawsValue && pArray[ 0 ].close<teethValue) { Comment ( "Sell" , "

" , "jawsValue = " ,jawsValue, "

" , "teethValue = " ,teethValue, "

" , "closingPrice = " ,pArray[ 0 ].close, "

" , "lipsValue = " ,lipsValue); } }

代码中的差异。

创建更多 “MqlRates” 结构类型的数组，以便存储有关价格、交易量、和点差的信息。

MqlRates pArray[];

调用 “CopyRates” 获取 MqlRates 类型的历史数据。 其参数:

symbol_name: 确定品种名称，我们将采用（_Symbol）。

timeframe: 确定周期，我们将采用（_Period）。

start_pos: 确定起始位置，我们将采用（0）。

count: 确定要复制的数据数量，我们将采用（1）。

rates_array[]: 确定要复制的目标数组，我们将采用（pArray）。

int Data= CopyRates ( _Symbol , _Period , 0 , 1 ,pArray);

策略的条件。

买入信号情况：

if (lipsValue<teethValue && lipsValue<jawsValue && pArray[ 0 ].close>teethValue) { Comment ( "Buy" , "

" , "jawsValue = " ,jawsValue, "

" , "teethValue = " ,teethValue, "

" , "closingPrice = " ,pArray[ 0 ].close, "

" , "lipsValue = " ,lipsValue); }

卖出信号情况:

if (lipsValue>teethValue && lipsValue>jawsValue && pArray[ 0 ].close<teethValue) { Comment ( "Sell" , "

" , "jawsValue = " ,jawsValue, "

" , "teethValue = " ,teethValue, "

" , "closingPrice = " ,pArray[ 0 ].close, "

" , "lipsValue = " ,lipsValue); }

编译此代码，并执行 EA 后，我们会发现它已被加载到图表上，如下所示，可以获取我们的买入和卖出信号。

我们已把 EA 加载到右上角，我们可以接收所需的信号，以下是测试示例。

买入信号情况：

我们在左上角得到一条注释，其中包含以下值：

买入

下颌值 = n

牙齿 = n

收盘价 = n

嘴唇值 = n

由于三条线高于价格，然后我们还发现收盘价收盘价高于鳄鱼齿线。

卖出信号情况:

我们在左上角得到一条注释作为信号：

卖出

下颌值 = n

牙齿 = n

收盘价 = n

嘴唇值 = n

由于三条线低于价格，然后我们还发现收盘价收盘价低于鳄鱼齿线。

结束语

我们在本文中详细学习了鳄鱼技术指标，除了生成买入和卖出信号外，它还可用于确认趋势。 我们学习了如何手工计算它，以及如何据其在简单策略里运用：

鳄鱼趋势识别器：根据鳄鱼三条线（嘴唇、牙齿和下颌）的位置生成看涨或看跌信号。

鳄鱼信号系统： 根据指标三条线之间的交叉，遵照经典方法交叉生成买入或卖出信号。

鳄鱼信号系统增强：通过另一种方法生成买入或卖出信号，根据指标三线的位置，以及收盘价和齿之间的交叉，更早地获得这些信号。

我们还为提到的每个策略设计了一个分步蓝图，来帮助我们组织我们的思路，从而顺利、轻松、和有效地创建一个交易系统。 我们还为每个提到的策略创建了可在 MetaTrader 5 交易终端中运行的交易系统，并根据我们的设计和编码自动生成信号。 我需要在此再次确保，您必须在真实账户上使用之前，测试所有策略，确保它们对您有用，且可盈利，因为此文的主要意图是分享知识，且本文的主要目的是教学，此外没有什么策略能够适合我们所有人。

我希望您尝试应用自己学到的知识，我建议您提高编码技能，并从阅读本文中获得完全的好处，我希望您发现它对您的交易有用，并对本文的主题甚至任何相关主题都能引发出有用的见解。 如果您想阅读更多类似的文章，可以阅读我之前在本系列中的文章，因为我们已分享了最受欢迎的技术指标，如随机指标、RSI、布林带、移动平均线、轨道线、MACD、ADX、等 等，以及我们如何基于它们创建交易系统。