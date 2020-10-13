- Büyüme
- Bakiye
Alım-satım stili değişti. İzlemenin başlamasından önceki işlem geçmişi istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
8 202
Kârla kapanan işlemler:
5 852 (71.34%)
Zararla kapanan işlemler:
2 350 (28.65%)
En iyi işlem:
1 127.00 USD
En kötü işlem:
-521.46 USD
Brüt kâr:
37 001.49 USD (1 013 018 pips)
Brüt zarar:
-23 579.02 USD (1 050 978 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
37 (44.81 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 994.62 USD (4)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
88.18%
Maks. mevduat yükü:
62.66%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
15
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
6.33
Alış işlemleri:
4 373 (53.32%)
Satış işlemleri:
3 829 (46.68%)
Kâr faktörü:
1.57
Beklenen getiri:
1.64 USD
Ortalama kâr:
6.32 USD
Ortalama zarar:
-10.03 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-338.95 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 040.97 USD (8)
Aylık büyüme:
2.28%
Yıllık tahmin:
27.61%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
2 119.64 USD (29.27%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
77.75% (2 119.64 USD)
Varlığa göre:
76.60% (9 056.88 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|4720
|EURUSD
|1182
|USDCAD
|992
|AUDUSD
|492
|EURGBP
|380
|NZDUSD
|189
|USDCHF
|128
|GBPCAD
|64
|EURAUD
|31
|EURCAD
|24
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPUSD
|7.1K
|EURUSD
|1.9K
|USDCAD
|927
|AUDUSD
|2.7K
|EURGBP
|1.9K
|NZDUSD
|116
|USDCHF
|-236
|GBPCAD
|95
|EURAUD
|-1K
|EURCAD
|-111
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPUSD
|-11K
|EURUSD
|3.1K
|USDCAD
|19K
|AUDUSD
|60K
|EURGBP
|21K
|NZDUSD
|6.3K
|USDCHF
|-77K
|GBPCAD
|-1.6K
|EURAUD
|-40K
|EURCAD
|-16K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1 127.00 USD
En kötü işlem: -521 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +44.81 USD
Maksimum ardışık zarar: -338.95 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Weltrade-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
MaxiServices-Real
|0.00 × 48
EBCGroup-Live
|0.00 × 34
TitanFX-06
|0.00 × 51
CFI1-Real
|0.00 × 119
TickmillEU-Live
|0.00 × 49
FXPIG-LD4 LIVE
|0.00 × 2
LibertexCom-MT4 Market Real Server
|0.00 × 30
RoboForex-ECN-3
|0.00 × 69
QuantixFS-Live2
|0.00 × 2
OctaFX-Real6
|0.00 × 13
Capital.com-Demo
|0.00 × 61
FPMarkets-Live4
|0.00 × 5
AudentiaCapital-Live
|0.00 × 6
IndigoDMA-Live
|0.00 × 2
JAFX-Real
|0.00 × 19
Monex-Server3
|0.00 × 48
XM.COM-Real 13
|0.00 × 18
ECM-Live
|0.00 × 1
GKFX-Demo-2
|0.00 × 1
XIGLimited-Live
|0.00 × 38
FXDD-MT4 Live Server 3
|0.00 × 20
Exness-Real33
|0.00 × 2
MPlusGlobal-LiveUK
|0.00 × 13
VTMarkets-Live 5
|0.00 × 8
FOREX.comGlobalCN-Live 126
|0.00 × 4
Rules and strategy:
1. Automatic trading with VolnaFX EA.
2. Estimated income of 80-120% per year
3. Minimal deposit: $2000.
4. You should have leverage equal to or higher than 1:500 if you want to copy with 1:1 risks
Please read this instruction if you are new to signal service: https://www.metatrader4.com/ru/signals/subscribe
İnceleme yok
