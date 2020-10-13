SinyallerBölümler
Roman Meskhidze

Volna

Roman Meskhidze
0 inceleme
Güvenilirlik
275 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2020 5 382%
Weltrade-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
Alım-satım stili değişti. İzlemenin başlamasından önceki işlem geçmişi istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
8 202
Kârla kapanan işlemler:
5 852 (71.34%)
Zararla kapanan işlemler:
2 350 (28.65%)
En iyi işlem:
1 127.00 USD
En kötü işlem:
-521.46 USD
Brüt kâr:
37 001.49 USD (1 013 018 pips)
Brüt zarar:
-23 579.02 USD (1 050 978 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
37 (44.81 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 994.62 USD (4)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
88.18%
Maks. mevduat yükü:
62.66%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
15
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
6.33
Alış işlemleri:
4 373 (53.32%)
Satış işlemleri:
3 829 (46.68%)
Kâr faktörü:
1.57
Beklenen getiri:
1.64 USD
Ortalama kâr:
6.32 USD
Ortalama zarar:
-10.03 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-338.95 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 040.97 USD (8)
Aylık büyüme:
2.28%
Yıllık tahmin:
27.61%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
2 119.64 USD (29.27%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
77.75% (2 119.64 USD)
Varlığa göre:
76.60% (9 056.88 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD 4720
EURUSD 1182
USDCAD 992
AUDUSD 492
EURGBP 380
NZDUSD 189
USDCHF 128
GBPCAD 64
EURAUD 31
EURCAD 24
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD 7.1K
EURUSD 1.9K
USDCAD 927
AUDUSD 2.7K
EURGBP 1.9K
NZDUSD 116
USDCHF -236
GBPCAD 95
EURAUD -1K
EURCAD -111
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD -11K
EURUSD 3.1K
USDCAD 19K
AUDUSD 60K
EURGBP 21K
NZDUSD 6.3K
USDCHF -77K
GBPCAD -1.6K
EURAUD -40K
EURCAD -16K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 127.00 USD
En kötü işlem: -521 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +44.81 USD
Maksimum ardışık zarar: -338.95 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Weltrade-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

MaxiServices-Real
0.00 × 48
EBCGroup-Live
0.00 × 34
TitanFX-06
0.00 × 51
CFI1-Real
0.00 × 119
TickmillEU-Live
0.00 × 49
FXPIG-LD4 LIVE
0.00 × 2
LibertexCom-MT4 Market Real Server
0.00 × 30
RoboForex-ECN-3
0.00 × 69
QuantixFS-Live2
0.00 × 2
OctaFX-Real6
0.00 × 13
Capital.com-Demo
0.00 × 61
FPMarkets-Live4
0.00 × 5
AudentiaCapital-Live
0.00 × 6
IndigoDMA-Live
0.00 × 2
JAFX-Real
0.00 × 19
Monex-Server3
0.00 × 48
XM.COM-Real 13
0.00 × 18
ECM-Live
0.00 × 1
GKFX-Demo-2
0.00 × 1
XIGLimited-Live
0.00 × 38
FXDD-MT4 Live Server 3
0.00 × 20
Exness-Real33
0.00 × 2
MPlusGlobal-LiveUK
0.00 × 13
VTMarkets-Live 5
0.00 × 8
FOREX.comGlobalCN-Live 126
0.00 × 4
Rules and strategy:

1. Automatic trading with VolnaFX EA.

2. Estimated income of 80-120% per year

3. Minimal deposit: $2000.

4. You should have leverage equal to or higher than 1:500 if you want to copy with 1:1 risks

Please read this instruction if you are new to signal service: https://www.metatrader4.com/ru/signals/subscribe

Welcome aboard.


İnceleme yok
2025.08.21 15:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.21 01:43
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.01 10:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 09:35
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 22:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 19:41
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.04.03 14:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.03 13:24
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.03.20 09:16
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.19 19:07
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.03.19 17:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.17 10:29
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.03.14 13:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.14 11:08
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.03.13 11:16
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.13 10:13
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.03.13 09:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.13 08:53
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.03.13 06:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.10 23:35
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
Kopyala

