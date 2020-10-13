SegnaliSezioni
Roman Meskhidze

Volna

Roman Meskhidze
0 recensioni
Affidabilità
275 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2020 5 382%
Weltrade-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
Lo stile di trading è cambiato. La cronologia di trading prima dell’inizio del monitoraggio non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
8 202
Profit Trade:
5 852 (71.34%)
Loss Trade:
2 350 (28.65%)
Best Trade:
1 127.00 USD
Worst Trade:
-521.46 USD
Profitto lordo:
37 001.49 USD (1 013 018 pips)
Perdita lorda:
-23 579.02 USD (1 050 978 pips)
Vincite massime consecutive:
37 (44.81 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 994.62 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
88.18%
Massimo carico di deposito:
62.66%
Ultimo trade:
23 ore fa
Trade a settimana:
15
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
6.33
Long Trade:
4 373 (53.32%)
Short Trade:
3 829 (46.68%)
Fattore di profitto:
1.57
Profitto previsto:
1.64 USD
Profitto medio:
6.32 USD
Perdita media:
-10.03 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-338.95 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 040.97 USD (8)
Crescita mensile:
2.28%
Previsione annuale:
27.61%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
2 119.64 USD (29.27%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
77.75% (2 119.64 USD)
Per equità:
76.60% (9 056.88 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD 4720
EURUSD 1182
USDCAD 992
AUDUSD 492
EURGBP 380
NZDUSD 189
USDCHF 128
GBPCAD 64
EURAUD 31
EURCAD 24
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSD 7.1K
EURUSD 1.9K
USDCAD 927
AUDUSD 2.7K
EURGBP 1.9K
NZDUSD 116
USDCHF -236
GBPCAD 95
EURAUD -1K
EURCAD -111
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSD -11K
EURUSD 3.1K
USDCAD 19K
AUDUSD 60K
EURGBP 21K
NZDUSD 6.3K
USDCHF -77K
GBPCAD -1.6K
EURAUD -40K
EURCAD -16K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 127.00 USD
Worst Trade: -521 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +44.81 USD
Massima perdita consecutiva: -338.95 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Weltrade-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

MaxiServices-Real
0.00 × 48
EBCGroup-Live
0.00 × 34
TitanFX-06
0.00 × 51
CFI1-Real
0.00 × 119
TickmillEU-Live
0.00 × 49
FXPIG-LD4 LIVE
0.00 × 2
LibertexCom-MT4 Market Real Server
0.00 × 30
RoboForex-ECN-3
0.00 × 69
QuantixFS-Live2
0.00 × 2
OctaFX-Real6
0.00 × 13
Capital.com-Demo
0.00 × 61
FPMarkets-Live4
0.00 × 5
AudentiaCapital-Live
0.00 × 6
IndigoDMA-Live
0.00 × 2
JAFX-Real
0.00 × 19
Monex-Server3
0.00 × 48
XM.COM-Real 13
0.00 × 18
ECM-Live
0.00 × 1
GKFX-Demo-2
0.00 × 1
XIGLimited-Live
0.00 × 38
FXDD-MT4 Live Server 3
0.00 × 20
Exness-Real33
0.00 × 2
MPlusGlobal-LiveUK
0.00 × 13
VTMarkets-Live 5
0.00 × 8
FOREX.comGlobalCN-Live 126
0.00 × 4
1021 più
Rules and strategy:

1. Automatic trading with VolnaFX EA.

2. Estimated income of 80-120% per year

3. Minimal deposit: $2000.

4. You should have leverage equal to or higher than 1:500 if you want to copy with 1:1 risks

Please read this instruction if you are new to signal service: https://www.metatrader4.com/ru/signals/subscribe

Welcome aboard.


Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Volna
30USD al mese
5 382%
0
0
USD
6.5K
USD
275
100%
8 202
71%
88%
1.56
1.64
USD
78%
1:500
