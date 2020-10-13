- Crescita
- Saldo
Lo stile di trading è cambiato. La cronologia di trading prima dell’inizio del monitoraggio non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
- Equità
- Drawdown
Trade:
8 202
Profit Trade:
5 852 (71.34%)
Loss Trade:
2 350 (28.65%)
Best Trade:
1 127.00 USD
Worst Trade:
-521.46 USD
Profitto lordo:
37 001.49 USD (1 013 018 pips)
Perdita lorda:
-23 579.02 USD (1 050 978 pips)
Vincite massime consecutive:
37 (44.81 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 994.62 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
88.18%
Massimo carico di deposito:
62.66%
Ultimo trade:
23 ore fa
Trade a settimana:
15
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
6.33
Long Trade:
4 373 (53.32%)
Short Trade:
3 829 (46.68%)
Fattore di profitto:
1.57
Profitto previsto:
1.64 USD
Profitto medio:
6.32 USD
Perdita media:
-10.03 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-338.95 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 040.97 USD (8)
Crescita mensile:
2.28%
Previsione annuale:
27.61%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
2 119.64 USD (29.27%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
77.75% (2 119.64 USD)
Per equità:
76.60% (9 056.88 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|4720
|EURUSD
|1182
|USDCAD
|992
|AUDUSD
|492
|EURGBP
|380
|NZDUSD
|189
|USDCHF
|128
|GBPCAD
|64
|EURAUD
|31
|EURCAD
|24
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSD
|7.1K
|EURUSD
|1.9K
|USDCAD
|927
|AUDUSD
|2.7K
|EURGBP
|1.9K
|NZDUSD
|116
|USDCHF
|-236
|GBPCAD
|95
|EURAUD
|-1K
|EURCAD
|-111
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSD
|-11K
|EURUSD
|3.1K
|USDCAD
|19K
|AUDUSD
|60K
|EURGBP
|21K
|NZDUSD
|6.3K
|USDCHF
|-77K
|GBPCAD
|-1.6K
|EURAUD
|-40K
|EURCAD
|-16K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1 127.00 USD
Worst Trade: -521 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +44.81 USD
Massima perdita consecutiva: -338.95 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Weltrade-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
MaxiServices-Real
|0.00 × 48
|
EBCGroup-Live
|0.00 × 34
|
TitanFX-06
|0.00 × 51
|
CFI1-Real
|0.00 × 119
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 49
|
FXPIG-LD4 LIVE
|0.00 × 2
|
LibertexCom-MT4 Market Real Server
|0.00 × 30
|
RoboForex-ECN-3
|0.00 × 69
|
QuantixFS-Live2
|0.00 × 2
|
OctaFX-Real6
|0.00 × 13
|
Capital.com-Demo
|0.00 × 61
|
FPMarkets-Live4
|0.00 × 5
|
AudentiaCapital-Live
|0.00 × 6
|
IndigoDMA-Live
|0.00 × 2
|
JAFX-Real
|0.00 × 19
|
Monex-Server3
|0.00 × 48
|
XM.COM-Real 13
|0.00 × 18
|
ECM-Live
|0.00 × 1
|
GKFX-Demo-2
|0.00 × 1
|
XIGLimited-Live
|0.00 × 38
|
FXDD-MT4 Live Server 3
|0.00 × 20
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
MPlusGlobal-LiveUK
|0.00 × 13
|
VTMarkets-Live 5
|0.00 × 8
|
FOREX.comGlobalCN-Live 126
|0.00 × 4
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Rules and strategy:
1. Automatic trading with VolnaFX EA.
2. Estimated income of 80-120% per year
3. Minimal deposit: $2000.
4. You should have leverage equal to or higher than 1:500 if you want to copy with 1:1 risks
Please read this instruction if you are new to signal service: https://www.metatrader4.com/ru/signals/subscribe
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
5 382%
0
0
USD
USD
6.5K
USD
USD
275
100%
8 202
71%
88%
1.56
1.64
USD
USD
78%
1:500