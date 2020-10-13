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Сигналы / MetaTrader 4 / Volna
Roman Meskhidze

Volna

Roman Meskhidze
Roman Meskhidze

Roman Meskhidze

4.6 (15)
Блог о Форекс - www.profxportal.com
3 продукта 5 сигналов 13 тем 59 комментариев
0 отзывов
Надежность
320 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2020 6 486%
Weltrade-Live
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
Стиль торговли изменился, история до начала мониторинга исключена из расчета статистики. Как рассчитывается Прирост в сигналах?
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
8 836
Прибыльных трейдов:
6 316 (71.48%)
Убыточных трейдов:
2 520 (28.52%)
Лучший трейд:
1 127.00 USD
Худший трейд:
-521.46 USD
Общая прибыль:
39 828.33 USD (1 090 307 pips)
Общий убыток:
-25 088.50 USD (1 096 510 pips)
Макс. серия выигрышей:
37 (44.81 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 994.62 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.06
Торговая активность:
86.11%
Макс. загрузка депозита:
62.66%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
6.95
Длинных трейдов:
4 708 (53.28%)
Коротких трейдов:
4 128 (46.72%)
Профит фактор:
1.59
Мат. ожидание:
1.67 USD
Средняя прибыль:
6.31 USD
Средний убыток:
-9.96 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-338.95 USD)
Макс. убыток в серии:
-2 040.97 USD (8)
Прирост в месяц:
1.55%
Годовой прогноз:
18.84%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
2 119.64 USD (29.27%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
77.75% (2 119.64 USD)
По эквити:
76.60% (9 056.88 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPUSD 5128
EURUSD 1284
USDCAD 1032
AUDUSD 553
EURGBP 403
NZDUSD 189
USDCHF 128
GBPCAD 64
EURAUD 31
EURCAD 24
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPUSD 7.6K
EURUSD 2K
USDCAD 1K
AUDUSD 3.3K
EURGBP 2K
NZDUSD 116
USDCHF -236
GBPCAD 95
EURAUD -1K
EURCAD -111
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPUSD -2K
EURUSD 8.2K
USDCAD 22K
AUDUSD 73K
EURGBP 24K
NZDUSD 6.3K
USDCHF -77K
GBPCAD -1.6K
EURAUD -40K
EURCAD -16K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +1 127.00 USD
Худший трейд: -521 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +44.81 USD
Макс. убыток в серии: -338.95 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Weltrade-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMCapitalVC-LIVE3
0.00 × 5
XMGlobal-Real 13
0.00 × 1
LQDLLC-Live01
0.00 × 1
SVSMarkets-Live
0.00 × 1
TriumphFX-live
0.00 × 1
SageFx-Live
0.00 × 11
Osprey-Live
0.00 × 12
VARIANSE-Main
0.00 × 8
IVMarkets-Live
0.00 × 10
ValutradesSeychelles-Real-HK
0.00 × 1
PrimusMarkets-Live-2
0.00 × 74
PrimeQuotes-Live
0.00 × 1
Alpari-Pro.ECN2
0.00 × 9
GWFX-Live
0.00 × 1
VanfInternational-Primary
0.00 × 1
TriveFinancial-Live-5
0.00 × 38
OracleFinanceInternational-Live
0.00 × 3
PFD-Real
0.00 × 1
JoshuaDevelopment4-Trader
0.00 × 1
Just2Trade-Real3
0.00 × 24
FixiMarkets-Live
0.00 × 1
InfinoxCapital-Live04
0.00 × 3
FXPIG-LD4 LIVE
0.00 × 2
EverestCM-Platform
0.00 × 2
EightcapLtd-Real-4
0.00 × 79
еще 1022...
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Rules and strategy:

1. Automatic trading with VolnaFX EA.

2. Estimated income of 80-120% per year

3. Minimal deposit: $2000.

4. You should have leverage equal to or higher than 1:500 if you want to copy with 1:1 risks

Please read this instruction if you are new to signal service: https://www.metatrader4.com/ru/signals/subscribe

Welcome aboard.


Нет отзывов
2026.06.05 10:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.06.04 19:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.21 15:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.21 01:43
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.01 10:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 09:35
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 22:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 19:41
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.04.03 14:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.03 13:24
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.03.20 09:16
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.19 19:07
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.03.19 17:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.17 10:29
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.03.14 13:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.14 11:08
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.03.13 11:16
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.13 10:13
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.03.13 09:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.13 08:53
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Volna
30 USD в месяц
6 486%
0
0
USD
7.9K
USD
320
100%
8 836
71%
86%
1.58
1.67
USD
78%
1:500
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Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.