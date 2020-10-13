- Прирост
- Баланс
Стиль торговли изменился, история до начала мониторинга исключена из расчета статистики. Как рассчитывается Прирост в сигналах?
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
8 836
Прибыльных трейдов:
6 316 (71.48%)
Убыточных трейдов:
2 520 (28.52%)
Лучший трейд:
1 127.00 USD
Худший трейд:
-521.46 USD
Общая прибыль:
39 828.33 USD (1 090 307 pips)
Общий убыток:
-25 088.50 USD (1 096 510 pips)
Макс. серия выигрышей:
37 (44.81 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 994.62 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.06
Торговая активность:
86.11%
Макс. загрузка депозита:
62.66%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
6.95
Длинных трейдов:
4 708 (53.28%)
Коротких трейдов:
4 128 (46.72%)
Профит фактор:
1.59
Мат. ожидание:
1.67 USD
Средняя прибыль:
6.31 USD
Средний убыток:
-9.96 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-338.95 USD)
Макс. убыток в серии:
-2 040.97 USD (8)
Прирост в месяц:
1.55%
Годовой прогноз:
18.84%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
2 119.64 USD (29.27%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
77.75% (2 119.64 USD)
По эквити:
76.60% (9 056.88 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|5128
|EURUSD
|1284
|USDCAD
|1032
|AUDUSD
|553
|EURGBP
|403
|NZDUSD
|189
|USDCHF
|128
|GBPCAD
|64
|EURAUD
|31
|EURCAD
|24
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPUSD
|7.6K
|EURUSD
|2K
|USDCAD
|1K
|AUDUSD
|3.3K
|EURGBP
|2K
|NZDUSD
|116
|USDCHF
|-236
|GBPCAD
|95
|EURAUD
|-1K
|EURCAD
|-111
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPUSD
|-2K
|EURUSD
|8.2K
|USDCAD
|22K
|AUDUSD
|73K
|EURGBP
|24K
|NZDUSD
|6.3K
|USDCHF
|-77K
|GBPCAD
|-1.6K
|EURAUD
|-40K
|EURCAD
|-16K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +1 127.00 USD
Худший трейд: -521 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +44.81 USD
Макс. убыток в серии: -338.95 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Weltrade-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMCapitalVC-LIVE3
|0.00 × 5
|
XMGlobal-Real 13
|0.00 × 1
|
LQDLLC-Live01
|0.00 × 1
|
SVSMarkets-Live
|0.00 × 1
|
TriumphFX-live
|0.00 × 1
|
SageFx-Live
|0.00 × 11
|
Osprey-Live
|0.00 × 12
|
VARIANSE-Main
|0.00 × 8
|
IVMarkets-Live
|0.00 × 10
|
ValutradesSeychelles-Real-HK
|0.00 × 1
|
PrimusMarkets-Live-2
|0.00 × 74
|
PrimeQuotes-Live
|0.00 × 1
|
Alpari-Pro.ECN2
|0.00 × 9
|
GWFX-Live
|0.00 × 1
|
VanfInternational-Primary
|0.00 × 1
|
TriveFinancial-Live-5
|0.00 × 38
|
OracleFinanceInternational-Live
|0.00 × 3
|
PFD-Real
|0.00 × 1
|
JoshuaDevelopment4-Trader
|0.00 × 1
|
Just2Trade-Real3
|0.00 × 24
|
FixiMarkets-Live
|0.00 × 1
|
InfinoxCapital-Live04
|0.00 × 3
|
FXPIG-LD4 LIVE
|0.00 × 2
|
EverestCM-Platform
|0.00 × 2
|
EightcapLtd-Real-4
|0.00 × 79
еще 1022...Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Rules and strategy:
1. Automatic trading with VolnaFX EA.
2. Estimated income of 80-120% per year
3. Minimal deposit: $2000.
4. You should have leverage equal to or higher than 1:500 if you want to copy with 1:1 risks
Please read this instruction if you are new to signal service: https://www.metatrader4.com/ru/signals/subscribe
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
6 486%
0
0
USD
USD
7.9K
USD
USD
320
100%
8 836
71%
86%
1.58
1.67
USD
USD
78%
1:500