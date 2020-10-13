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信号 / MetaTrader 4 / Volna
Roman Meskhidze

Volna

Roman Meskhidze
Roman Meskhidze

Roman Meskhidze

4.6 (15)
Blog www.profxportal.com
3 产品 5 信号 13 主题 59 评论
0条评论
可靠性
320
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2020 6 487%
Weltrade-Live
1:500
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  • 结余
交易样式已更改。统计数据中不包含监控开始之前的交易历史。 信号中的增长率是怎样计算的?
  • 净值
  • 提取
交易:
8 837
盈利交易:
6 317 (71.48%)
亏损交易:
2 520 (28.52%)
最好交易:
1 127.00 USD
最差交易:
-521.46 USD
毛利:
39 829.73 USD (1 090 407 pips)
毛利亏损:
-25 088.50 USD (1 096 510 pips)
最大连续赢利:
37 (44.81 USD)
最大连续盈利:
1 994.62 USD (4)
夏普比率:
0.06
交易活动:
86.11%
最大入金加载:
62.66%
最近交易:
21 几分钟前
每周交易:
5
平均持有时间:
2 天
采收率:
6.95
长期交易:
4 708 (53.28%)
短期交易:
4 129 (46.72%)
利润因子:
1.59
预期回报:
1.67 USD
平均利润:
6.31 USD
平均损失:
-9.96 USD
最大连续失误:
9 (-338.95 USD)
最大连续亏损:
-2 040.97 USD (8)
每月增长:
1.57%
年度预测:
19.06%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
2 119.64 USD (29.27%)
相对跌幅:
结余:
77.75% (2 119.64 USD)
净值:
76.60% (9 056.88 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
GBPUSD 5129
EURUSD 1284
USDCAD 1032
AUDUSD 553
EURGBP 403
NZDUSD 189
USDCHF 128
GBPCAD 64
EURAUD 31
EURCAD 24
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
GBPUSD 7.6K
EURUSD 2K
USDCAD 1K
AUDUSD 3.3K
EURGBP 2K
NZDUSD 116
USDCHF -236
GBPCAD 95
EURAUD -1K
EURCAD -111
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
GBPUSD -1.9K
EURUSD 8.2K
USDCAD 22K
AUDUSD 73K
EURGBP 24K
NZDUSD 6.3K
USDCHF -77K
GBPCAD -1.6K
EURAUD -40K
EURCAD -16K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +1 127.00 USD
最差交易: -521 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 8
最大连续盈利: +44.81 USD
最大连续亏损: -338.95 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Weltrade-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

ICMCapitalVC-LIVE3
0.00 × 5
XMGlobal-Real 13
0.00 × 1
LQDLLC-Live01
0.00 × 1
SVSMarkets-Live
0.00 × 1
TriumphFX-live
0.00 × 1
SageFx-Live
0.00 × 11
Osprey-Live
0.00 × 12
VARIANSE-Main
0.00 × 8
IVMarkets-Live
0.00 × 10
ValutradesSeychelles-Real-HK
0.00 × 1
PrimusMarkets-Live-2
0.00 × 74
PrimeQuotes-Live
0.00 × 1
Alpari-Pro.ECN2
0.00 × 9
GWFX-Live
0.00 × 1
VanfInternational-Primary
0.00 × 1
TriveFinancial-Live-5
0.00 × 38
OracleFinanceInternational-Live
0.00 × 3
PFD-Real
0.00 × 1
JoshuaDevelopment4-Trader
0.00 × 1
Just2Trade-Real3
0.00 × 24
FixiMarkets-Live
0.00 × 1
InfinoxCapital-Live04
0.00 × 3
FXPIG-LD4 LIVE
0.00 × 2
EverestCM-Platform
0.00 × 2
EightcapLtd-Real-4
0.00 × 79
1022 更多...
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Rules and strategy:

1. Automatic trading with VolnaFX EA.

2. Estimated income of 80-120% per year

3. Minimal deposit: $2000.

4. You should have leverage equal to or higher than 1:500 if you want to copy with 1:1 risks

Please read this instruction if you are new to signal service: https://www.metatrader4.com/ru/signals/subscribe

Welcome aboard.


没有评论
2026.06.05 10:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.06.04 19:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.21 15:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.21 01:43
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.01 10:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 09:35
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 22:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 19:41
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.04.03 14:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.03 13:24
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.03.20 09:16
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.19 19:07
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.03.19 17:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.17 10:29
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.03.14 13:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.14 11:08
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.03.13 11:16
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.13 10:13
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.03.13 09:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.13 08:53
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Volna
每月30 USD
6 487%
0
0
USD
7.9K
USD
320
100%
8 837
71%
86%
1.58
1.67
USD
78%
1:500
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 4交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载