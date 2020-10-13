- 成长
- 结余
交易样式已更改。统计数据中不包含监控开始之前的交易历史。 信号中的增长率是怎样计算的?
- 净值
- 提取
交易:
8 837
盈利交易:
6 317 (71.48%)
亏损交易:
2 520 (28.52%)
最好交易:
1 127.00 USD
最差交易:
-521.46 USD
毛利:
39 829.73 USD (1 090 407 pips)
毛利亏损:
-25 088.50 USD (1 096 510 pips)
最大连续赢利:
37 (44.81 USD)
最大连续盈利:
1 994.62 USD (4)
夏普比率:
0.06
交易活动:
86.11%
最大入金加载:
62.66%
最近交易:
21 几分钟前
每周交易:
5
平均持有时间:
2 天
采收率:
6.95
长期交易:
4 708 (53.28%)
短期交易:
4 129 (46.72%)
利润因子:
1.59
预期回报:
1.67 USD
平均利润:
6.31 USD
平均损失:
-9.96 USD
最大连续失误:
9 (-338.95 USD)
最大连续亏损:
-2 040.97 USD (8)
每月增长:
1.57%
年度预测:
19.06%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
2 119.64 USD (29.27%)
相对跌幅:
结余:
77.75% (2 119.64 USD)
净值:
76.60% (9 056.88 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|5129
|EURUSD
|1284
|USDCAD
|1032
|AUDUSD
|553
|EURGBP
|403
|NZDUSD
|189
|USDCHF
|128
|GBPCAD
|64
|EURAUD
|31
|EURCAD
|24
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPUSD
|7.6K
|EURUSD
|2K
|USDCAD
|1K
|AUDUSD
|3.3K
|EURGBP
|2K
|NZDUSD
|116
|USDCHF
|-236
|GBPCAD
|95
|EURAUD
|-1K
|EURCAD
|-111
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPUSD
|-1.9K
|EURUSD
|8.2K
|USDCAD
|22K
|AUDUSD
|73K
|EURGBP
|24K
|NZDUSD
|6.3K
|USDCHF
|-77K
|GBPCAD
|-1.6K
|EURAUD
|-40K
|EURCAD
|-16K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +1 127.00 USD
最差交易: -521 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 8
最大连续盈利: +44.81 USD
最大连续亏损: -338.95 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Weltrade-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMCapitalVC-LIVE3
|0.00 × 5
|
XMGlobal-Real 13
|0.00 × 1
|
LQDLLC-Live01
|0.00 × 1
|
SVSMarkets-Live
|0.00 × 1
|
TriumphFX-live
|0.00 × 1
|
SageFx-Live
|0.00 × 11
|
Osprey-Live
|0.00 × 12
|
VARIANSE-Main
|0.00 × 8
|
IVMarkets-Live
|0.00 × 10
|
ValutradesSeychelles-Real-HK
|0.00 × 1
|
PrimusMarkets-Live-2
|0.00 × 74
|
PrimeQuotes-Live
|0.00 × 1
|
Alpari-Pro.ECN2
|0.00 × 9
|
GWFX-Live
|0.00 × 1
|
VanfInternational-Primary
|0.00 × 1
|
TriveFinancial-Live-5
|0.00 × 38
|
OracleFinanceInternational-Live
|0.00 × 3
|
PFD-Real
|0.00 × 1
|
JoshuaDevelopment4-Trader
|0.00 × 1
|
Just2Trade-Real3
|0.00 × 24
|
FixiMarkets-Live
|0.00 × 1
|
InfinoxCapital-Live04
|0.00 × 3
|
FXPIG-LD4 LIVE
|0.00 × 2
|
EverestCM-Platform
|0.00 × 2
|
EightcapLtd-Real-4
|0.00 × 79
Rules and strategy:
1. Automatic trading with VolnaFX EA.
2. Estimated income of 80-120% per year
3. Minimal deposit: $2000.
4. You should have leverage equal to or higher than 1:500 if you want to copy with 1:1 risks
Please read this instruction if you are new to signal service: https://www.metatrader4.com/ru/signals/subscribe
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
6 487%
0
0
USD
USD
7.9K
USD
USD
320
100%
8 837
71%
86%
1.58
1.67
USD
USD
78%
1:500