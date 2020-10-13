SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Volna
Roman Meskhidze

Volna

Roman Meskhidze
0 avis
Fiabilité
274 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2020 5 380%
Weltrade-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
Le style de trading a changé. L'historique des transactions avant le début de la surveillance n'est pas inclus dans les statistiques. Comment la croissance des signaux est-elle calculée ?
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
8 201
Bénéfice trades:
5 851 (71.34%)
Perte trades:
2 350 (28.66%)
Meilleure transaction:
1 127.00 USD
Pire transaction:
-521.46 USD
Bénéfice brut:
36 999.49 USD (1 012 919 pips)
Perte brute:
-23 579.02 USD (1 050 978 pips)
Gains consécutifs maximales:
37 (44.81 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 994.62 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.06
Activité de trading:
88.18%
Charge de dépôt maximale:
62.66%
Dernier trade:
58 il y a des minutes
Trades par semaine:
14
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
6.33
Longs trades:
4 373 (53.32%)
Courts trades:
3 828 (46.68%)
Facteur de profit:
1.57
Rendement attendu:
1.64 USD
Bénéfice moyen:
6.32 USD
Perte moyenne:
-10.03 USD
Pertes consécutives maximales:
9 (-338.95 USD)
Perte consécutive maximale:
-2 040.97 USD (8)
Croissance mensuelle:
2.24%
Prévision annuelle:
27.23%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
2 119.64 USD (29.27%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
77.75% (2 119.64 USD)
Par fonds propres:
76.60% (9 056.88 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPUSD 4719
EURUSD 1182
USDCAD 992
AUDUSD 492
EURGBP 380
NZDUSD 189
USDCHF 128
GBPCAD 64
EURAUD 31
EURCAD 24
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPUSD 7.1K
EURUSD 1.9K
USDCAD 927
AUDUSD 2.7K
EURGBP 1.9K
NZDUSD 116
USDCHF -236
GBPCAD 95
EURAUD -1K
EURCAD -111
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPUSD -11K
EURUSD 3.1K
USDCAD 19K
AUDUSD 60K
EURGBP 21K
NZDUSD 6.3K
USDCHF -77K
GBPCAD -1.6K
EURAUD -40K
EURCAD -16K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 127.00 USD
Pire transaction: -521 USD
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 8
Bénéfice consécutif maximal: +44.81 USD
Perte consécutive maximale: -338.95 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Weltrade-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

MaxiServices-Real
0.00 × 48
EBCGroup-Live
0.00 × 34
TitanFX-06
0.00 × 51
CFI1-Real
0.00 × 119
TickmillEU-Live
0.00 × 49
FXPIG-LD4 LIVE
0.00 × 2
LibertexCom-MT4 Market Real Server
0.00 × 30
RoboForex-ECN-3
0.00 × 69
QuantixFS-Live2
0.00 × 2
OctaFX-Real6
0.00 × 13
Capital.com-Demo
0.00 × 61
FPMarkets-Live4
0.00 × 5
AudentiaCapital-Live
0.00 × 6
IndigoDMA-Live
0.00 × 2
JAFX-Real
0.00 × 19
Monex-Server3
0.00 × 48
XM.COM-Real 13
0.00 × 18
ECM-Live
0.00 × 1
GKFX-Demo-2
0.00 × 1
XIGLimited-Live
0.00 × 38
FXDD-MT4 Live Server 3
0.00 × 20
Exness-Real33
0.00 × 2
MPlusGlobal-LiveUK
0.00 × 13
VTMarkets-Live 5
0.00 × 8
FOREX.comGlobalCN-Live 126
0.00 × 4
1021 plus...
Rules and strategy:

1. Automatic trading with VolnaFX EA.

2. Estimated income of 80-120% per year

3. Minimal deposit: $2000.

4. You should have leverage equal to or higher than 1:500 if you want to copy with 1:1 risks

Please read this instruction if you are new to signal service: https://www.metatrader4.com/ru/signals/subscribe

Welcome aboard.


Aucun avis
2025.08.21 15:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.21 01:43
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.01 10:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 09:35
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 22:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 19:41
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.04.03 14:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.03 13:24
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.03.20 09:16
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.19 19:07
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.03.19 17:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.17 10:29
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.03.14 13:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.14 11:08
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.03.13 11:16
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.13 10:13
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.03.13 09:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.13 08:53
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.03.13 06:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.10 23:35
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.