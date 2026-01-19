SinyallerBölümler
Kimberly Perrett

Luke Live

Kimberly Perrett
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2026 1%
BlackBullMarkets-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
15
Kârla kapanan işlemler:
14 (93.33%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (6.67%)
En iyi işlem:
14.21 AUD
En kötü işlem:
-37.61 AUD
Brüt kâr:
87.33 AUD (1 538 pips)
Brüt zarar:
-37.61 AUD (623 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (54.09 AUD)
Maksimum ardışık kâr:
54.09 AUD (9)
Sharpe oranı:
0.28
Alım-satım etkinliği:
59.31%
Maks. mevduat yükü:
1.60%
En son işlem:
5 saat önce
Hafta başına işlemler:
15
Ort. tutma süresi:
8 dakika
Düzelme faktörü:
1.32
Alış işlemleri:
10 (66.67%)
Satış işlemleri:
5 (33.33%)
Kâr faktörü:
2.32
Beklenen getiri:
3.31 AUD
Ortalama kâr:
6.24 AUD
Ortalama zarar:
-37.61 AUD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-37.61 AUD)
Maksimum ardışık zarar:
-37.61 AUD (1)
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 AUD
Maksimum:
37.61 AUD (1.06%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.06% (37.61 AUD)
Varlığa göre:
0.79% (28.18 AUD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSDp 15
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSDp 38
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSDp 915
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +14.21 AUD
En kötü işlem: -38 AUD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +54.09 AUD
Maksimum ardışık zarar: -37.61 AUD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "BlackBullMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2026.01.19 11:42
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.19 11:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.19 10:42
Share of trading days is too low
2026.01.19 10:42
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.19 10:42
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.19 09:40
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.19 09:40
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.19 09:40
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.19 09:40
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.19 09:40
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
