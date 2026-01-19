- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
15
Negociações com lucro:
14 (93.33%)
Negociações com perda:
1 (6.67%)
Melhor negociação:
14.21 AUD
Pior negociação:
-37.61 AUD
Lucro bruto:
87.33 AUD (1 538 pips)
Perda bruta:
-37.61 AUD (623 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
9 (54.09 AUD)
Máximo lucro consecutivo:
54.09 AUD (9)
Índice de Sharpe:
0.28
Atividade de negociação:
59.31%
Depósito máximo carregado:
1.60%
Último negócio:
6 horas atrás
Negociações por semana:
15
Tempo médio de espera:
8 minutos
Fator de recuperação:
1.32
Negociações longas:
10 (66.67%)
Negociações curtas:
5 (33.33%)
Fator de lucro:
2.32
Valor esperado:
3.31 AUD
Lucro médio:
6.24 AUD
Perda média:
-37.61 AUD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-37.61 AUD)
Máxima perda consecutiva:
-37.61 AUD (1)
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 AUD
Máximo:
37.61 AUD (1.06%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
1.06% (37.61 AUD)
Pelo Capital Líquido:
0.79% (28.18 AUD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSDp
|15
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSDp
|38
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSDp
|915
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "BlackBullMarkets-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
