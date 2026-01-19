SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Luke Live
Kimberly Perrett

Luke Live

Kimberly Perrett
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2026 1%
BlackBullMarkets-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
15
Profit Trade:
14 (93.33%)
Loss Trade:
1 (6.67%)
Best Trade:
14.21 AUD
Worst Trade:
-37.61 AUD
Profitto lordo:
87.33 AUD (1 538 pips)
Perdita lorda:
-37.61 AUD (623 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (54.09 AUD)
Massimo profitto consecutivo:
54.09 AUD (9)
Indice di Sharpe:
0.28
Attività di trading:
59.31%
Massimo carico di deposito:
1.60%
Ultimo trade:
5 ore fa
Trade a settimana:
15
Tempo di attesa medio:
8 minuti
Fattore di recupero:
1.32
Long Trade:
10 (66.67%)
Short Trade:
5 (33.33%)
Fattore di profitto:
2.32
Profitto previsto:
3.31 AUD
Profitto medio:
6.24 AUD
Perdita media:
-37.61 AUD
Massime perdite consecutive:
1 (-37.61 AUD)
Massima perdita consecutiva:
-37.61 AUD (1)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 AUD
Massimale:
37.61 AUD (1.06%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.06% (37.61 AUD)
Per equità:
0.79% (28.18 AUD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSDp 15
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSDp 38
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSDp 915
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +14.21 AUD
Worst Trade: -38 AUD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +54.09 AUD
Massima perdita consecutiva: -37.61 AUD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "BlackBullMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2026.01.19 11:42
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.19 11:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.19 10:42
Share of trading days is too low
2026.01.19 10:42
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.19 10:42
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.19 09:40
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.19 09:40
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.19 09:40
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.19 09:40
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.19 09:40
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Luke Live
30USD al mese
1%
0
0
USD
3.6K
AUD
1
100%
15
93%
59%
2.32
3.31
AUD
1%
1:500
Copia

