トレード:
15
利益トレード:
14 (93.33%)
損失トレード:
1 (6.67%)
ベストトレード:
14.21 AUD
最悪のトレード:
-37.61 AUD
総利益:
87.33 AUD (1 538 pips)
総損失:
-37.61 AUD (623 pips)
最大連続の勝ち:
9 (54.09 AUD)
最大連続利益:
54.09 AUD (9)
シャープレシオ:
0.28
取引アクティビティ:
59.31%
最大入金額:
1.60%
最近のトレード:
7 時間前
1週間当たりの取引:
15
平均保有時間:
8 分
リカバリーファクター:
1.32
長いトレード:
10 (66.67%)
短いトレード:
5 (33.33%)
プロフィットファクター:
2.32
期待されたペイオフ:
3.31 AUD
平均利益:
6.24 AUD
平均損失:
-37.61 AUD
最大連続の負け:
1 (-37.61 AUD)
最大連続損失:
-37.61 AUD (1)
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 AUD
最大の:
37.61 AUD (1.06%)
比較ドローダウン:
残高による:
1.06% (37.61 AUD)
エクイティによる:
0.79% (28.18 AUD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSDp
|15
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSDp
|38
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSDp
|915
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +14.21 AUD
最悪のトレード: -38 AUD
最大連続の勝ち: 9
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +54.09 AUD
最大連続損失: -37.61 AUD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"BlackBullMarkets-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
1%
0
0
USD
USD
3.6K
AUD
AUD
1
100%
15
93%
59%
2.32
3.31
AUD
AUD
1%
1:500