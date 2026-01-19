- 자본
- 축소
트레이드:
15
이익 거래:
14 (93.33%)
손실 거래:
1 (6.67%)
최고의 거래:
14.21 AUD
최악의 거래:
-37.61 AUD
총 수익:
87.33 AUD (1 538 pips)
총 손실:
-37.61 AUD (623 pips)
연속 최대 이익:
9 (54.09 AUD)
연속 최대 이익:
54.09 AUD (9)
샤프 비율:
0.28
거래 활동:
59.31%
최대 입금량:
1.60%
최근 거래:
8 시간 전
주별 거래 수:
15
평균 유지 시간:
8 분
회복 요인:
1.32
롱(주식매수):
10 (66.67%)
숏(주식차입매도):
5 (33.33%)
수익 요인:
2.32
기대수익:
3.31 AUD
평균 이익:
6.24 AUD
평균 손실:
-37.61 AUD
연속 최대 손실:
1 (-37.61 AUD)
연속 최대 손실:
-37.61 AUD (1)
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 AUD
최대한의:
37.61 AUD (1.06%)
상대적 삭감:
잔고별:
1.06% (37.61 AUD)
자본금별:
0.79% (28.18 AUD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSDp
|15
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSDp
|38
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSDp
|915
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +14.21 AUD
최악의 거래: -38 AUD
연속 최대 이익: 9
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +54.09 AUD
연속 최대 손실: -37.61 AUD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "BlackBullMarkets-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음
