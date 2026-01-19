- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
15
盈利交易:
14 (93.33%)
亏损交易:
1 (6.67%)
最好交易:
14.21 AUD
最差交易:
-37.61 AUD
毛利:
87.33 AUD (1 538 pips)
毛利亏损:
-37.61 AUD (623 pips)
最大连续赢利:
9 (54.09 AUD)
最大连续盈利:
54.09 AUD (9)
夏普比率:
0.28
交易活动:
59.31%
最大入金加载:
1.60%
最近交易:
7 几小时前
每周交易:
15
平均持有时间:
8 分钟
采收率:
1.32
长期交易:
10 (66.67%)
短期交易:
5 (33.33%)
利润因子:
2.32
预期回报:
3.31 AUD
平均利润:
6.24 AUD
平均损失:
-37.61 AUD
最大连续失误:
1 (-37.61 AUD)
最大连续亏损:
-37.61 AUD (1)
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 AUD
最大值:
37.61 AUD (1.06%)
相对跌幅:
结余:
1.06% (37.61 AUD)
净值:
0.79% (28.18 AUD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSDp
|15
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSDp
|38
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSDp
|915
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +14.21 AUD
最差交易: -38 AUD
最大连续赢利: 9
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +54.09 AUD
最大连续亏损: -37.61 AUD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 BlackBullMarkets-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
1%
0
0
USD
USD
3.6K
AUD
AUD
1
100%
15
93%
59%
2.32
3.31
AUD
AUD
1%
1:500