- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
15
Прибыльных трейдов:
14 (93.33%)
Убыточных трейдов:
1 (6.67%)
Лучший трейд:
14.21 AUD
Худший трейд:
-37.61 AUD
Общая прибыль:
87.33 AUD (1 538 pips)
Общий убыток:
-37.61 AUD (623 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (54.09 AUD)
Макс. прибыль в серии:
54.09 AUD (9)
Коэффициент Шарпа:
0.28
Торговая активность:
59.31%
Макс. загрузка депозита:
1.60%
Последний трейд:
8 часов
Трейдов в неделю:
15
Ср. время удержания:
8 минут
Фактор восстановления:
1.32
Длинных трейдов:
10 (66.67%)
Коротких трейдов:
5 (33.33%)
Профит фактор:
2.32
Мат. ожидание:
3.31 AUD
Средняя прибыль:
6.24 AUD
Средний убыток:
-37.61 AUD
Макс. серия проигрышей:
1 (-37.61 AUD)
Макс. убыток в серии:
-37.61 AUD (1)
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 AUD
Максимальная:
37.61 AUD (1.06%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.06% (37.61 AUD)
По эквити:
0.79% (28.18 AUD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSDp
|15
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSDp
|38
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSDp
|915
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Загрузка депозита
- Просадка
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "BlackBullMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
1%
0
0
USD
USD
3.6K
AUD
AUD
1
100%
15
93%
59%
2.32
3.31
AUD
AUD
1%
1:500