Kimberly Perrett

Luke Live

Kimberly Perrett
0 отзывов
Надежность
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 1%
BlackBullMarkets-Live
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
15
Прибыльных трейдов:
14 (93.33%)
Убыточных трейдов:
1 (6.67%)
Лучший трейд:
14.21 AUD
Худший трейд:
-37.61 AUD
Общая прибыль:
87.33 AUD (1 538 pips)
Общий убыток:
-37.61 AUD (623 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (54.09 AUD)
Макс. прибыль в серии:
54.09 AUD (9)
Коэффициент Шарпа:
0.28
Торговая активность:
59.31%
Макс. загрузка депозита:
1.60%
Последний трейд:
8 часов
Трейдов в неделю:
15
Ср. время удержания:
8 минут
Фактор восстановления:
1.32
Длинных трейдов:
10 (66.67%)
Коротких трейдов:
5 (33.33%)
Профит фактор:
2.32
Мат. ожидание:
3.31 AUD
Средняя прибыль:
6.24 AUD
Средний убыток:
-37.61 AUD
Макс. серия проигрышей:
1 (-37.61 AUD)
Макс. убыток в серии:
-37.61 AUD (1)
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 AUD
Максимальная:
37.61 AUD (1.06%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.06% (37.61 AUD)
По эквити:
0.79% (28.18 AUD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSDp 15
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSDp 38
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSDp 915
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +14.21 AUD
Худший трейд: -38 AUD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +54.09 AUD
Макс. убыток в серии: -37.61 AUD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "BlackBullMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.01.19 11:42
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.19 11:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.19 10:42
Share of trading days is too low
2026.01.19 10:42
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.19 10:42
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.19 09:40
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.19 09:40
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.19 09:40
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.19 09:40
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.19 09:40
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
