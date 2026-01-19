- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
16
Kârla kapanan işlemler:
7 (43.75%)
Zararla kapanan işlemler:
9 (56.25%)
En iyi işlem:
2.66 USD
En kötü işlem:
-1.21 USD
Brüt kâr:
13.22 USD (1 311 pips)
Brüt zarar:
-8.19 USD (868 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (6.35 USD)
Maksimum ardışık kâr:
6.35 USD (3)
Sharpe oranı:
0.24
Alım-satım etkinliği:
98.71%
Maks. mevduat yükü:
39.43%
En son işlem:
12 dakika önce
Hafta başına işlemler:
25
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
1.17
Alış işlemleri:
10 (62.50%)
Satış işlemleri:
6 (37.50%)
Kâr faktörü:
1.61
Beklenen getiri:
0.31 USD
Ortalama kâr:
1.89 USD
Ortalama zarar:
-0.91 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-4.15 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-4.15 USD (5)
Algo alım-satım:
81%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3.28 USD
Maksimum:
4.30 USD (7.16%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
7.05% (4.24 USD)
Varlığa göre:
6.49% (3.80 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|NZDUSD
|2
|EURGBP
|2
|EURUSD
|2
|USDCHF
|2
|AUDUSD
|2
|EURAUD
|2
|EURCAD
|1
|GBPUSD
|1
|EURCHF
|1
|USDCAD
|1
1 2
1 2
1 2
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|NZDUSD
|1
|EURGBP
|2
|EURUSD
|0
|USDCHF
|1
|AUDUSD
|1
|EURAUD
|-2
|EURCAD
|-1
|GBPUSD
|3
|EURCHF
|-1
|USDCAD
|2
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|NZDUSD
|56
|EURGBP
|128
|EURUSD
|55
|USDCHF
|125
|AUDUSD
|128
|EURAUD
|-345
|EURCAD
|-163
|GBPUSD
|269
|EURCHF
|-90
|USDCAD
|280
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +2.66 USD
En kötü işlem: -1 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +6.35 USD
Maksimum ardışık zarar: -4.15 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
VantageFX-Live
|0.00 × 2
Exness-MT5Real12
|0.00 × 14
Tradestone-Real
|0.00 × 1
FusionMarkets-Live
|0.13 × 15
RoboMarketsDE-ECN
|0.20 × 5
ICTrading-MT5-4
|0.36 × 36
VantageFXInternational-Live
|0.38 × 48
ForexTimeFXTM-Live01
|0.49 × 49
Exness-MT5Real7
|0.50 × 14
RoboForex-ECN
|0.56 × 3856
ICMarkets-MT5
|0.67 × 15
FIBOGroup-MT5 Server
|0.67 × 3
Alpari-Real01
|0.86 × 42
ScopeMarkets-Live
|0.91 × 107
Exness-MT5Real8
|0.92 × 106
BlackBullMarkets-Live
|0.97 × 136
RannForex-Server
|0.99 × 73
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
|1.09 × 511
ForexClub-MT5 Real Server
|1.22 × 203
ICMarketsEU-MT5-2
|1.41 × 141
Teletrade-Sharp ECN
|1.49 × 109
ICMarketsSC-MT5-2
|1.58 × 639
ICMarketsSC-MT5
|1.90 × 1584
Alpari-MT5
|1.93 × 46
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
9%
0
0
USD
USD
64
USD
USD
1
81%
16
43%
99%
1.61
0.31
USD
USD
7%
1:500