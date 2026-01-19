- 자본
- 축소
트레이드:
16
이익 거래:
7 (43.75%)
손실 거래:
9 (56.25%)
최고의 거래:
2.66 USD
최악의 거래:
-1.21 USD
총 수익:
13.22 USD (1 311 pips)
총 손실:
-8.19 USD (868 pips)
연속 최대 이익:
3 (6.35 USD)
연속 최대 이익:
6.35 USD (3)
샤프 비율:
0.24
거래 활동:
98.71%
최대 입금량:
39.43%
최근 거래:
3 시간 전
주별 거래 수:
25
평균 유지 시간:
5 시간
회복 요인:
1.17
롱(주식매수):
10 (62.50%)
숏(주식차입매도):
6 (37.50%)
수익 요인:
1.61
기대수익:
0.31 USD
평균 이익:
1.89 USD
평균 손실:
-0.91 USD
연속 최대 손실:
5 (-4.15 USD)
연속 최대 손실:
-4.15 USD (5)
Algo 트레이딩:
81%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
3.28 USD
최대한의:
4.30 USD (7.16%)
상대적 삭감:
잔고별:
7.05% (4.24 USD)
자본금별:
6.49% (3.80 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|NZDUSD
|2
|EURGBP
|2
|EURUSD
|2
|USDCHF
|2
|AUDUSD
|2
|EURAUD
|2
|EURCAD
|1
|GBPUSD
|1
|EURCHF
|1
|USDCAD
|1
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|NZDUSD
|1
|EURGBP
|2
|EURUSD
|0
|USDCHF
|1
|AUDUSD
|1
|EURAUD
|-2
|EURCAD
|-1
|GBPUSD
|3
|EURCHF
|-1
|USDCAD
|2
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|NZDUSD
|56
|EURGBP
|128
|EURUSD
|55
|USDCHF
|125
|AUDUSD
|128
|EURAUD
|-345
|EURCAD
|-163
|GBPUSD
|269
|EURCHF
|-90
|USDCAD
|280
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +2.66 USD
최악의 거래: -1 USD
연속 최대 이익: 3
연속 최대 손실: 5
연속 최대 이익: +6.35 USD
연속 최대 손실: -4.15 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "RoboForex-ECN"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
VantageFX-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 14
|
Tradestone-Real
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.13 × 15
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.20 × 5
|
ICTrading-MT5-4
|0.36 × 36
|
VantageFXInternational-Live
|0.38 × 48
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.49 × 49
|
Exness-MT5Real7
|0.50 × 14
|
RoboForex-ECN
|0.56 × 3856
|
ICMarkets-MT5
|0.67 × 15
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.67 × 3
|
Alpari-Real01
|0.86 × 42
|
ScopeMarkets-Live
|0.91 × 107
|
Exness-MT5Real8
|0.92 × 106
|
BlackBullMarkets-Live
|0.97 × 136
|
RannForex-Server
|0.99 × 73
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.09 × 511
|
ForexClub-MT5 Real Server
|1.22 × 203
|
ICMarketsEU-MT5-2
|1.41 × 141
|
Teletrade-Sharp ECN
|1.49 × 109
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.58 × 639
|
ICMarketsSC-MT5
|1.90 × 1584
|
Alpari-MT5
|1.93 × 46
리뷰 없음
