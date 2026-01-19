- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
16
盈利交易:
7 (43.75%)
亏损交易:
9 (56.25%)
最好交易:
2.66 USD
最差交易:
-1.21 USD
毛利:
13.22 USD (1 311 pips)
毛利亏损:
-8.19 USD (868 pips)
最大连续赢利:
3 (6.35 USD)
最大连续盈利:
6.35 USD (3)
夏普比率:
0.24
交易活动:
98.71%
最大入金加载:
39.43%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
25
平均持有时间:
5 小时
采收率:
1.17
长期交易:
10 (62.50%)
短期交易:
6 (37.50%)
利润因子:
1.61
预期回报:
0.31 USD
平均利润:
1.89 USD
平均损失:
-0.91 USD
最大连续失误:
5 (-4.15 USD)
最大连续亏损:
-4.15 USD (5)
算法交易:
81%
结余跌幅:
绝对:
3.28 USD
最大值:
4.30 USD (7.16%)
相对跌幅:
结余:
7.05% (4.24 USD)
净值:
6.49% (3.80 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|NZDUSD
|2
|EURGBP
|2
|EURUSD
|2
|USDCHF
|2
|AUDUSD
|2
|EURAUD
|2
|EURCAD
|1
|GBPUSD
|1
|EURCHF
|1
|USDCAD
|1
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|NZDUSD
|1
|EURGBP
|2
|EURUSD
|0
|USDCHF
|1
|AUDUSD
|1
|EURAUD
|-2
|EURCAD
|-1
|GBPUSD
|3
|EURCHF
|-1
|USDCAD
|2
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|NZDUSD
|56
|EURGBP
|128
|EURUSD
|55
|USDCHF
|125
|AUDUSD
|128
|EURAUD
|-345
|EURCAD
|-163
|GBPUSD
|269
|EURCHF
|-90
|USDCAD
|280
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
- 入金加载
- 提取
最好交易: +2.66 USD
最差交易: -1 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +6.35 USD
最大连续亏损: -4.15 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-ECN 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
VantageFX-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 14
|
Tradestone-Real
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.13 × 15
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.20 × 5
|
ICTrading-MT5-4
|0.36 × 36
|
VantageFXInternational-Live
|0.38 × 48
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.49 × 49
|
Exness-MT5Real7
|0.50 × 14
|
RoboForex-ECN
|0.56 × 3856
|
ICMarkets-MT5
|0.67 × 15
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.67 × 3
|
Alpari-Real01
|0.86 × 42
|
ScopeMarkets-Live
|0.91 × 107
|
Exness-MT5Real8
|0.92 × 106
|
BlackBullMarkets-Live
|0.97 × 136
|
RannForex-Server
|0.99 × 73
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.09 × 511
|
ForexClub-MT5 Real Server
|1.22 × 203
|
ICMarketsEU-MT5-2
|1.41 × 141
|
Teletrade-Sharp ECN
|1.49 × 109
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.58 × 639
|
ICMarketsSC-MT5
|1.90 × 1584
|
Alpari-MT5
|1.93 × 46
