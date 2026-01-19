信号部分
Lucas Pedroso

White Rabbit

Lucas Pedroso
0条评论
可靠性
1
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2026 9%
RoboForex-ECN
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
16
盈利交易:
7 (43.75%)
亏损交易:
9 (56.25%)
最好交易:
2.66 USD
最差交易:
-1.21 USD
毛利:
13.22 USD (1 311 pips)
毛利亏损:
-8.19 USD (868 pips)
最大连续赢利:
3 (6.35 USD)
最大连续盈利:
6.35 USD (3)
夏普比率:
0.24
交易活动:
98.71%
最大入金加载:
39.43%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
25
平均持有时间:
5 小时
采收率:
1.17
长期交易:
10 (62.50%)
短期交易:
6 (37.50%)
利润因子:
1.61
预期回报:
0.31 USD
平均利润:
1.89 USD
平均损失:
-0.91 USD
最大连续失误:
5 (-4.15 USD)
最大连续亏损:
-4.15 USD (5)
算法交易:
81%
结余跌幅:
绝对:
3.28 USD
最大值:
4.30 USD (7.16%)
相对跌幅:
结余:
7.05% (4.24 USD)
净值:
6.49% (3.80 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
NZDUSD 2
EURGBP 2
EURUSD 2
USDCHF 2
AUDUSD 2
EURAUD 2
EURCAD 1
GBPUSD 1
EURCHF 1
USDCAD 1
1 2
1 2
1 2
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
NZDUSD 1
EURGBP 2
EURUSD 0
USDCHF 1
AUDUSD 1
EURAUD -2
EURCAD -1
GBPUSD 3
EURCHF -1
USDCAD 2
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
NZDUSD 56
EURGBP 128
EURUSD 55
USDCHF 125
AUDUSD 128
EURAUD -345
EURCAD -163
GBPUSD 269
EURCHF -90
USDCAD 280
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +2.66 USD
最差交易: -1 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +6.35 USD
最大连续亏损: -4.15 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-ECN 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

VantageFX-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real12
0.00 × 14
Tradestone-Real
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.13 × 15
RoboMarketsDE-ECN
0.20 × 5
ICTrading-MT5-4
0.36 × 36
VantageFXInternational-Live
0.38 × 48
ForexTimeFXTM-Live01
0.49 × 49
Exness-MT5Real7
0.50 × 14
RoboForex-ECN
0.56 × 3856
ICMarkets-MT5
0.67 × 15
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
Alpari-Real01
0.86 × 42
ScopeMarkets-Live
0.91 × 107
Exness-MT5Real8
0.92 × 106
BlackBullMarkets-Live
0.97 × 136
RannForex-Server
0.99 × 73
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
1.09 × 511
ForexClub-MT5 Real Server
1.22 × 203
ICMarketsEU-MT5-2
1.41 × 141
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
ICMarketsSC-MT5-2
1.58 × 639
ICMarketsSC-MT5
1.90 × 1584
Alpari-MT5
1.93 × 46
54 更多...
没有评论
2026.01.19 05:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.19 01:36
Share of trading days is too low
2026.01.19 01:36
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.19 00:34
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.19 00:34
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.19 00:34
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.19 00:34
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.19 00:34
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
