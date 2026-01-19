- Crescimento
Negociações:
16
Negociações com lucro:
7 (43.75%)
Negociações com perda:
9 (56.25%)
Melhor negociação:
2.66 USD
Pior negociação:
-1.21 USD
Lucro bruto:
13.22 USD (1 311 pips)
Perda bruta:
-8.19 USD (868 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
3 (6.35 USD)
Máximo lucro consecutivo:
6.35 USD (3)
Índice de Sharpe:
0.24
Atividade de negociação:
98.71%
Depósito máximo carregado:
39.43%
Último negócio:
45 minutos atrás
Negociações por semana:
25
Tempo médio de espera:
5 horas
Fator de recuperação:
1.17
Negociações longas:
10 (62.50%)
Negociações curtas:
6 (37.50%)
Fator de lucro:
1.61
Valor esperado:
0.31 USD
Lucro médio:
1.89 USD
Perda média:
-0.91 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-4.15 USD)
Máxima perda consecutiva:
-4.15 USD (5)
Algotrading:
81%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
3.28 USD
Máximo:
4.30 USD (7.16%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
7.05% (4.24 USD)
Pelo Capital Líquido:
6.49% (3.80 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|NZDUSD
|2
|EURGBP
|2
|EURUSD
|2
|USDCHF
|2
|AUDUSD
|2
|EURAUD
|2
|EURCAD
|1
|GBPUSD
|1
|EURCHF
|1
|USDCAD
|1
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|NZDUSD
|1
|EURGBP
|2
|EURUSD
|0
|USDCHF
|1
|AUDUSD
|1
|EURAUD
|-2
|EURCAD
|-1
|GBPUSD
|3
|EURCHF
|-1
|USDCAD
|2
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|NZDUSD
|56
|EURGBP
|128
|EURUSD
|55
|USDCHF
|125
|AUDUSD
|128
|EURAUD
|-345
|EURCAD
|-163
|GBPUSD
|269
|EURCHF
|-90
|USDCAD
|280
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +2.66 USD
Pior negociação: -1 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +6.35 USD
Máxima perda consecutiva: -4.15 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-ECN" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
VantageFX-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 14
|
Tradestone-Real
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.13 × 15
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.20 × 5
|
ICTrading-MT5-4
|0.36 × 36
|
VantageFXInternational-Live
|0.38 × 48
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.49 × 49
|
Exness-MT5Real7
|0.50 × 14
|
RoboForex-ECN
|0.56 × 3856
|
ICMarkets-MT5
|0.67 × 15
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.67 × 3
|
Alpari-Real01
|0.86 × 42
|
ScopeMarkets-Live
|0.91 × 107
|
Exness-MT5Real8
|0.92 × 106
|
BlackBullMarkets-Live
|0.97 × 136
|
RannForex-Server
|0.99 × 73
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.09 × 511
|
ForexClub-MT5 Real Server
|1.22 × 203
|
ICMarketsEU-MT5-2
|1.41 × 141
|
Teletrade-Sharp ECN
|1.49 × 109
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.58 × 639
|
ICMarketsSC-MT5
|1.90 × 1584
|
Alpari-MT5
|1.93 × 46
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
9%
0
0
USD
USD
64
USD
USD
1
81%
16
43%
99%
1.61
0.31
USD
USD
7%
1:500