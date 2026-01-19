SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / White Rabbit
Lucas Pedroso

White Rabbit

Lucas Pedroso
0 comentários
Confiabilidade
1 semana
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2026 9%
RoboForex-ECN
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
16
Negociações com lucro:
7 (43.75%)
Negociações com perda:
9 (56.25%)
Melhor negociação:
2.66 USD
Pior negociação:
-1.21 USD
Lucro bruto:
13.22 USD (1 311 pips)
Perda bruta:
-8.19 USD (868 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
3 (6.35 USD)
Máximo lucro consecutivo:
6.35 USD (3)
Índice de Sharpe:
0.24
Atividade de negociação:
98.71%
Depósito máximo carregado:
39.43%
Último negócio:
45 minutos atrás
Negociações por semana:
25
Tempo médio de espera:
5 horas
Fator de recuperação:
1.17
Negociações longas:
10 (62.50%)
Negociações curtas:
6 (37.50%)
Fator de lucro:
1.61
Valor esperado:
0.31 USD
Lucro médio:
1.89 USD
Perda média:
-0.91 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-4.15 USD)
Máxima perda consecutiva:
-4.15 USD (5)
Algotrading:
81%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
3.28 USD
Máximo:
4.30 USD (7.16%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
7.05% (4.24 USD)
Pelo Capital Líquido:
6.49% (3.80 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
NZDUSD 2
EURGBP 2
EURUSD 2
USDCHF 2
AUDUSD 2
EURAUD 2
EURCAD 1
GBPUSD 1
EURCHF 1
USDCAD 1
1 2
1 2
1 2
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
NZDUSD 1
EURGBP 2
EURUSD 0
USDCHF 1
AUDUSD 1
EURAUD -2
EURCAD -1
GBPUSD 3
EURCHF -1
USDCAD 2
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
NZDUSD 56
EURGBP 128
EURUSD 55
USDCHF 125
AUDUSD 128
EURAUD -345
EURCAD -163
GBPUSD 269
EURCHF -90
USDCAD 280
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +2.66 USD
Pior negociação: -1 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +6.35 USD
Máxima perda consecutiva: -4.15 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-ECN" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

VantageFX-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real12
0.00 × 14
Tradestone-Real
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.13 × 15
RoboMarketsDE-ECN
0.20 × 5
ICTrading-MT5-4
0.36 × 36
VantageFXInternational-Live
0.38 × 48
ForexTimeFXTM-Live01
0.49 × 49
Exness-MT5Real7
0.50 × 14
RoboForex-ECN
0.56 × 3856
ICMarkets-MT5
0.67 × 15
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
Alpari-Real01
0.86 × 42
ScopeMarkets-Live
0.91 × 107
Exness-MT5Real8
0.92 × 106
BlackBullMarkets-Live
0.97 × 136
RannForex-Server
0.99 × 73
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
1.09 × 511
ForexClub-MT5 Real Server
1.22 × 203
ICMarketsEU-MT5-2
1.41 × 141
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
ICMarketsSC-MT5-2
1.58 × 639
ICMarketsSC-MT5
1.90 × 1584
Alpari-MT5
1.93 × 46
54 mais ...
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sem comentários
2026.01.19 05:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.19 01:36
Share of trading days is too low
2026.01.19 01:36
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.19 00:34
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.19 00:34
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.19 00:34
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.19 00:34
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.19 00:34
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
White Rabbit
30 USD por mês
9%
0
0
USD
64
USD
1
81%
16
43%
99%
1.61
0.31
USD
7%
1:500
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 5 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.