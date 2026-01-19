シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / White Rabbit
Lucas Pedroso

White Rabbit

Lucas Pedroso
レビュー0件
信頼性
1週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2026 9%
RoboForex-ECN
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
16
利益トレード:
7 (43.75%)
損失トレード:
9 (56.25%)
ベストトレード:
2.66 USD
最悪のトレード:
-1.21 USD
総利益:
13.22 USD (1 311 pips)
総損失:
-8.19 USD (868 pips)
最大連続の勝ち:
3 (6.35 USD)
最大連続利益:
6.35 USD (3)
シャープレシオ:
0.24
取引アクティビティ:
98.71%
最大入金額:
39.43%
最近のトレード:
2 時間前
1週間当たりの取引:
25
平均保有時間:
5 時間
リカバリーファクター:
1.17
長いトレード:
10 (62.50%)
短いトレード:
6 (37.50%)
プロフィットファクター:
1.61
期待されたペイオフ:
0.31 USD
平均利益:
1.89 USD
平均損失:
-0.91 USD
最大連続の負け:
5 (-4.15 USD)
最大連続損失:
-4.15 USD (5)
アルゴリズム取引:
81%
残高によるドローダウン:
絶対:
3.28 USD
最大の:
4.30 USD (7.16%)
比較ドローダウン:
残高による:
7.05% (4.24 USD)
エクイティによる:
6.49% (3.80 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
NZDUSD 2
EURGBP 2
EURUSD 2
USDCHF 2
AUDUSD 2
EURAUD 2
EURCAD 1
GBPUSD 1
EURCHF 1
USDCAD 1
1 2
1 2
1 2
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
NZDUSD 1
EURGBP 2
EURUSD 0
USDCHF 1
AUDUSD 1
EURAUD -2
EURCAD -1
GBPUSD 3
EURCHF -1
USDCAD 2
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
NZDUSD 56
EURGBP 128
EURUSD 55
USDCHF 125
AUDUSD 128
EURAUD -345
EURCAD -163
GBPUSD 269
EURCHF -90
USDCAD 280
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +2.66 USD
最悪のトレード: -1 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +6.35 USD
最大連続損失: -4.15 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboForex-ECN"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

VantageFX-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real12
0.00 × 14
Tradestone-Real
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.13 × 15
RoboMarketsDE-ECN
0.20 × 5
ICTrading-MT5-4
0.36 × 36
VantageFXInternational-Live
0.38 × 48
ForexTimeFXTM-Live01
0.49 × 49
Exness-MT5Real7
0.50 × 14
RoboForex-ECN
0.56 × 3856
ICMarkets-MT5
0.67 × 15
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
Alpari-Real01
0.86 × 42
ScopeMarkets-Live
0.91 × 107
Exness-MT5Real8
0.92 × 106
BlackBullMarkets-Live
0.97 × 136
RannForex-Server
0.99 × 73
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
1.09 × 511
ForexClub-MT5 Real Server
1.22 × 203
ICMarketsEU-MT5-2
1.41 × 141
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
ICMarketsSC-MT5-2
1.58 × 639
ICMarketsSC-MT5
1.90 × 1584
Alpari-MT5
1.93 × 46
54 より多く...
レビューなし
2026.01.19 05:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.19 01:36
Share of trading days is too low
2026.01.19 01:36
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.19 00:34
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.19 00:34
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.19 00:34
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.19 00:34
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.19 00:34
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
