- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
16
利益トレード:
7 (43.75%)
損失トレード:
9 (56.25%)
ベストトレード:
2.66 USD
最悪のトレード:
-1.21 USD
総利益:
13.22 USD (1 311 pips)
総損失:
-8.19 USD (868 pips)
最大連続の勝ち:
3 (6.35 USD)
最大連続利益:
6.35 USD (3)
シャープレシオ:
0.24
取引アクティビティ:
98.71%
最大入金額:
39.43%
最近のトレード:
2 時間前
1週間当たりの取引:
25
平均保有時間:
5 時間
リカバリーファクター:
1.17
長いトレード:
10 (62.50%)
短いトレード:
6 (37.50%)
プロフィットファクター:
1.61
期待されたペイオフ:
0.31 USD
平均利益:
1.89 USD
平均損失:
-0.91 USD
最大連続の負け:
5 (-4.15 USD)
最大連続損失:
-4.15 USD (5)
アルゴリズム取引:
81%
残高によるドローダウン:
絶対:
3.28 USD
最大の:
4.30 USD (7.16%)
比較ドローダウン:
残高による:
7.05% (4.24 USD)
エクイティによる:
6.49% (3.80 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|NZDUSD
|2
|EURGBP
|2
|EURUSD
|2
|USDCHF
|2
|AUDUSD
|2
|EURAUD
|2
|EURCAD
|1
|GBPUSD
|1
|EURCHF
|1
|USDCAD
|1
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|NZDUSD
|1
|EURGBP
|2
|EURUSD
|0
|USDCHF
|1
|AUDUSD
|1
|EURAUD
|-2
|EURCAD
|-1
|GBPUSD
|3
|EURCHF
|-1
|USDCAD
|2
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|NZDUSD
|56
|EURGBP
|128
|EURUSD
|55
|USDCHF
|125
|AUDUSD
|128
|EURAUD
|-345
|EURCAD
|-163
|GBPUSD
|269
|EURCHF
|-90
|USDCAD
|280
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +2.66 USD
最悪のトレード: -1 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +6.35 USD
最大連続損失: -4.15 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboForex-ECN"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
VantageFX-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 14
|
Tradestone-Real
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.13 × 15
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.20 × 5
|
ICTrading-MT5-4
|0.36 × 36
|
VantageFXInternational-Live
|0.38 × 48
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.49 × 49
|
Exness-MT5Real7
|0.50 × 14
|
RoboForex-ECN
|0.56 × 3856
|
ICMarkets-MT5
|0.67 × 15
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.67 × 3
|
Alpari-Real01
|0.86 × 42
|
ScopeMarkets-Live
|0.91 × 107
|
Exness-MT5Real8
|0.92 × 106
|
BlackBullMarkets-Live
|0.97 × 136
|
RannForex-Server
|0.99 × 73
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.09 × 511
|
ForexClub-MT5 Real Server
|1.22 × 203
|
ICMarketsEU-MT5-2
|1.41 × 141
|
Teletrade-Sharp ECN
|1.49 × 109
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.58 × 639
|
ICMarketsSC-MT5
|1.90 × 1584
|
Alpari-MT5
|1.93 × 46
54 より多く...リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
9%
0
0
USD
USD
64
USD
USD
1
81%
16
43%
99%
1.61
0.31
USD
USD
7%
1:500