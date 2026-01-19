SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / White Rabbit
Lucas Pedroso

White Rabbit

Lucas Pedroso
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2026 9%
RoboForex-ECN
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
16
Profit Trade:
7 (43.75%)
Loss Trade:
9 (56.25%)
Best Trade:
2.66 USD
Worst Trade:
-1.21 USD
Profitto lordo:
13.22 USD (1 311 pips)
Perdita lorda:
-8.19 USD (868 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (6.35 USD)
Massimo profitto consecutivo:
6.35 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.24
Attività di trading:
98.71%
Massimo carico di deposito:
39.43%
Ultimo trade:
5 minuti fa
Trade a settimana:
25
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
1.17
Long Trade:
10 (62.50%)
Short Trade:
6 (37.50%)
Fattore di profitto:
1.61
Profitto previsto:
0.31 USD
Profitto medio:
1.89 USD
Perdita media:
-0.91 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-4.15 USD)
Massima perdita consecutiva:
-4.15 USD (5)
Algo trading:
81%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3.28 USD
Massimale:
4.30 USD (7.16%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
7.05% (4.24 USD)
Per equità:
6.49% (3.80 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
NZDUSD 2
EURGBP 2
EURUSD 2
USDCHF 2
AUDUSD 2
EURAUD 2
EURCAD 1
GBPUSD 1
EURCHF 1
USDCAD 1
1 2
1 2
1 2
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
NZDUSD 1
EURGBP 2
EURUSD 0
USDCHF 1
AUDUSD 1
EURAUD -2
EURCAD -1
GBPUSD 3
EURCHF -1
USDCAD 2
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
NZDUSD 56
EURGBP 128
EURUSD 55
USDCHF 125
AUDUSD 128
EURAUD -345
EURCAD -163
GBPUSD 269
EURCHF -90
USDCAD 280
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +2.66 USD
Worst Trade: -1 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +6.35 USD
Massima perdita consecutiva: -4.15 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

VantageFX-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real12
0.00 × 14
Tradestone-Real
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.13 × 15
RoboMarketsDE-ECN
0.20 × 5
ICTrading-MT5-4
0.36 × 36
VantageFXInternational-Live
0.38 × 48
ForexTimeFXTM-Live01
0.49 × 49
Exness-MT5Real7
0.50 × 14
RoboForex-ECN
0.56 × 3856
ICMarkets-MT5
0.67 × 15
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
Alpari-Real01
0.86 × 42
ScopeMarkets-Live
0.91 × 107
Exness-MT5Real8
0.92 × 106
BlackBullMarkets-Live
0.97 × 136
RannForex-Server
0.99 × 73
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
1.09 × 511
ForexClub-MT5 Real Server
1.22 × 203
ICMarketsEU-MT5-2
1.41 × 141
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
ICMarketsSC-MT5-2
1.58 × 639
ICMarketsSC-MT5
1.90 × 1584
Alpari-MT5
1.93 × 46
54 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2026.01.19 05:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.19 01:36
Share of trading days is too low
2026.01.19 01:36
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.19 00:34
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.19 00:34
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.19 00:34
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.19 00:34
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.19 00:34
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
White Rabbit
30USD al mese
9%
0
0
USD
64
USD
1
81%
16
43%
99%
1.61
0.31
USD
7%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.