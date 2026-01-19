- Crescita
Trade:
16
Profit Trade:
7 (43.75%)
Loss Trade:
9 (56.25%)
Best Trade:
2.66 USD
Worst Trade:
-1.21 USD
Profitto lordo:
13.22 USD (1 311 pips)
Perdita lorda:
-8.19 USD (868 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (6.35 USD)
Massimo profitto consecutivo:
6.35 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.24
Attività di trading:
98.71%
Massimo carico di deposito:
39.43%
Ultimo trade:
5 minuti fa
Trade a settimana:
25
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
1.17
Long Trade:
10 (62.50%)
Short Trade:
6 (37.50%)
Fattore di profitto:
1.61
Profitto previsto:
0.31 USD
Profitto medio:
1.89 USD
Perdita media:
-0.91 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-4.15 USD)
Massima perdita consecutiva:
-4.15 USD (5)
Algo trading:
81%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3.28 USD
Massimale:
4.30 USD (7.16%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
7.05% (4.24 USD)
Per equità:
6.49% (3.80 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|NZDUSD
|2
|EURGBP
|2
|EURUSD
|2
|USDCHF
|2
|AUDUSD
|2
|EURAUD
|2
|EURCAD
|1
|GBPUSD
|1
|EURCHF
|1
|USDCAD
|1
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|NZDUSD
|1
|EURGBP
|2
|EURUSD
|0
|USDCHF
|1
|AUDUSD
|1
|EURAUD
|-2
|EURCAD
|-1
|GBPUSD
|3
|EURCHF
|-1
|USDCAD
|2
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|NZDUSD
|56
|EURGBP
|128
|EURUSD
|55
|USDCHF
|125
|AUDUSD
|128
|EURAUD
|-345
|EURCAD
|-163
|GBPUSD
|269
|EURCHF
|-90
|USDCAD
|280
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +2.66 USD
Worst Trade: -1 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +6.35 USD
Massima perdita consecutiva: -4.15 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
VantageFX-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 14
|
Tradestone-Real
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.13 × 15
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.20 × 5
|
ICTrading-MT5-4
|0.36 × 36
|
VantageFXInternational-Live
|0.38 × 48
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.49 × 49
|
Exness-MT5Real7
|0.50 × 14
|
RoboForex-ECN
|0.56 × 3856
|
ICMarkets-MT5
|0.67 × 15
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.67 × 3
|
Alpari-Real01
|0.86 × 42
|
ScopeMarkets-Live
|0.91 × 107
|
Exness-MT5Real8
|0.92 × 106
|
BlackBullMarkets-Live
|0.97 × 136
|
RannForex-Server
|0.99 × 73
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.09 × 511
|
ForexClub-MT5 Real Server
|1.22 × 203
|
ICMarketsEU-MT5-2
|1.41 × 141
|
Teletrade-Sharp ECN
|1.49 × 109
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.58 × 639
|
ICMarketsSC-MT5
|1.90 × 1584
|
Alpari-MT5
|1.93 × 46
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
9%
0
0
USD
USD
64
USD
USD
1
81%
16
43%
99%
1.61
0.31
USD
USD
7%
1:500