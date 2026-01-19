- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
16
Transacciones Rentables:
7 (43.75%)
Transacciones Irrentables:
9 (56.25%)
Mejor transacción:
2.66 USD
Peor transacción:
-1.21 USD
Beneficio Bruto:
13.22 USD (1 311 pips)
Pérdidas Brutas:
-8.15 USD (868 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
3 (6.35 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
6.35 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.24
Actividad comercial:
98.71%
Carga máxima del depósito:
39.43%
Último trade:
41 minutos
Trades a la semana:
23
Tiempo medio de espera:
5 horas
Factor de Recuperación:
1.18
Transacciones Largas:
10 (62.50%)
Transacciones Cortas:
6 (37.50%)
Factor de Beneficio:
1.62
Beneficio Esperado:
0.32 USD
Beneficio medio:
1.89 USD
Pérdidas medias:
-0.91 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-4.15 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-4.15 USD (5)
Trading algorítmico:
81%
Reducción de balance:
Absoluto:
3.28 USD
Máxima:
4.30 USD (7.16%)
Reducción relativa:
De balance:
7.05% (4.24 USD)
De fondos:
6.49% (3.80 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|NZDUSD
|2
|EURGBP
|2
|EURUSD
|2
|USDCHF
|2
|AUDUSD
|2
|EURAUD
|2
|EURCAD
|1
|GBPUSD
|1
|EURCHF
|1
|USDCAD
|1
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|NZDUSD
|1
|EURGBP
|2
|EURUSD
|0
|USDCHF
|1
|AUDUSD
|1
|EURAUD
|-2
|EURCAD
|-1
|GBPUSD
|3
|EURCHF
|-1
|USDCAD
|2
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|NZDUSD
|56
|EURGBP
|128
|EURUSD
|55
|USDCHF
|125
|AUDUSD
|128
|EURAUD
|-345
|EURCAD
|-163
|GBPUSD
|269
|EURCHF
|-90
|USDCAD
|280
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +2.66 USD
Peor transacción: -1 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 3
Máximo de pérdidas consecutivas: 5
Beneficio máximo consecutivo: +6.35 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -4.15 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RoboForex-ECN" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
VantageFX-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 14
|
Tradestone-Real
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.13 × 15
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.20 × 5
|
ICTrading-MT5-4
|0.36 × 36
|
VantageFXInternational-Live
|0.38 × 48
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.49 × 49
|
Exness-MT5Real7
|0.50 × 14
|
RoboForex-ECN
|0.56 × 3856
|
ICMarkets-MT5
|0.67 × 15
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.67 × 3
|
Alpari-Real01
|0.86 × 42
|
ScopeMarkets-Live
|0.91 × 107
|
Exness-MT5Real8
|0.92 × 106
|
BlackBullMarkets-Live
|0.97 × 136
|
RannForex-Server
|0.99 × 73
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.09 × 511
|
ForexClub-MT5 Real Server
|1.22 × 203
|
ICMarketsEU-MT5-2
|1.41 × 141
|
Teletrade-Sharp ECN
|1.49 × 109
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.58 × 639
|
ICMarketsSC-MT5
|1.90 × 1584
|
Alpari-MT5
|1.93 × 46
otros 54...Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
9%
0
0
USD
USD
64
USD
USD
1
81%
16
43%
99%
1.62
0.32
USD
USD
7%
1:500