Lucas Pedroso

White Rabbit

Lucas Pedroso
0 comentarios
Fiabilidad
1 semana
0 / 0 USD
incremento desde 2026 9%
RoboForex-ECN
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
16
Transacciones Rentables:
7 (43.75%)
Transacciones Irrentables:
9 (56.25%)
Mejor transacción:
2.66 USD
Peor transacción:
-1.21 USD
Beneficio Bruto:
13.22 USD (1 311 pips)
Pérdidas Brutas:
-8.15 USD (868 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
3 (6.35 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
6.35 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.24
Actividad comercial:
98.71%
Carga máxima del depósito:
39.43%
Último trade:
41 minutos
Trades a la semana:
23
Tiempo medio de espera:
5 horas
Factor de Recuperación:
1.18
Transacciones Largas:
10 (62.50%)
Transacciones Cortas:
6 (37.50%)
Factor de Beneficio:
1.62
Beneficio Esperado:
0.32 USD
Beneficio medio:
1.89 USD
Pérdidas medias:
-0.91 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-4.15 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-4.15 USD (5)
Trading algorítmico:
81%
Reducción de balance:
Absoluto:
3.28 USD
Máxima:
4.30 USD (7.16%)
Reducción relativa:
De balance:
7.05% (4.24 USD)
De fondos:
6.49% (3.80 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
NZDUSD 2
EURGBP 2
EURUSD 2
USDCHF 2
AUDUSD 2
EURAUD 2
EURCAD 1
GBPUSD 1
EURCHF 1
USDCAD 1
1 2
1 2
1 2
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
NZDUSD 1
EURGBP 2
EURUSD 0
USDCHF 1
AUDUSD 1
EURAUD -2
EURCAD -1
GBPUSD 3
EURCHF -1
USDCAD 2
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
NZDUSD 56
EURGBP 128
EURUSD 55
USDCHF 125
AUDUSD 128
EURAUD -345
EURCAD -163
GBPUSD 269
EURCHF -90
USDCAD 280
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +2.66 USD
Peor transacción: -1 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 3
Máximo de pérdidas consecutivas: 5
Beneficio máximo consecutivo: +6.35 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -4.15 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RoboForex-ECN" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

VantageFX-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real12
0.00 × 14
Tradestone-Real
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.13 × 15
RoboMarketsDE-ECN
0.20 × 5
ICTrading-MT5-4
0.36 × 36
VantageFXInternational-Live
0.38 × 48
ForexTimeFXTM-Live01
0.49 × 49
Exness-MT5Real7
0.50 × 14
RoboForex-ECN
0.56 × 3856
ICMarkets-MT5
0.67 × 15
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
Alpari-Real01
0.86 × 42
ScopeMarkets-Live
0.91 × 107
Exness-MT5Real8
0.92 × 106
BlackBullMarkets-Live
0.97 × 136
RannForex-Server
0.99 × 73
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
1.09 × 511
ForexClub-MT5 Real Server
1.22 × 203
ICMarketsEU-MT5-2
1.41 × 141
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
ICMarketsSC-MT5-2
1.58 × 639
ICMarketsSC-MT5
1.90 × 1584
Alpari-MT5
1.93 × 46
otros 54...
No hay comentarios
2026.01.19 05:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.19 01:36
Share of trading days is too low
2026.01.19 01:36
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.19 00:34
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.19 00:34
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.19 00:34
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.19 00:34
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.19 00:34
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
