Cong Ninh Ha

Capital Shield

Cong Ninh Ha
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 1000 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2026 21%
Exness-MT5Real29
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
37
Kârla kapanan işlemler:
25 (67.56%)
Zararla kapanan işlemler:
12 (32.43%)
En iyi işlem:
272.49 USD
En kötü işlem:
-174.96 USD
Brüt kâr:
579.99 USD (142 936 pips)
Brüt zarar:
-329.71 USD (98 421 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (310.87 USD)
Maksimum ardışık kâr:
310.87 USD (11)
Sharpe oranı:
0.13
Alım-satım etkinliği:
13.52%
Maks. mevduat yükü:
39.60%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
37
Ort. tutma süresi:
7 dakika
Düzelme faktörü:
0.97
Alış işlemleri:
25 (67.57%)
Satış işlemleri:
12 (32.43%)
Kâr faktörü:
1.76
Beklenen getiri:
6.76 USD
Ortalama kâr:
23.20 USD
Ortalama zarar:
-27.48 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-19.85 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-256.96 USD (3)
Aylık büyüme:
20.86%
Algo alım-satım:
64%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
60.59 USD
Maksimum:
256.96 USD (18.40%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
18.40% (256.96 USD)
Varlığa göre:
9.78% (136.54 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 37
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 250
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 45K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +272.49 USD
En kötü işlem: -175 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +310.87 USD
Maksimum ardışık zarar: -19.85 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real29" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real28
0.00 × 11
Exness-MT5Real25
2.73 × 63
Exness-MT5Real6
19.60 × 714
ForexClubBY-MT5 Real Server
23.05 × 243
The strategy focuses on managing drawdowns, limiting the number of orders and volume, ensuring the account survives all market conditions.
İnceleme yok
2026.01.16 16:58
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.16 16:58
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.16 12:56
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.16 12:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.16 11:54
Share of trading days is too low
2026.01.16 11:54
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.16 11:54
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.16 10:54
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.16 10:54
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.16 10:54
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.16 10:54
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.16 10:54
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Capital Shield
Ayda 1000 USD
21%
0
0
USD
1.5K
USD
1
64%
37
67%
14%
1.75
6.76
USD
18%
1:200
