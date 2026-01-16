SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / Capital Shield
Cong Ninh Ha

Capital Shield

Cong Ninh Ha
0 comentarios
Fiabilidad
1 semana
0 / 0 USD
Copiar por 1000 USD al mes
incremento desde 2026 21%
Exness-MT5Real29
1:200
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
37
Transacciones Rentables:
25 (67.56%)
Transacciones Irrentables:
12 (32.43%)
Mejor transacción:
272.49 USD
Peor transacción:
-174.96 USD
Beneficio Bruto:
579.99 USD (142 936 pips)
Pérdidas Brutas:
-329.71 USD (98 421 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
11 (310.87 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
310.87 USD (11)
Ratio de Sharpe:
0.13
Actividad comercial:
13.52%
Carga máxima del depósito:
39.60%
Último trade:
2 días
Trades a la semana:
37
Tiempo medio de espera:
7 minutos
Factor de Recuperación:
0.97
Transacciones Largas:
25 (67.57%)
Transacciones Cortas:
12 (32.43%)
Factor de Beneficio:
1.76
Beneficio Esperado:
6.76 USD
Beneficio medio:
23.20 USD
Pérdidas medias:
-27.48 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-19.85 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-256.96 USD (3)
Crecimiento al mes:
20.86%
Trading algorítmico:
64%
Reducción de balance:
Absoluto:
60.59 USD
Máxima:
256.96 USD (18.40%)
Reducción relativa:
De balance:
18.40% (256.96 USD)
De fondos:
9.78% (136.54 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 37
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 250
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 45K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +272.49 USD
Peor transacción: -175 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 11
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +310.87 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -19.85 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-MT5Real29" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Exness-MT5Real28
0.00 × 11
Exness-MT5Real25
2.73 × 63
Exness-MT5Real6
19.60 × 714
ForexClubBY-MT5 Real Server
23.05 × 243
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
The strategy focuses on managing drawdowns, limiting the number of orders and volume, ensuring the account survives all market conditions.
No hay comentarios
2026.01.16 16:58
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.16 16:58
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.16 12:56
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.16 12:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.16 11:54
Share of trading days is too low
2026.01.16 11:54
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.16 11:54
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.16 10:54
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.16 10:54
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.16 10:54
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.16 10:54
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.16 10:54
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Capital Shield
1000 USD al mes
21%
0
0
USD
1.5K
USD
1
64%
37
67%
14%
1.75
6.76
USD
18%
1:200
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 5.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.