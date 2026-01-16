El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-MT5Real29" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Exness-MT5Real28 0.00 × 11 Exness-MT5Real25 2.73 × 63 Exness-MT5Real6 19.60 × 714 ForexClubBY-MT5 Real Server 23.05 × 243 Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada para ver la estadística detallada