- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
37
盈利交易:
25 (67.56%)
亏损交易:
12 (32.43%)
最好交易:
272.49 USD
最差交易:
-174.96 USD
毛利:
579.99 USD (142 936 pips)
毛利亏损:
-329.71 USD (98 421 pips)
最大连续赢利:
11 (310.87 USD)
最大连续盈利:
310.87 USD (11)
夏普比率:
0.13
交易活动:
13.52%
最大入金加载:
39.60%
最近交易:
13 几分钟前
每周交易:
38
平均持有时间:
7 分钟
采收率:
0.97
长期交易:
25 (67.57%)
短期交易:
12 (32.43%)
利润因子:
1.76
预期回报:
6.76 USD
平均利润:
23.20 USD
平均损失:
-27.48 USD
最大连续失误:
5 (-19.85 USD)
最大连续亏损:
-256.96 USD (3)
每月增长:
20.86%
算法交易:
63%
结余跌幅:
绝对:
60.59 USD
最大值:
256.96 USD (18.40%)
相对跌幅:
结余:
18.40% (256.96 USD)
净值:
9.78% (136.54 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|37
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|250
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|45K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +272.49 USD
最差交易: -175 USD
最大连续赢利: 11
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +310.87 USD
最大连续亏损: -19.85 USD
该策略侧重于控制资金回撤，限制订单数量和交易量，确保账户能够经受住各种市场状况的考验。
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月1000 USD
21%
0
0
USD
USD
1.5K
USD
USD
1
63%
37
67%
14%
1.75
6.76
USD
USD
18%
1:200