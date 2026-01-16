- 자본
- 축소
트레이드:
37
이익 거래:
25 (67.56%)
손실 거래:
12 (32.43%)
최고의 거래:
272.49 USD
최악의 거래:
-174.96 USD
총 수익:
579.99 USD (142 936 pips)
총 손실:
-329.71 USD (98 421 pips)
연속 최대 이익:
11 (310.87 USD)
연속 최대 이익:
310.87 USD (11)
샤프 비율:
0.13
거래 활동:
13.52%
최대 입금량:
39.60%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
37
평균 유지 시간:
7 분
회복 요인:
0.97
롱(주식매수):
25 (67.57%)
숏(주식차입매도):
12 (32.43%)
수익 요인:
1.76
기대수익:
6.76 USD
평균 이익:
23.20 USD
평균 손실:
-27.48 USD
연속 최대 손실:
5 (-19.85 USD)
연속 최대 손실:
-256.96 USD (3)
월별 성장률:
20.86%
Algo 트레이딩:
64%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
60.59 USD
최대한의:
256.96 USD (18.40%)
상대적 삭감:
잔고별:
18.40% (256.96 USD)
자본금별:
9.78% (136.54 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|37
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|250
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|45K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +272.49 USD
최악의 거래: -175 USD
연속 최대 이익: 11
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +310.87 USD
연속 최대 손실: -19.85 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-MT5Real29"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
이 전략은 손실 관리, 주문 횟수 및 거래량 제한에 중점을 두어 모든 시장 상황에서 계좌가 안정적으로 유지되도록 합니다.
리뷰 없음
