Всего трейдов:
37
Прибыльных трейдов:
25 (67.56%)
Убыточных трейдов:
12 (32.43%)
Лучший трейд:
272.49 USD
Худший трейд:
-174.96 USD
Общая прибыль:
579.99 USD (142 936 pips)
Общий убыток:
-329.71 USD (98 421 pips)
Макс. серия выигрышей:
11 (310.87 USD)
Макс. прибыль в серии:
310.87 USD (11)
Коэффициент Шарпа:
0.13
Торговая активность:
21.12%
Макс. загрузка депозита:
39.60%
Последний трейд:
1 час
Трейдов в неделю:
38
Ср. время удержания:
7 минут
Фактор восстановления:
0.97
Длинных трейдов:
25 (67.57%)
Коротких трейдов:
12 (32.43%)
Профит фактор:
1.76
Мат. ожидание:
6.76 USD
Средняя прибыль:
23.20 USD
Средний убыток:
-27.48 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-19.85 USD)
Макс. убыток в серии:
-256.96 USD (3)
Прирост в месяц:
20.86%
Алготрейдинг:
64%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
60.59 USD
Максимальная:
256.96 USD (18.40%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
18.40% (256.96 USD)
По эквити:
9.78% (136.54 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|37
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|250
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|45K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real29" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-MT5Real28
|0.00 × 11
|
Exness-MT5Real25
|2.73 × 63
|
Exness-MT5Real6
|19.60 × 714
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|23.05 × 243
Стратегия направлена на управление просадками, ограничение количества ордеров и объема торгов, а также обеспечение устойчивости счета в любых рыночных условиях.
Нет отзывов
