Cong Ninh Ha

Capital Shield

Cong Ninh Ha
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
1 Woche
0 / 0 USD
Für 1000 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2026 21%
Exness-MT5Real29
1:200
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
37
Gewinntrades:
25 (67.56%)
Verlusttrades:
12 (32.43%)
Bester Trade:
272.49 USD
Schlechtester Trade:
-174.96 USD
Bruttoprofit:
579.99 USD (142 936 pips)
Bruttoverlust:
-329.71 USD (98 421 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
11 (310.87 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
310.87 USD (11)
Sharpe Ratio:
0.13
Trading-Aktivität:
17.00%
Max deposit load:
39.60%
Letzter Trade:
43 Minuten
Trades pro Woche:
38
Durchschn. Haltezeit:
7 Minuten
Erholungsfaktor:
0.97
Long-Positionen:
25 (67.57%)
Short-Positionen:
12 (32.43%)
Profit-Faktor:
1.76
Mathematische Gewinnerwartung:
6.76 USD
Durchschnittlicher Profit:
23.20 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-27.48 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-19.85 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-256.96 USD (3)
Wachstum pro Monat :
20.86%
Algo-Trading:
64%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
60.59 USD
Maximaler:
256.96 USD (18.40%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
18.40% (256.96 USD)
Kapital:
9.78% (136.54 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 37
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 250
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 45K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +272.49 USD
Schlechtester Trade: -175 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 11
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +310.87 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -19.85 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-MT5Real29" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Exness-MT5Real28
0.00 × 11
Exness-MT5Real25
2.73 × 63
Exness-MT5Real6
19.60 × 714
ForexClubBY-MT5 Real Server
23.05 × 243
The strategy focuses on managing drawdowns, limiting the number of orders and volume, ensuring the account survives all market conditions.
Keine Bewertungen
2026.01.16 16:58
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.16 16:58
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.16 12:56
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.16 12:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.16 11:54
Share of trading days is too low
2026.01.16 11:54
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.16 11:54
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.16 10:54
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.16 10:54
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.16 10:54
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.16 10:54
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.16 10:54
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
