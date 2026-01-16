- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
37
利益トレード:
25 (67.56%)
損失トレード:
12 (32.43%)
ベストトレード:
272.49 USD
最悪のトレード:
-174.96 USD
総利益:
579.99 USD (142 936 pips)
総損失:
-329.71 USD (98 421 pips)
最大連続の勝ち:
11 (310.87 USD)
最大連続利益:
310.87 USD (11)
シャープレシオ:
0.13
取引アクティビティ:
17.00%
最大入金額:
39.60%
最近のトレード:
51 分前
1週間当たりの取引:
38
平均保有時間:
7 分
リカバリーファクター:
0.97
長いトレード:
25 (67.57%)
短いトレード:
12 (32.43%)
プロフィットファクター:
1.76
期待されたペイオフ:
6.76 USD
平均利益:
23.20 USD
平均損失:
-27.48 USD
最大連続の負け:
5 (-19.85 USD)
最大連続損失:
-256.96 USD (3)
月間成長:
20.86%
アルゴリズム取引:
64%
残高によるドローダウン:
絶対:
60.59 USD
最大の:
256.96 USD (18.40%)
比較ドローダウン:
残高による:
18.40% (256.96 USD)
エクイティによる:
9.78% (136.54 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|37
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|250
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|45K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +272.49 USD
最悪のトレード: -175 USD
最大連続の勝ち: 11
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +310.87 USD
最大連続損失: -19.85 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real29"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Exness-MT5Real28
|0.00 × 11
|
Exness-MT5Real25
|2.73 × 63
|
Exness-MT5Real6
|19.60 × 714
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|23.05 × 243
この戦略は、ドローダウンを管理し、注文数と取引量を制限して、アカウントがあらゆる市場状況に耐えられるようにすることに重点を置いています。
レビューなし
