Cong Ninh Ha

Capital Shield

Cong Ninh Ha
0 avis
Fiabilité
1 semaine
0 / 0 USD
Copie pour 1000 USD par mois
croissance depuis 2026 21%
Exness-MT5Real29
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
37
Bénéfice trades:
25 (67.56%)
Perte trades:
12 (32.43%)
Meilleure transaction:
272.49 USD
Pire transaction:
-174.96 USD
Bénéfice brut:
579.99 USD (142 936 pips)
Perte brute:
-329.71 USD (98 421 pips)
Gains consécutifs maximales:
11 (310.87 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
310.87 USD (11)
Ratio de Sharpe:
0.13
Activité de trading:
13.52%
Charge de dépôt maximale:
39.60%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
37
Temps de détention moyen:
7 minutes
Facteur de récupération:
0.97
Longs trades:
25 (67.57%)
Courts trades:
12 (32.43%)
Facteur de profit:
1.76
Rendement attendu:
6.76 USD
Bénéfice moyen:
23.20 USD
Perte moyenne:
-27.48 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-19.85 USD)
Perte consécutive maximale:
-256.96 USD (3)
Croissance mensuelle:
20.86%
Algo trading:
64%
Prélèvement par solde:
Absolu:
60.59 USD
Maximal:
256.96 USD (18.40%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
18.40% (256.96 USD)
Par fonds propres:
9.78% (136.54 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 37
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 250
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 45K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +272.49 USD
Pire transaction: -175 USD
Gains consécutifs maximales: 11
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +310.87 USD
Perte consécutive maximale: -19.85 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real29" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-MT5Real28
0.00 × 11
Exness-MT5Real25
2.73 × 63
Exness-MT5Real6
19.60 × 714
ForexClubBY-MT5 Real Server
23.05 × 243
The strategy focuses on managing drawdowns, limiting the number of orders and volume, ensuring the account survives all market conditions.
Aucun avis
2026.01.16 16:58
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.16 16:58
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.16 12:56
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.16 12:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.16 11:54
Share of trading days is too low
2026.01.16 11:54
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.16 11:54
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.16 10:54
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.16 10:54
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.16 10:54
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.16 10:54
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.16 10:54
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
