Qingsong Lin

Aegis Strategy Pro

Qingsong Lin
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2026 33%
Exness-MT5Real3
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
10
Kârla kapanan işlemler:
10 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
83.24 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
367.57 USD (38 189 pips)
Brüt zarar:
-19.72 USD
Maksimum ardışık kazanç:
10 (367.57 USD)
Maksimum ardışık kâr:
367.57 USD (10)
Sharpe oranı:
1.27
Alım-satım etkinliği:
6.96%
Maks. mevduat yükü:
17.66%
En son işlem:
8 saat önce
Hafta başına işlemler:
10
Ort. tutma süresi:
8 dakika
Düzelme faktörü:
49.69
Alış işlemleri:
4 (40.00%)
Satış işlemleri:
6 (60.00%)
Kâr faktörü:
18.64
Beklenen getiri:
36.76 USD
Ortalama kâr:
36.76 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Aylık büyüme:
32.87%
Algo alım-satım:
30%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
7.00 USD
Maksimum:
7.00 USD (0.35%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
3.11% (39.30 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 7
BTCUSD 3
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 346
BTCUSD 2
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 21K
BTCUSD 18K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +83.24 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +367.57 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 1
Exness-MT5Real15
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.11 × 445
Exness-MT5Real
0.33 × 3
Exness-MT5Real11
0.68 × 162
Exness-MT5Real2
1.20 × 136
Exness-MT5Real5
1.30 × 565
ICMarketsSC-MT5-4
2.61 × 273
ICMarkets-MT5-4
3.26 × 23
Tickmill-Live
4.86 × 103
ForexClub-MT5 Real Server
5.22 × 100
ICMarketsSC-MT5-2
6.58 × 171
TitanFX-MT5-01
15.98 × 222
Exness-MT5Real3
16.27 × 534
ICMarketsSC-MT5
22.27 × 59
GTCGlobalTrade-Server
28.00 × 1
🔥 Professional Forex & Gold Trading Signals – Built for Consistent Growth

With many years of hands-on experience in Forex and Gold trading, our strategy is designed to deliver stable, risk-controlled performance across different market conditions.

We combine the best of both worlds:

50% Algorithmic Trading (EA): Fully automated systems execute trades with strict rules, precision, and discipline.

50% Manual Trading: Professional discretionary analysis captures high-probability opportunities during key market movements.

Risk management is the foundation of everything we do:

✔️ Strict position sizing and capital allocation

✔️ Controlled drawdowns and disciplined stop management

✔️ No over-leveraging, no emotional trading

✔️ Long-term capital protection comes first

Our focus is not on chasing short-term spikes, but on building consistent returns, sustainable growth, and professional execution over time.

If you value transparency, disciplined trading, and real risk control, this signal service is built for you.

📈 Trade smarter. Grow steadily. Stay protected.
İnceleme yok
2026.01.17 04:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.17 03:04
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.16 12:56
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.16 08:55
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.16 08:55
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2026.01.16 08:55
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.16 08:55
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
