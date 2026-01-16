- Büyüme
İşlemler:
10
Kârla kapanan işlemler:
10 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
83.24 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
367.57 USD (38 189 pips)
Brüt zarar:
-19.72 USD
Maksimum ardışık kazanç:
10 (367.57 USD)
Maksimum ardışık kâr:
367.57 USD (10)
Sharpe oranı:
1.27
Alım-satım etkinliği:
6.96%
Maks. mevduat yükü:
17.66%
En son işlem:
8 saat önce
Hafta başına işlemler:
10
Ort. tutma süresi:
8 dakika
Düzelme faktörü:
49.69
Alış işlemleri:
4 (40.00%)
Satış işlemleri:
6 (60.00%)
Kâr faktörü:
18.64
Beklenen getiri:
36.76 USD
Ortalama kâr:
36.76 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Aylık büyüme:
32.87%
Algo alım-satım:
30%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
7.00 USD
Maksimum:
7.00 USD (0.35%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
3.11% (39.30 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|7
|BTCUSD
|3
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|346
|BTCUSD
|2
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|21K
|BTCUSD
|18K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +83.24 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +367.57 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.11 × 445
|
Exness-MT5Real
|0.33 × 3
|
Exness-MT5Real11
|0.68 × 162
|
Exness-MT5Real2
|1.20 × 136
|
Exness-MT5Real5
|1.30 × 565
|
ICMarketsSC-MT5-4
|2.61 × 273
|
ICMarkets-MT5-4
|3.26 × 23
|
Tickmill-Live
|4.86 × 103
|
ForexClub-MT5 Real Server
|5.22 × 100
|
ICMarketsSC-MT5-2
|6.58 × 171
|
TitanFX-MT5-01
|15.98 × 222
|
Exness-MT5Real3
|16.27 × 534
|
ICMarketsSC-MT5
|22.27 × 59
|
GTCGlobalTrade-Server
|28.00 × 1
🔥 Professional Forex & Gold Trading Signals – Built for Consistent Growth
With many years of hands-on experience in Forex and Gold trading, our strategy is designed to deliver stable, risk-controlled performance across different market conditions.
We combine the best of both worlds:
50% Algorithmic Trading (EA): Fully automated systems execute trades with strict rules, precision, and discipline.
50% Manual Trading: Professional discretionary analysis captures high-probability opportunities during key market movements.
Risk management is the foundation of everything we do:
✔️ Strict position sizing and capital allocation
✔️ Controlled drawdowns and disciplined stop management
✔️ No over-leveraging, no emotional trading
✔️ Long-term capital protection comes first
Our focus is not on chasing short-term spikes, but on building consistent returns, sustainable growth, and professional execution over time.
If you value transparency, disciplined trading, and real risk control, this signal service is built for you.
📈 Trade smarter. Grow steadily. Stay protected.
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
33%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
1
30%
10
100%
7%
18.63
36.76
USD
USD
3%
1:500