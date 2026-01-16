シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Aegis Strategy Pro
Qingsong Lin

Aegis Strategy Pro

Qingsong Lin
レビュー0件
信頼性
1週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2026 33%
Exness-MT5Real3
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
10
利益トレード:
10 (100.00%)
損失トレード:
0 (0.00%)
ベストトレード:
83.24 USD
最悪のトレード:
0.00 USD
総利益:
367.57 USD (38 189 pips)
総損失:
-19.72 USD
最大連続の勝ち:
10 (367.57 USD)
最大連続利益:
367.57 USD (10)
シャープレシオ:
1.27
取引アクティビティ:
6.96%
最大入金額:
17.66%
最近のトレード:
11 時間前
1週間当たりの取引:
10
平均保有時間:
8 分
リカバリーファクター:
49.69
長いトレード:
4 (40.00%)
短いトレード:
6 (60.00%)
プロフィットファクター:
18.64
期待されたペイオフ:
36.76 USD
平均利益:
36.76 USD
平均損失:
0.00 USD
最大連続の負け:
0 (0.00 USD)
最大連続損失:
0.00 USD (0)
月間成長:
32.87%
アルゴリズム取引:
30%
残高によるドローダウン:
絶対:
7.00 USD
最大の:
7.00 USD (0.35%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
3.11% (39.30 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 7
BTCUSD 3
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 346
BTCUSD 2
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 21K
BTCUSD 18K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +83.24 USD
最悪のトレード: -0 USD
最大連続の勝ち: 10
最大連続の負け: 0
最大連続利益: +367.57 USD
最大連続損失: -0.00 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real3"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 1
Exness-MT5Real15
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.11 × 445
Exness-MT5Real
0.33 × 3
Exness-MT5Real11
0.68 × 162
Exness-MT5Real2
1.20 × 136
Exness-MT5Real5
1.30 × 565
ICMarketsSC-MT5-4
2.61 × 273
ICMarkets-MT5-4
3.26 × 23
Tickmill-Live
4.86 × 103
ForexClub-MT5 Real Server
5.22 × 100
ICMarketsSC-MT5-2
6.58 × 171
TitanFX-MT5-01
15.98 × 222
Exness-MT5Real3
16.27 × 534
ICMarketsSC-MT5
22.27 × 59
GTCGlobalTrade-Server
28.00 × 1
🔥 Professional Forex & Gold Trading Signals – Built for Consistent Growth

With many years of hands-on experience in Forex and Gold trading, our strategy is designed to deliver stable, risk-controlled performance across different market conditions.

We combine the best of both worlds:

50% Algorithmic Trading (EA): Fully automated systems execute trades with strict rules, precision, and discipline.

50% Manual Trading: Professional discretionary analysis captures high-probability opportunities during key market movements.

Risk management is the foundation of everything we do:

✔️ Strict position sizing and capital allocation

✔️ Controlled drawdowns and disciplined stop management

✔️ No over-leveraging, no emotional trading

✔️ Long-term capital protection comes first

Our focus is not on chasing short-term spikes, but on building consistent returns, sustainable growth, and professional execution over time.

If you value transparency, disciplined trading, and real risk control, this signal service is built for you.

📈 Trade smarter. Grow steadily. Stay protected.
レビューなし
2026.01.17 04:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.17 03:04
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.16 12:56
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.16 08:55
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.16 08:55
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2026.01.16 08:55
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.16 08:55
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
