トレード:
10
利益トレード:
10 (100.00%)
損失トレード:
0 (0.00%)
ベストトレード:
83.24 USD
最悪のトレード:
0.00 USD
総利益:
367.57 USD (38 189 pips)
総損失:
-19.72 USD
最大連続の勝ち:
10 (367.57 USD)
最大連続利益:
367.57 USD (10)
シャープレシオ:
1.27
取引アクティビティ:
6.96%
最大入金額:
17.66%
最近のトレード:
11 時間前
1週間当たりの取引:
10
平均保有時間:
8 分
リカバリーファクター:
49.69
長いトレード:
4 (40.00%)
短いトレード:
6 (60.00%)
プロフィットファクター:
18.64
期待されたペイオフ:
36.76 USD
平均利益:
36.76 USD
平均損失:
0.00 USD
最大連続の負け:
0 (0.00 USD)
最大連続損失:
0.00 USD (0)
月間成長:
32.87%
アルゴリズム取引:
30%
残高によるドローダウン:
絶対:
7.00 USD
最大の:
7.00 USD (0.35%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
3.11% (39.30 USD)
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +83.24 USD
最悪のトレード: -0 USD
最大連続の勝ち: 10
最大連続の負け: 0
最大連続利益: +367.57 USD
最大連続損失: -0.00 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real3"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.11 × 445
|
Exness-MT5Real
|0.33 × 3
|
Exness-MT5Real11
|0.68 × 162
|
Exness-MT5Real2
|1.20 × 136
|
Exness-MT5Real5
|1.30 × 565
|
ICMarketsSC-MT5-4
|2.61 × 273
|
ICMarkets-MT5-4
|3.26 × 23
|
Tickmill-Live
|4.86 × 103
|
ForexClub-MT5 Real Server
|5.22 × 100
|
ICMarketsSC-MT5-2
|6.58 × 171
|
TitanFX-MT5-01
|15.98 × 222
|
Exness-MT5Real3
|16.27 × 534
|
ICMarketsSC-MT5
|22.27 × 59
|
GTCGlobalTrade-Server
|28.00 × 1
🔥 Professional Forex & Gold Trading Signals – Built for Consistent Growth
With many years of hands-on experience in Forex and Gold trading, our strategy is designed to deliver stable, risk-controlled performance across different market conditions.
We combine the best of both worlds:
50% Algorithmic Trading (EA): Fully automated systems execute trades with strict rules, precision, and discipline.
50% Manual Trading: Professional discretionary analysis captures high-probability opportunities during key market movements.
Risk management is the foundation of everything we do:
✔️ Strict position sizing and capital allocation
✔️ Controlled drawdowns and disciplined stop management
✔️ No over-leveraging, no emotional trading
✔️ Long-term capital protection comes first
Our focus is not on chasing short-term spikes, but on building consistent returns, sustainable growth, and professional execution over time.
If you value transparency, disciplined trading, and real risk control, this signal service is built for you.
📈 Trade smarter. Grow steadily. Stay protected.
レビューなし
