Сигналы / MetaTrader 5 / Aegis Strategy Pro
Qingsong Lin

Aegis Strategy Pro

Qingsong Lin
0 отзывов
Надежность
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 33%
Exness-MT5Real3
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
10
Прибыльных трейдов:
10 (100.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
83.24 USD
Худший трейд:
0.00 USD
Общая прибыль:
367.57 USD (38 189 pips)
Общий убыток:
-19.72 USD
Макс. серия выигрышей:
10 (367.57 USD)
Макс. прибыль в серии:
367.57 USD (10)
Коэффициент Шарпа:
1.27
Торговая активность:
6.96%
Макс. загрузка депозита:
17.66%
Последний трейд:
11 часов
Трейдов в неделю:
10
Ср. время удержания:
8 минут
Фактор восстановления:
49.69
Длинных трейдов:
4 (40.00%)
Коротких трейдов:
6 (60.00%)
Профит фактор:
18.64
Мат. ожидание:
36.76 USD
Средняя прибыль:
36.76 USD
Средний убыток:
0.00 USD
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 USD)
Макс. убыток в серии:
0.00 USD (0)
Прирост в месяц:
32.87%
Алготрейдинг:
30%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
7.00 USD
Максимальная:
7.00 USD (0.35%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
3.11% (39.30 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 7
BTCUSD 3
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 346
BTCUSD 2
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 21K
BTCUSD 18K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +83.24 USD
Худший трейд: -0 USD
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 0
Макс. прибыль в серии: +367.57 USD
Макс. убыток в серии: -0.00 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 1
Exness-MT5Real15
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.11 × 445
Exness-MT5Real
0.33 × 3
Exness-MT5Real11
0.68 × 162
Exness-MT5Real2
1.20 × 136
Exness-MT5Real5
1.30 × 565
ICMarketsSC-MT5-4
2.61 × 273
ICMarkets-MT5-4
3.26 × 23
Tickmill-Live
4.86 × 103
ForexClub-MT5 Real Server
5.22 × 100
ICMarketsSC-MT5-2
6.58 × 171
TitanFX-MT5-01
15.98 × 222
Exness-MT5Real3
16.27 × 534
ICMarketsSC-MT5
22.27 × 59
GTCGlobalTrade-Server
28.00 × 1
🔥 Professional Forex & Gold Trading Signals – Built for Consistent Growth

With many years of hands-on experience in Forex and Gold trading, our strategy is designed to deliver stable, risk-controlled performance across different market conditions.

We combine the best of both worlds:

50% Algorithmic Trading (EA): Fully automated systems execute trades with strict rules, precision, and discipline.

50% Manual Trading: Professional discretionary analysis captures high-probability opportunities during key market movements.

Risk management is the foundation of everything we do:

✔️ Strict position sizing and capital allocation

✔️ Controlled drawdowns and disciplined stop management

✔️ No over-leveraging, no emotional trading

✔️ Long-term capital protection comes first

Our focus is not on chasing short-term spikes, but on building consistent returns, sustainable growth, and professional execution over time.

If you value transparency, disciplined trading, and real risk control, this signal service is built for you.

📈 Trade smarter. Grow steadily. Stay protected.
Нет отзывов
2026.01.17 04:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.17 03:04
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.16 12:56
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.16 08:55
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.16 08:55
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2026.01.16 08:55
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.16 08:55
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Aegis Strategy Pro
30 USD в месяц
33%
0
0
USD
1K
USD
1
30%
10
100%
7%
18.63
36.76
USD
3%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.