- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
10
Transacciones Rentables:
10 (100.00%)
Transacciones Irrentables:
0 (0.00%)
Mejor transacción:
83.24 USD
Peor transacción:
0.00 USD
Beneficio Bruto:
367.57 USD (38 189 pips)
Pérdidas Brutas:
-19.72 USD
Máximo de ganancias consecutivas:
10 (367.57 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
367.57 USD (10)
Ratio de Sharpe:
1.27
Actividad comercial:
6.96%
Carga máxima del depósito:
17.66%
Último trade:
5 horas
Trades a la semana:
10
Tiempo medio de espera:
8 minutos
Factor de Recuperación:
49.69
Transacciones Largas:
4 (40.00%)
Transacciones Cortas:
6 (60.00%)
Factor de Beneficio:
18.64
Beneficio Esperado:
36.76 USD
Beneficio medio:
36.76 USD
Pérdidas medias:
0.00 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
0 (0.00 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
0.00 USD (0)
Crecimiento al mes:
32.87%
Trading algorítmico:
30%
Reducción de balance:
Absoluto:
7.00 USD
Máxima:
7.00 USD (0.35%)
Reducción relativa:
De balance:
0.00% (0.00 USD)
De fondos:
3.11% (39.30 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|7
|BTCUSD
|3
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|346
|BTCUSD
|2
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|21K
|BTCUSD
|18K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +83.24 USD
Peor transacción: -0 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 10
Máximo de pérdidas consecutivas: 0
Beneficio máximo consecutivo: +367.57 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -0.00 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-MT5Real3" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.11 × 445
|
Exness-MT5Real
|0.33 × 3
|
Exness-MT5Real11
|0.68 × 162
|
Exness-MT5Real2
|1.20 × 136
|
Exness-MT5Real5
|1.30 × 565
|
ICMarketsSC-MT5-4
|2.61 × 273
|
ICMarkets-MT5-4
|3.26 × 23
|
Tickmill-Live
|4.86 × 103
|
ForexClub-MT5 Real Server
|5.22 × 100
|
ICMarketsSC-MT5-2
|6.58 × 171
|
TitanFX-MT5-01
|15.98 × 222
|
Exness-MT5Real3
|16.27 × 534
|
ICMarketsSC-MT5
|22.27 × 59
|
GTCGlobalTrade-Server
|28.00 × 1
🔥 Señales Profesionales de Forex y Oro – Enfocadas en Crecimiento Consistente
Con muchos años de experiencia práctica en el trading de Forex y Oro, nuestra estrategia está diseñada para ofrecer rendimientos estables con un control de riesgo estricto, adaptándose a diferentes condiciones del mercado.
Combinamos lo mejor de dos enfoques:
50% Trading Algorítmico (EA): Sistemas totalmente automatizados ejecutan operaciones con reglas claras, precisión y disciplina.
50% Trading Manual: Análisis profesional para capturar oportunidades de alta probabilidad en momentos clave del mercado.
La gestión de riesgo es nuestra prioridad:
✔️ Control estricto del tamaño de posición y asignación de capital
✔️ Drawdown controlado y gestión disciplinada de stop loss
✔️ Sin sobreapalancamiento, sin decisiones emocionales
✔️ Protección del capital a largo plazo como objetivo principal
No buscamos ganancias rápidas, sino consistencia, crecimiento sostenible y ejecución profesional en el largo plazo.
Si valoras la transparencia, la disciplina y una verdadera gestión del riesgo, este servicio es para ti.
📈 Opera con inteligencia. Crece de forma constante. Protege tu capital.
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
33%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
1
30%
10
100%
7%
18.63
36.76
USD
USD
3%
1:500